Ferien in Rheinland-Pfalz: ADAC warnt vor Stau auf den Straßen

Am Freitag beginnen auch in Rheinland-Pfalz die Ferien. Wer also am kommenden Wochenende mit dem Auto verreisen will, braucht viel Geduld, mahnt der ADAC.

Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland haben an diesem Wochenende Ferienbeginn. Damit sind nun bereits Schulferien in neun Bundesländern. Sommerferien gibt es außerdem in Teilen der Niederlande und den meisten nordeuropäischen Ländern. Der Reiseverkehr auf den Autobahnen wird dann wohl so richtig Fahrt aufnehmen, so die Prognose des ADAC.

Schulferien 2024 - Wann sind Ferien in welchem Bundesland? Baden-Württemberg 25.7. - 7.9.

Bayern 29.7. - 9.9.

Berlin 18.7. - 30.8.

Brandenburg 18.7. - 31.8.

Bremen 24.6. - 2.8.

Hamburg 18.7. - 28.8.

Hessen 15.7. - 23.8.

Mecklenburg-Vorpommern 22.7. - 31.8.

Niedersachsen 24.6. - 3.8.

Nordrhein-Westfalen 8.7. - 20.8.

Rheinland-Pfalz 15.7. - 23.8.

Saarland 15.7. - 23.8.

Sachsen 20.6. - 2.8.

Sachsen-Anhalt 24.6. - 3.8.

Schleswig-Holstein 22.7. - 31.8.

Thüringen 20.6. - 31.7.

Aus Nordrhein-Westfalen rollt laut ADAC die zweite Reisewelle in Richtung Urlaubsgebiete, viele Urlauber seien auch schon wieder auf dem Heimweg. Auch viele Tagesausflügler und Kurzentschlossene dürften bei schönem Wetter unterwegs sein.

Der ADAC rechnet damit, dass vor allem der Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag für die Reise genutzt wird. Wer bei seinem Reisetag flexibel ist, sollte lieber auf Dienstag bis Donnerstag ausweichen, so die Empfehlung des Automobilclubs.

Das sind laut ADAC die schlimmsten Staustrecken Großräume Hamburg, Berlin, Köln, München

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

Kölner Ring A1/A3 /A4

A1 Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck

A2 Dortmund - Hannover

A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau

A5 Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamburg - Flensburg

A7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Stuttgart - München - Salzburg

A9 Berlin - Nürnberg - München

A24 Berlin - Hamburg

A45 Hagen - Gießen - Aschaffenburg

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Hohes Reise-Aufkommen auch am Ende der Fußball-EM erwartet

Am Sonntag endet die Fußball-Europameisterschaft. Berlin erwartet zum Finale noch einmal viele Besucher - sowohl auf den Straßen, als auch bei der Bahn und im Öffentlichen Nahverkehr.

Und auch die verstärkten Personenkontrollen während der Fußball-EM dauern an. Damit dürfte es auch an diesem Wochenende an allen Grenzübergängen bei der Einreise nach Deutschland zu Wartezeiten kommen.

Aktuelle Verkehrsmeldungen Updates zur Verkehrslage liefert auch die die SWR Verkehrsredaktion und die ADAC Verkehrsinfo.

Lkw-Fahrverbot in Bayern ausgesetzt

In Bayern dürfen derzeit ausnahmsweise Lkw auch am Wochenende unterwegs sein. Grund ist die zurückliegende Hochwasser-Katastrophe. Für Lkw ab 7,5 Tonnen ist daher im Rahmen von Rettungs-, Hilfs- und Aufräumarbeiten das Sonn- und Feiertagsfahrverbot aufgehoben.

Im Stau: Rechtzeitig eine Rettungsgasse bilden!

Staut sich der Verkehr dann doch mal auf der Autobahn, rechtzeitig an eine Rettungsgasse denken. Was viele Autofahrer nicht wissen: Eine Rettungsgasse muss schon dann gebildet werden, wenn der Verkehr stockt. Also nicht erst, wenn die Rettungskräfte mit Blaulicht und Martinshorn von hinten kommen. Wie es genau geht 👇

Im Ausland sind laut ADAC Engpässe auf verschiedenen Strecken in Richtung Süden zu erwarten, etwa auf der Tauern-, Fernpass-, Inntal-, Brenner-, Phyrn- und Gotthardroute sowie den Fernstraßen zu den italienischen, französischen und kroatischen Küsten. Auch auf den Straßen in Richtung Skandinavien erwartet der ADAC viel Verkehr.

Österreich: Arlbergpass statt Arlbergtunnel

In Österreich ist der Arlbergtunnel während der gesamten Reisesaison gesperrt. Autofahrer müssen über den Arlbergpass ausweichen. Die nach unwetterbedingten Zerstörungen teils gesperrte A13 in der Schweiz ist laut ADAC wieder einspurig befahrbar.

Und: Vor dem Reisebeginn das Tanken nicht vergessen. Mit vollem Tank fährt es sich deutlich entspannter. Die SWR-Redaktion Marktcheck empfiehlt dafür den Abend vor der Abfahrt. Grundsätzlich seien die Preise ab etwa 16 Uhr am niedrigsten. Am meisten sparen lasse sich bei E5 etwa zwischen 19:30 Uhr und 21 Uhr. Am teuersten ist der Sprit am Morgen gegen 7:30 Uhr.

Wer mit der Bahn reist, muss sich ebenfalls auf Einschränkungen einstellen. Die Bahn saniert ab dem 15.07. für fünf Monate die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt, die sogenannte Riedbahn.

In dieser Zeit fallen zahlreiche Züge aus oder werden umgeleitet. 150 Ersatzbusse sind unterwegs. Nach Angaben der Bahn sind die Fahrplanänderungen bereits im System eingepflegt. Fahrgäste sollten sich dennoch auch kurz vor der Abfahrt noch einmal über ihre Fahrt informieren.