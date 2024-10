Nähmaschine und 3D-Drucker aus der Stadtbibliothek leihen?

SWR Kultur: multimediales Programm zum „Tag der Bibliotheken” / 24. Oktober 2024 / Beiträge zur Zukunft der Bibliotheken u. a. aus Ludwigshafen und Weikersheim

Zum bundesweiten „Tag der Bibliotheken“ am 24. Oktober 2024 schaut SWR Kultur multimedial in die Zukunft. In der ARD Mediathek, ARD Audiothek, im Fernsehen, im Radio und unter SWR.de/SWRkultur gibt es unter dem Motto „Die Zukunft der Bibliothek“ den ganzen Tag über ein vielfältiges Programm.

Bibliothek der Dinge in Ludwigshafen und Bibliothek des Jahres in Weikersheim

Bibliotheken werben auf vielfältige Weise für sich selbst. Sie faszinieren mit spektakulärer Architektur, spezialisieren sich oder erfinden sich neu. Denn sie erfüllen längst nicht mehr nur die Aufgabe, Bücher zu verleihen – sie sind ein Treffpunkt für Jung und Alt und stellen neben Büchern auch CDs, Computerspiele, elektronische Geräte und vieles mehr zur Verfügung. Auch in Ludwigshafen wird dieses Konzept der „Bibliothek der Dinge“ umgesetzt: Von der Nähmaschine über den Badmintonschläger bis hin zum 3D-Drucker lassen sich dort allerlei praktische Gegenstände und Geräte ausleihen. Im Fernsehbeitrag zum „Tag der Bibliotheken“ wird das Konzept vorgestellt. Und auch eine weitere Bibliothek im Südwesten ist Teil des Programms: In „SWR Kultur am Abend“ geht es um die Stadtbücherei in Weikersheim, die in diesem Jahr zur „Bibliothek des Jahres in Baden-Württemberg“ gekürt wurde.

Multimediales Programm und spannende Gäste zur Zukunft der Bibliotheken

Im Radio geht es um 7:10 Uhr in SWR Kultur am Morgen los: Frank Mentrup, Oberbürgermeister von Karlsruhe und Präsident des Deutschen Bibliotheksverbandes dbv, spricht über die Zukunft der Bibliothek. Im Treffpunkt Klassik zwischen 10 und 12 Uhr ist außerdem Dr. Daniel Fromme von der Pfälzischen Landesbibliothek aus Speyer zu Gast und gibt Einblicke in wertvolle Sammlungen der Bibliotheken im Südwesten. In Kultur am Abend (18:30 Uhr) ist schließlich Michaela Stock, Leiterin der Stadtbücherei Weikersheim, zu Gast.

Im Radio

„SWR Kultur am Morgen“, 7:10 Uhr, Gespräch: „Die Zukunft der Bibliothek“ mit Frank Mentrup, Oberbürgermeister Karlsruhe, Präsident des Deutschen Bibliotheksverbandes dbv

„Treffpunkt Klassik“, 10 bis 12 Uhr, „Musikbibliotheken – Mehr als nur Bücher und Noten“ (Sven Scherz-Schade), Gespräch „Wertvolle Sammlungen in den südwestdeutschen Bibliotheken“ mit Dr. Daniel Fromme von der Pfälzischen Landesbibliothek, Speyer

„SWR Kultur am Mittag“ 12:30 bis 13 Uhr, „Zukunftschancen alter Bibliotheken: Die Bibliotheca Bipontina in Zweibrücken, mit Buchsammlungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert“ (Imogen Voth)

„SWR Kultur am Abend“, 18:30 Uhr, Gespräch mit Michaela Stock, Leiterin der Stadtbücherei Weikersheim

Essay/Podcast zum Streamen

Essay: „Zum selbstverständlichen Luxus der Öffentlichen Bibliothek“ – von Jonas Fansa in der ARD Audiothek

Das Wissen: „Gegen Verfall und Katastrophen – wie Archive und Bibliotheken ihre Bestände schützen” online

Beiträge in der ARD Mediathek und unter SWR.de/kultur

„3 Gründe, warum wir Bibliotheken auch in Zukunft brauchen“ online

Liste: „Der Traum vom Wissen: die Bibliothek in der Literatur“ von Frank Hertweck online

„Bibliotheken sind für alle da“ von Alexander Wasner in der ARD Mediathek

Bibliotheken können mehr als Bücher ausleihen. In Ludwigshafen bekommt man dort sogar Nähmaschinen und 3D-Drucker. SWR Kultur berichtet am 24.10.2024 multimedial zum bundesweiten "Tag der Bibliotheken". © SWR SWR

