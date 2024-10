Die Stadtbibliothek Konz hat sich zum "Place-to-be" für alle entwickelt. Mit Events, Robotik-Kursen und einem multikulturellen Angebot ist sie der perfekte Treffpunkt.

Nicht mehr alt und verstaubt, sondern jung und modern - Bibliotheken sind heute lebendige Orte des Austauschs und der Begegnung. Auch in der Stadtbibliothek Konz (Landkreis Trier-Saarburg) rückt das reine Ausleihen von Büchern immer mehr in den Hintergrund.

Von wegen ruhig und leise: In der Stadtbücherei Konz muss man schon lange nicht mehr flüstern. Neben den Bücherregalen gibt es genügend Platz, um sich zu treffen, zu lernen oder zu spielen. Menschen jeden Alters nutzen die Bücherei, um unkompliziert Kontakte zu knüpfen und Zeit zu verbringen. Besonders für Eltern mit Kindern bietet die Bibliothek ein breites Angebot.

Isabelle Hamacher kommt regelmäßig mit ihren Kindern in die Stadtbibliothek Konz. SWR

Unser Ziel ist es, von dem Bild einer alten und verstaubten Bücherei wegzukommen.

Kinder treffen sich in der Bibliothek, um Hausaufgaben zu machen, sagt Elisabeth Kurzmann, Leiterin der Stadtbibliothek Konz. Eltern könnten andere Eltern treffen und Migranten hätten die Möglichkeit, Menschen aus ihrem Kulturkreis kennenzulernen. Diese Begegnungen seien die Zukunft der Bibliotheken. "Unser Ziel ist es, von dem Bild einer alten und verstaubten Bücherei wegzukommen. Die Bücherei soll ein Ort sein, an dem man sich treffen und Spaß haben kann."

Tag der Bibliotheken Jedes Jahr findet am 24. Oktober der "Tag der Bibliotheken" statt. Er soll auf die mehr als 9.000 Bibliotheken in Deutschland aufmerksam machen und ihre Rolle als Wissensspeicher und kulturelle Einrichtung hervorheben. Der Aktionstag wurde 1995 vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker ins Leben gerufen. Viele Bibliotheken organisieren rund um den 24. Oktober unterschiedliche Veranstaltungen und Aktionen.

Regelmäßig finden Veranstaltungen, Lesungen und Kurse statt. Sehr beliebt sei der Robotik-Kurs, der fast jeden Dienstag stattfindet, sagt Petra Truar. Die ehemalige Grundschullehrerin führt Vorschul- und Grundschulkinder spielerisch an das Programmieren heran und vermittelt erste digitale Kenntnisse.

Mit dem Blue-Bot können Kinder erste Erfahrungen mit dem Programmieren sammeln. SWR

Englische Jugendbücher im Trend

Nicht nur Kinder, sondern auch junge Erwachsene zieht es in die Bibliotheken der Region. Besonders auffällig sei, dass sich immer mehr Jugendliche für englischsprachige Literatur interessieren.

Die Genres "Young Adult" und "New Adult" seien sehr gefragt. So gefragt, dass die Stadtbibliothek in Konz eigentlich mehr Platz für diese Bücher benötige, erklärt die Bibliothekarin Kurzmann. In diesen Büchern werden oft Themen wie Liebe, Sexualität und Freundschaft behandelt. Immer größer wird auch die Auswahl an Kinderbüchern in den verschiedensten Sprachen, um ein multikulturelles Angebot für alle zu schaffen.

In vielen Bibliotheken gibt es eine große Auswahl an fremdsprachigen Büchern. SWR

Digitale Angebote gefragter denn je

Immer mehr Bibliotheksbesucher nutzen inzwischen die zahlreichen Online-Angebote. Nicht nur die Stadtbibliothek Konz hat in diesem Bereich eine höhere Nachfrage beobachten können. Auch die Bibliotheken in Trier, Idar-Oberstein und Wittlich konnten mehr digitale Entleihungen von E-Books, Filmen, Zeitschriften, E-Papers, Comics und Lernkursen verzeichnen.

Dieser starke Digitalisierungsschub wurde vor allem durch die Corona-Pandemie ausgelöst. In dieser Zeit ging die Ausleihe physischer Medien stark zurück. Trotzdem halten viele Menschen, insbesondere Kinder, nach wie vor gerne ein gedrucktes Buch in der Hand, sagt Elisabeth Kurzmann.

Bibliotheken im Wandel

Durch das wachsende Angebot verändert sich auch die Arbeit in der Bibliothek. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Lesungen und Programme organisieren, sind schon jetzt ein großer Teil des Arbeitsalltags. Die Bibliotheken passen sich immer mehr den Bedürfnissen und Wünschen ihrer Besucher an.

Deshalb gibt es zum Beispiel in der Bibliothek in Idar-Oberstein PC-Arbeitsplätze und ein Lesecafé. Bibliotheken sollen noch kreativer und gemütlicher werden und Menschen zum Verweilen einladen.