Lieblingsband/-titel

Wenn Janet sich unbedingt festlegen muss, dann ist es die englische Band Coldplay. Sie weiß nicht, wie die Jungs das schaffen, aber die Songs von Coldplay wirken auf sie wie bunte Gemälde, und sie nehmen die Seele mit. Es ist ein bisschen pathetisch und schwer zu erklären. Ihr Lieblingssong ist "Viva La Vida". Es klingt nach "Komm lass uns durchbrennen, sofort!" und setzt positive Energien frei.

Blick auf Baden-Württemberg

Das macht das Bundesland für sie aus: Natürlich kann man immer von schönen Landschaften oder tollen Städten schwärmen, aber sie mag vor allem die Menschen hier. Die schnodderig-herzlichen Kurpfälzer; die kernig-zupackenden Ostälbler; die rastlosen, ideenreichen Schwaben, die immer was wegschaffen und auf der Suche nach Lösungen sind oder die eher in sich ruhenden, genussvollen Badener. Von wegen "Klischee": als (reingeschmeckte) Hessin hat sie den Eindruck, so unterschiedlich wie die Menschen hier sind, bilden sie doch irgendwie eine Einheit und sind stolz darauf, Baden-Württemberger zu sein. Hier geht was, es bewegt sich was, es wird was geleistet. Und das mit Herzblut. Inzwischen darf sie hier wählen und fühlt sich absolut zu Hause. Die Menschen machen's.

Wenn sie nicht Moderatorin geworden wäre...

... dann weiß sie es auch nicht. Sie wollte schon immer zum Radio und war total fasziniert von dem, was man allein mit der Stimme bewirken und erzeugen kann. Sie klebte schon als Teenie am Radio und hat das Glück ihren Traumjob auch ausüben zu können.

Lieblingssprichwort/-fluch

So isch's no au wiedr. "So ist es halt, sinnlos sich dagegen aufzulehnen, muss man einfach hinnehmen. Was ich nicht gut kann."