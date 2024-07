In Deutschland ist die Schulpflicht aufgrund der Kulturhoheit der Länder in den einzelnen Landesverfassungen geregelt. Die Länder sind hierzu durch das Grundgesetz ermächtigt. So steht in Art. 7 Abs. 1 GG: "Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates“, woraus sich nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch das Recht der Länder ergibt, durch Landesgesetze die Schulpflicht zu bestimmen. Einfache Gesetze, die sogenannten Schulgesetze, regeln die Durchführung.

Es wird zwischen der Vollzeitschulpflicht und der Berufsschulpflicht unterschieden: Die Vollzeitschulpflicht erstreckt sich auf neun bzw. zehn Schulbesuchsjahre. Die Anzahl der Schulbesuchsjahre ist hierbei nicht mit der Nummer der besuchten Jahrgangsstufe zu verwechseln: Für einen Schüler, der z. B. zweimal eine Klassenstufe wiederholen musste, endet die Vollzeitschulpflicht nach neun bzw. zehn Schulbesuchsjahren bereits zum Ende der 7. bzw. 8. Klasse. Übersprungene Klassen hingegen werden anerkannt, so dass die Vollzeitschulpflicht hier nach der Klasse 9 bzw. 10 enden kann, obwohl die Schule erst acht oder neun Jahre lang besucht wurde. Jugendliche, die eine gymnasiale Oberstufe besuchen, müssen nicht in die Berufsschule. Die Schulpflicht erstreckt sich auch auf die Teilnahme an Klassenfahrten und an den Bundesjugendspielen. Sie beginnt in der Regel mit dem vollendeten sechsten Lebensjahr. In Rheinland-Pfalz besteht seit 2013 auch eine Schulpflicht für Flüchtlingskinder mit Duldungsstatus.