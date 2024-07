Tipps: Bücher für den Sommer 2024

per Mail teilen

Sonnenschein oder Regentag: ein gutes Buch lesen geht immer. Mit diesen Tipps kommt ihr gut durch den Sommer 2024.

Luca Kieser: Weil da war etwas im Wasser

Wer mit seinem ersten Roman direkt auf der Longlist des Deutschen Buchpreises landet, der ist außergewöhnlich. Luca Kieser (30 Jahre alt, geb. in Tübingen) ist das mit seinem Roman "Weil da war etwas im Wasser" gelungen: Ein Roman über einen monströsen Tintenfisch – genauer gesagt: über seine Fangarme, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten... SWR1 Redakteurin Silke Arning über das "rücksichtslos unkonventionelle" Stück Literatur. (Picus Verlag, 310 Seiten, gebunden: 26 Euro / E-Book: 19,99 Euro)

Bea Vincent & Laura Windmann: Liebling ich habe den Garten gesprengt

Eine saftige Wiese, bunte Blumen, vielleicht ein paar Gurken oder Tomaten und dazu eine Grillparty – viele Menschen träumen vom eigenen Garten. Aber die Realität sieht anders aus! Mit ihrem Buch "Liebling, ich habe den Garten gesprengt" lassen Bea Vincent und Laura Windmann den Leser unsanft in der Realität landen. Kristina Hortenbach aus dem SWR1 Team hat sich sehr amüsiert über die Geschichten aus dem Garten – wenn aus dem Traum ein Alptraum wird. (SMART&NETT Verlag, 212 Seiten, 13,50 Euro)

Kati von Schwerin: Berlin? Ja, wir hatten mal was

Berlin. Voll von Geschichte und Geschichten voll von Touristen – und voll von Schwaben (ob die nun aus Baden oder Württemberg kommen ist den Berlinern egal). Autorin und Podcasterin Kati von Schwerin hat 12 Jahre lang in Berlin gelebt. In ihrem Buch "Berlin? Ja, wir hatten mal was. Eine Abrechnung" blickt sie auf die Zeit dort zurück. Ein lustiges, aber auch böses Buch, findet Rainer Hartmann aus dem SWR1 Team. (emons Verlag, 160 Seiten, gebunden: 15 Euro / E-Book: 11,99 Euro)

Jarka Kubsova: Bergland

Gewaltige Gebirgszüge, auf denen die untergehende Sonne glutrote Farbspiele malt: Südtirol ist ein Traum für Touristen. Aber auch für die Menschen, die dort das ganze Jahr wohnen, wie der Bergbauer Johan Breitenberger und seine Familie? Vor allem dann, wenn das Schicksal zuschlägt... Bei SWR1 Moderatorin Janet Pollok wirkt der Roman "Bergland" von der deutsch-tschechischen Schriftstellerin Jarka Kubsova lange nach. (penguin Verlag, 288 Seiten, gebunden: 20 Euro / E-Book: 9,99 Euro)

Stefanie Sargnagel: Iowa

Die Vorurteile sind wahr! Das erlebt zumindest Autorin Stefanie Sargnagel. In "Iowa" erzählt sie von ihrer Reise durch die Mitte der USA, wo sie von einem College in einen kleinen Ort im Nirgendwo eingeladen wurde, um einen Kurs zum Thema "Kreatives Schreiben" zu geben. Rainer Hartmann aus dem SWR1 Team über den "sehr amüsanten Roman". (rowohlt Verlag, 304 Seiten, gebunden: 22 Euro/ E-Book: 17,99 Euro)

Maxim Leo: Wir werden jung sein

Jakob, Jenny, Wenger und Verena nehmen Medikamente – im Rahmen einer Studie. Die schlagen an. Es geht ihnen immer besser. Nix mehr mit Kurzatmigkeit beim Treppensteigen, sie fühlen sich fitter und belastbarer denn je. Alles gerät aus den Fugen als Testergebnisse zeigen: Ihr biologisches Alter sinkt! SWR1 Moderatorin Nicole Köster empfiehlt den Roman "Wir werden jung sein" von Maxim Leo gleich aus mehreren Gründen. (Kiepenheier & Witsch Verlag, 304 Seiten, gebunden: 24 Euro / E-Book: 9,99 Euro)

Susanne Matthiesen: Ozelot und Friesennerz

Sylt ist und bleibt eine der beliebtesten Nordsee-Inseln. Aber dort Urlaub zu machen ist das eine, dort aufzuwachsen das andere. Wie war das und wie ist es, als erwachsener Mensch zu sehen, was aus der Insel wird? Autorin Susanne Matthiesen beschreibt in ihrem Buch "Ozelot und Friesennerz" genau das. Kristina Hortenbach aus dem SWR1 Team ist sehr begeistert – nicht nur, weil sie selbst gerne nach Sylt fährt. (Ullstein Verlag, 256 Seiten, gebunden: 13 Euro / E-Book: 9,99 Euro)

Arno Frank: Der Seemann vom Siebener

Es riecht nach Pommes und Sonnencreme und auf der Liegewiese schläft man plötzlich ein... Das ist der Inbegriff der deutschen Freibad-Kultur. Nirgendwo auf der Welt gibt so viele Freibäder wie in Deutschland. Schriftsteller Arno Frank aus der Pfalz liebt die vielen kleine "Bädle" auf den Dörfern. Er setzt dem Freibad ein Denkmal: mit seinem Bestseller-Roman "Seemann vom Siebener". Ein ganz wunderbares Buch, findet Silke Arning aus dem SWR1 Team. (Klett-Cotta Verlag, 240 Seiten, gebunden: 24 Euro / E-Book: 9,99 Euro)

Monika Helfer: Die Jungfrau

Gloria und Moni, einst unzertrennliche Kindheitsfreundinnen, begegnen sich nach vielen Jahren als 70-jährige Frauen wieder. Bei ihrem erneuten Zusammentreffen beschließen sie, jeweils eine Seite über das Leben der anderen zu verfassen. Dies soll als bleibendes Zeugnis für die Zeit nach ihrem Tod dienen. Dabei gesteht Gloria, trotz zahlreicher Affären nie mit einem Mann geschlafen zu haben. Im Fokus steht nicht nur die Geschichte der beiden Frauen, sondern vor allem die Kunst des Schreibens. Die Autorin Monika Helfer schafft es, in ihrem Buch eine wunderbare Erzählung über das Erzählen selbst zu schreiben, findet SWR1 Moderator Jochen Stöckle (Hanser Verlag, 152 Seiten, 22 Euro)

Gabriel Garcia Marquez: Wir sehen uns im August

Posthum haben die Söhne des verstorbenen Schriftstellers Gabriel Garcia Marquez aus Kolumbien dessen allerletztes Werk "Wir sehen uns im August" veröffentlicht. Obwohl Marquez selbst das nicht wollte, weil er von seinem Spätwerk nicht überzeugt war. Was ein Glück, dass sie das getan haben, findet Rainer Hartmann aus dem SWR1 Team. Er ist gefesselt von der Geschichte rund um Untreue und Familie. (Kiepenheuer & Witsch Verlag, 144 Seiten, gebunden: 23 Euro / E-Book: 4,99 Euro)

Italo Calvino: Der Baron auf den Bäumen

1767 beschließt der 12-jährige Baron, kein Baron mehr sein zu wollen. Er klettert auf einen Baum – und kommt von dem einfach nicht mehr herunter. Italo Calvino liefert mit "Der Baron auf den Bäumen" einen zeitlos schönen, manchmal melancholischen, aber immer zauberhaften Roman, findet Stefanie Meinecke aus dem SWR1 Team. (S. Fischer Verlag, 288 Seiten, 13 Euro)

Jens Rosteck: Big Sur

In den späten 1930er-Jahren ermöglicht der neue Highway Nr. 1 an der Küste Kaliforniens erstmals einer breiteren Öffentlichkeit Zutritt zu einem einsamen Landstrich voller überwältigender Naturwunder: Big Sur. Die 100 Kilometer kalifornische Küste entlang des Pazifiks haben Musiker, Künstler und Schriftsteller in diese Gegend gezogen und inspiriert. Der Offenburger Jens Rosteck reist seit den 90er Jahren dorthin und hat jetzt eine Art Biographie dieses Landstriches geschrieben: Silke Arning aus dem SWR1 Team stellt "Big Sur. Geschichten einer unbezähmbaren Küste" vor. (mareverlag, 256 Seiten, 22 Euro)