Rainer Hartmann SWR SWR1

Lieblingsband/-titel

Am liebsten hört Rainer "Where the streets have no name" von U2 und "Heroes" von David Bowie: "Unglaublich pathetisch, aber ein konservierter Teil Jugend."

Blick auf Baden-Württemberg

Das macht das Bundesland für ihn aus: Das herrlich flache Rheintal mit seinen Auen, die Liberalität des "Leben und Leben lassen" und das effektive Understatement.

Wenn er nicht Moderator geworden wäre...

... dann wäre er nun Florist oder Gin-Brenner.

Lieblingssprichwort/-fluch

"Schellesenettansellererschellselleschellschelltnettschelleseansellererschellselleschellschellt."