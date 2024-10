Herbstferienbeginn 2024 in RLP: Egal, ob mit dem Auto, der Bahn oder dem Flieger, es wird wieder voll. Wo genau und wie Sie Staus oder Einschränkungen umgehen können, gibt's hier:

An die deutsche Küste, ganz weit weg ins Warme oder doch lieber in die Berge? Wenn am kommenden Wochenende die Herbstferien in Rheinland-Pfalz beginnen, machen sich Menschen überall im Land auf den Weg in den Urlaub.

Die Karawane zieht wieder: Der ADAC rechnet bereits ab Freitagnachmittag mit vollen Straßen. Denn auch Hessen, das Saarland und Nordrhein-Westfalen starten in die schulfreie Zeit.

Besonders voll könnte es laut ADAC am Wochenende auf der Autobahn 61 zwischen Mönchengladbach und Koblenz werden, nicht zuletzt aufgrund vieler Baustellen und Brückenarbeiten. Stauen könnte es sich auch auf der A1 zwischen Trier und Saarbrücken sowie auf der A63 zwischen Kaiserslautern und Mainz.

Auch auf den Fernverbindungen über die A3, A5 und A7 könnte es zu längeren Wartezeiten im Stau kommen. Die längsten Staus werden am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag erwartet. Wer kann, sollte alternative Reisezeiten wählen.

Auch im Ausland wird auf verschiedenen Routen mit Stau gerechnet. Betroffen sind vor allem die Hauptrouten:

Stauprognose für Österreich, Frankreich und die Niederlande Österreich: A12 Inntalautobahn : Zwischen Kufstein und Innsbruck wird mit starkem Verkehr gerechnet, insbesondere am Wochenende

: Zwischen Kufstein und Innsbruck wird mit starkem Verkehr gerechnet, insbesondere am Wochenende A13 Brennerautobahn : Zwischen Innsbruck und dem Brennerpass kann es zu erheblichen Verzögerungen kommen, da diese Strecke eine wichtige Nord-Süd-Verbindung darstellt

: Zwischen Innsbruck und dem Brennerpass kann es zu erheblichen Verzögerungen kommen, da diese Strecke eine wichtige Nord-Süd-Verbindung darstellt A10 Tauernautobahn: Zwischen Salzburg und Villach Frankreich: A7 Autoroute du Soleil : Diese Autobahn, die von Lyon in Richtung Süden führt, ist eine der meistbefahrenen Strecken während der Ferienzeiten

: Diese Autobahn, die von Lyon in Richtung Süden führt, ist eine der meistbefahrenen Strecken während der Ferienzeiten A6 Paris – Lyon : Auch hier wird mit starkem Verkehr gerechnet, da viele Reisende aus dem Norden Frankreichs in den Süden fahren

: Auch hier wird mit starkem Verkehr gerechnet, da viele Reisende aus dem Norden Frankreichs in den Süden fahren A9 Languedocienne: Diese Autobahn, die entlang der Mittelmeerküste verläuft, ist ebenfalls stark frequentiert Niederlande: A1 : Zwischen Amsterdam und Apeldoorn wird mit starkem Verkehr gerechnet, besonders am Wochenende

: Zwischen Amsterdam und Apeldoorn wird mit starkem Verkehr gerechnet, besonders am Wochenende A2 : Die Strecke zwischen Utrecht und Eindhoven ist ebenfalls stark frequentiert, da sie eine wichtige Nord-Süd-Verbindung darstellt

: Die Strecke zwischen Utrecht und Eindhoven ist ebenfalls stark frequentiert, da sie eine wichtige Nord-Süd-Verbindung darstellt A12 : Zwischen Den Haag und Utrecht kann es zu erheblichen Verzögerungen kommen

: Zwischen Den Haag und Utrecht kann es zu erheblichen Verzögerungen kommen A16: Diese Autobahn, die von Rotterdam nach Breda führt, ist ebenfalls stark belastet

Ob große Reise oder nur kleiner Einkaufsstopp in den Ferien - wer möchte nicht gerne sparen beim Tanken! Hier finden Sie Informationen zu Kraftstoffpreisen und günstige Tankmöglichkeiten.

Ab Freitag erwartet der Flughafenbetreiber Fraport rund 200.000 Passagiere täglich. Höhepunkt könnte demnach der Sonntag mit 204.000 Passagieren werden.

Im Herbst 2023 kamen bis zu 205.000 Fluggäste täglich. Zu den beliebtesten Zielen zählen die klassischen "Warmwasserziele" wie Spanien mit den Balearen und Kanaren, Griechenland, Türkei und Italien. Aber auch Ziele in den USA, Kanada, im südlichen Afrika und in der Karibik seien gefragt, teilte eine Sprecherin mit.

Viele Fluggäste werden auch am Flughafen Frankfurt/Hahn erwartet. Egal, an welchem Flughafen, planen Sie zusätzliche Zeit für's Parken und die Sicherheitskontrollen ein, da es hier zu längeren Wartezeiten kommen kann.

Die Bahn nutzt die Herbstferien für Bauarbeiten, da dann laut einer Bahnsprecherin deutlich weniger Pendler und Schüler unterwegs sind. Neben der Modernisierung von Gleisen und Weichen will die Bahn vor allem die Leit- und Sicherungstechnik für Stellwerke erneuern.

Auf der Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt müssen sich Bahnreisende auf längere Fahrzeiten einstellen. Die sogenannte Riedbahn wird noch bis Dezember saniert. Die Strecke ist gesperrt. Der Fernverkehr wird über Worms und Mainz beziehungsweise über Darmstadt umgeleitet.

Wer nicht in den Urlaub fährt oder fliegt: Das Wetter in Rheinland-Pfalz soll zum Beispiel nächste Woche ziemlich wechselhaft werden und ist damit wohl eher zum Chillen auf der Couch geeignet.

Zu Wochenbeginn kann es Schauer geben. Die Temperaturen liegen nach verschiedenen Wettermodellen bei etwa 14 bis 19 Grad. Und auch die weiteren Aussichten sind eher wechselhaft.

Anders soll es dagegen am Mittelmeer aussehen. In Spanien, inklusive Balearen und Kanaren, erwarten die Meteorologen viel Sonne und Temperaturen um die 27 Grad.

Griechenland und die Türkei bieten laut Vorhersage ebenfalls Strandwetter mit Temperaturen bis zu 30 Grad. Und in Italien bleibt es demnach im Süden sonnig und warm, während es im Norden etwas wechselhafter wird.