Die Polizei hat eine in Thüringen Vermisste in RLP aufgegriffen. Beim Verschwinden der Frau aus einem Ferienhaus war ihr Baby zurückgeblieben. EIN Thema an diesem Donnerstagmorgen.

7:37 Uhr Frau wird von Betrügern um Bargeld und Schmuck gebracht Betrüger haben in Jünkerath in der Eifel eine Beute von etwa 50.000 Euro Bargeld und wertvollem Schmuck gemacht. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Betrüger eine Frau immer wieder angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Sie sagten der Frau, es seien zwei Einbrecher festgenommen worden. Es bestünde die Gefahr, dass auch bei ihr eingebrochen werde. Deshalb solle sie ihre Wertsachen vor ihrem Haus deponieren. Die Polizei käme vorbei, um die Sachen in Sicherheit zu bringen. Die Frau glaubte die Lügengeschichte, ihr Geld und ihr Schmuck sind weg. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche und rät, bei solchen Anrufen sofort aufzulegen und die Polizei zu informieren. Sendung am Do. , 24.10.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

7:18 Uhr Moselwinzer: Traubenlese mit geringstem Ertrag seit Jahrzehnten Die Winzerinnen und Winzer an der Mosel haben in diesem Jahr so wenig Trauben lesen können, wie seit 50 Jahren nicht mehr. Laut des Vereins Moselwein in Traben-Trarbach sind daraus im Gebiet von Serrig bis Koblenz geschätzt rund 510.000 Hektoliter in die Fässer geflossen. Das seien dreißig Prozent weniger als der Schnitt der vergangenen zehn Jahre. Grund seien die schwierigen Wetterbedingungen: Frost kurz nach dem Austrieb der Reben im April, großflächiger Hagel im Mai. Dazu Pilzkrankheiten, die sich infolge der häufigen Niederschläge ausbreiteten. Aber etwas Positives gibt es auch: Die Qualität des Weins sei gut, so der Verein! Sendung am Do. , 24.10.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

6:55 Uhr History: Der 24. Oktober im Jahr ... 2023 - UN-Generalsekretär António Guterres kritisiert Israel im Weltsicherheitsrat wegen seiner Angriffe auf den Gazastreifen. Auch den Hamas-Terror verurteilt er, dieser habe aber "nicht im luftleeren Raum" stattgefunden. Israels UN-Botschafter fordert Guterres' Rücktritt. 1989 - SED-Chef Egon Krenz wird von der Volkskammer der DDR zum Staatsratsvorsitzenden sowie zum Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates gewählt. 1964 - Sambia, das bisherige britische Protektorat Nordrhodesien, wird unabhängig. Erster Staatspräsident der neuen Republik wird Kenneth Kaunda. 1929 - Die New Yorker Börse stürzt ab, die Aktienkurse fallen ins Bodenlose. Der Schwarze Donnerstag - in Europa aufgrund des Zeitunterschieds auch Schwarzer Freitag genannt - löst die schwerste und längste Weltwirtschaftskrise der Neuzeit aus.

6:46 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Der Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigt sich heute mit der Frage, ob der Betreiber einer Autowaschanlage für Schäden an einem Fahrzeug haften muss. Im konkreten Fall war beim Waschvorgang der Heckspoiler eines Land Rovers abgerissen worden. Der Fahrer verlangt vom Betreiber unter anderem Schadenersatz in Höhe von mehr als 3.200 Euro. In Nordbaden startet eine internationale Erdbeben-Übung namens "Magnitude". Zusammen mit Hilfskräften aus Österreich, Griechenland, der Schweiz und Frankreich simuliert Baden-Württemberg nach Angaben des Innenministeriums ein Erdbebenszenario im Bereich des Oberrheins. Los geht es auf einem ehemaligen Kasernengelände in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis). Dort sollen die eintreffenden Kräfte eine extra installierte "Trümmerstrecke" räumen und Verletzte bergen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) stellt in einer Pressekonferenz die Verkehrsprognose 2040 vor. Es geht um die Entwicklung des Personen- und des Güterverkehrs in Deutschland bis zum Jahr 2040. Für die Prognose gibt es mehrere Szenarien. Straßenverkehr, Eisenbahn und Binnenschifffahrt werden auch separat dargestellt. Auf Grundlage der Verkehrsprognose wird die Bedarfsplanung für die Infrastruktur überprüft.

6:38 Uhr Chemikalien in Fischbeständen am Fliegerhorst Büchel Bei Untersuchungen in Gewässern rund um den Luftwaffenstandort Büchel sind bei den dort lebenden Fischen Chemikalien nachgewiesen worden - insbesondere im Palbach. Nach Angaben der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord wurde eine deutlich erhöhte PFAS- Konzentration festgestellt. Die Substanz gilt als krebserregend, sie soll unfruchtbar machen und reichert sich in Menschen, Tieren und Pflanzen an. Den Angaben zufolge überschritten die ermittelten Werte die Norm des Umweltbundesamtes um das 40-Fache. Die Chemikalie gelangt vermutlich aus kontaminierten Böden in die Gewässer. Sendung am Do. , 24.10.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:30 Uhr Gebrauchter Abend für deutsche Teams in der Fußball-Champions League Nach dem ersten Sieg des VfB Stuttgart in der Champions League seit 15 Jahren am Dienstag konnte keiner der weiteren deutschen Vertreter in der Königsklasse nachlegen: RB Leipzig unterlag gestern Abend dem FC Liverpool 0:1, Bayer Leverkusen kam in Brest nicht über ein 1:1 hinaus und der FC Bayern München kassierte eine 1:4-Pleite gegen Ex-Trainer Hansi Flick und den FC Barcelona. Mehr zu diesem Spiel gibt es bei den Kolleginnen und Kollegen der Sportschau: Barcelona besiegt den FC Bayern

6:09 Uhr Es bleibt herbstlich mild ☀️😎 Auch heute am Donnerstag können wir eigentlich nicht über das Wetter meckern. Es bleibt mild, allerdings ziehen mehr Wolken über uns hinweg als noch gestern. Am Tag wird es laut Vorhersage heiter bis wolkig, heißt es dazu. Die Höchstwerte erreichen 13 bis 16 Grad. Am Freitag soll es meist noch trocken bleiben, am Samstag steige dann die Schauergefahr, so Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend: Video herunterladen (25,4 MB | MP4)

6:04 Uhr Das wird heute wichtig fürs Land Vor etwa eineinhalb Jahren wurde eine Vereinbarung zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen unterzeichnet - heute ziehen das rheinland-pfälzische Innenministerium und die Banken im Land Bilanz. Laut Vereinbarung sollten unter anderem die Geldbestände in den Automaten reduziert, die Geräte mit Einfärbe- oder Klebesystemen ausgestattet und nachts verschlossen werden. Boehringer Ingelheim lädt zum Herbst-Pressegespräch nach Ingelheim. Es geht unter anderem um aktuelle Entwicklungen am Standort Deutschland. Nicht abgesagte Termine sorgen auch bei Ärztinnen und Ärzten in Rheinland-Pfalz für Ärger. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) fordert sogar eine Strafgebühr für Patienten, die ihren Termin nicht absagen. Das SWR-Politmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" beschäftigt sich heute Abend mit diesem Thema. Zu sehen ab 20:15 Uhr.

6:00 Uhr Guten Morgen Rheinland-Pfalz! Noch zwei Tage hat Rheinland-Pfalz Herbstferien. Nach dem Wochenende geht es für viele von uns wieder in den Alltag. Die Tage sind dann wieder klar strukturiert und durchgeplant. Umso schöner ist es doch noch heute - ihr müsst euch nur einen Kaffee oder einen Tee schnappen und dann übernehme ich für euch. Bis 10 Uhr bekommt ihr von mir, Klaus Welsch, alles Wichtige aus und für Rheinland-Pfalz präsentiert.