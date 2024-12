Schon den Urlaub für 2025 geplant? Jetzt heißt es clever sein. Wer in Rheinland-Pfalz Brückentage und Feiertage geschickt einsetzt, holt aus seinen Urlaubstagen viel Freizeit raus.

Kostbare Freizeit verschenken? Das muss auch 2025 nicht sein. Denn auch im kommenden Jahr kann man wieder mehr freie Tage oder Ferienzeit genießen, indem man Urlaubstage mit Feiertagen und Brückentagen kombiniert. Wer also seine freien Tage gut plant, kann länger am Strand ausruhen.

In Rheinland-Pfalz gibt es elf gesetzliche Feiertage - damit liegen wir in Deutschland gut im Durchschnitt. Keiner der Feiertage fiel 2024 auf ein Wochenende. Und auch für 2025 sieht es gut aus: Nur ein Feiertag fällt auf einen Samstag.

Ob der Tag der Arbeit, der Tag der Deutschen Einheit oder die immer auf einem Donnerstag liegenden Christi Himmelfahrt und Fronleichnam - sie alle sind 2025 unter der Woche. Und weil viele der Feiertage auf einen Donnerstag oder Freitag fallen, winken auch viele lange Wochenenden.

Das sind die Feiertage 2025 in Rheinland-Pfalz Neujahr: 1. Januar 2025 (Mittwoch)

1. Januar 2025 (Mittwoch) Karfreitag: 18. April 2025 (Freitag)

18. April 2025 (Freitag) Ostermontag: 21. April 2025 (Montag)

21. April 2025 (Montag) Tag der Arbeit: 1. Mai 2025 (Donnerstag)

1. Mai 2025 (Donnerstag) Christi Himmelfahrt: 29. Mai 2025 (Donnerstag)

29. Mai 2025 (Donnerstag) Pfingstmontag: 9. Juni 2025 (Montag)

9. Juni 2025 (Montag) Fronleichnam: 19. Juni 2025 (Donnerstag)

19. Juni 2025 (Donnerstag) Tag der Deutschen Einheit: 3. Oktober 2025 (Freitag)

3. Oktober 2025 (Freitag) Allerheiligen: 1. November 2025 (Samstag)

1. November 2025 (Samstag) 1. Weihnachtsfeiertag: 25. Dezember 2025 (Donnerstag)

25. Dezember 2025 (Donnerstag) 2. Weihnachtsfeiertag: 26. Dezember 2025 (Freitag)

Brückentage: Kalender 2025

Für Familien mit schulpflichtigen Kindern ergeben sich durch die Schulferien weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei ist auch zu beachten, das jede Schule in Rheinland-Pfalz pro Schuljahr zusätzlich über sechs bewegliche Ferientage verfügen kann. Da lohnt es sich auf jeden Fall, frühzeitig bei der jeweiligen Schule anzufragen.

Ferien in Rheinland-Pfalz 2025 Weihnachtsferien : 23. Dezember 2024 bis 8. Januar 2025

: 23. Dezember 2024 bis 8. Januar 2025 Osterferien : 14. bis 25. April 2025

: 14. bis 25. April 2025 Sommerferien : 7. Juli bis 15. August 2025

: 7. Juli bis 15. August 2025 Herbstferien : 13. bis 24. Oktober 2025

: 13. bis 24. Oktober 2025 Weihnachtsferien: 22. Dezember 2025 bis 7. Januar 2026

Rechtzeitig wegen Urlaub anfragen sollte man aber immer auch seinen Vorgesetzten. Grundsätzlich dürfen Arbeitgeber Urlaubsanträge zwar nicht grundlos ablehnen. Betriebliche oder soziale Gründe könnten aber eine Rolle spielen, wenn nicht jeder noch so geschickt geplante Brückentag später als Urlaub genutzt werden kann.

Ostern ist im kommenden Jahr relativ spät - erst Ende April. Relativ spät sind damit auch die Osterferien in Rheinland-Pfalz - vom 14. April bis 25. April. Karfreitag und Ostermontag bieten wie jedes Jahr ein langes Wochenende - keine Brückentage, dafür zwei Feiertage in zwei aufeinanderfolgenden Wochen.

Durch die beiden Feiertage Karfreitag (18. April) und Ostermontag (21. April) kann man zehn freie Tage am Stück mit nur vier Urlaubstagen in der Woche vor dem Osterwochenende bekommen. Wer vom 12. April bis zum 27. April frei nimmt, hat 16 Tage Auszeit mit nur 8 Urlaubstagen.

Der 1. Mai fällt kommendes Jahr auf einen Donnerstag und eignet sich daher für einen klassischen Brückentag am Freitag, mit dem es vier freie Tage am Stück gibt. Kombiniert mit Ostern - also von Karfreitag bis zum 4. Mai - sind sogar 17 freie Tage für acht Urlaubstage drin.

Mit einem Einsatz von sechs Urlaubstagen kommt man auf zwölf freie Tage, wenn man Christi Himmelfahrt und Pfingsten kombiniert - und dann vom 29. Mai bis 9. Juni frei hat.

Für alle, die eine längere Reise planen: Nimmt man den Zeitraum vom 24. Mai bis zum 15. Juni, bekommt man für 13 Urlaubstage 23 freie Tage.

Eine weitere Kombinationsmöglichkeit: Pfingsten und Fronleichnam. Rechnet man ab dem Samstag vor Pfingsten (7. Juni) lassen sich mit acht Urlaubstagen 16 freie Tage gewinnen - vom 7. Juni bis 22. Juni. Pfingstmontag und Fronleichnam helfen dabei. Da Fronleichnam sowieso immer auf einen Donnerstag fällt, lässt sich der darauf folgende Freitag ideal als Brückentag nutzen.

Erstmals keine Pfingstferien mehr in Rheinland-Pfalz

Wer auf schulfreie Zeit an Pfingsten gehofft hat, wird in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz leider enttäuscht: Pfingstferien gibt es nicht mehr. Die wurden zusammen mit den Winterferien wieder abgeschafft. Stattdessen gibt es jetzt wieder nur vier Hauptferien in Rheinland-Pfalz: zwei Wochen Osterferien, sechs Wochen Sommerferien, zwei Wochen Herbstferien und zwei Wochen Weihnachtsferien.

Ende September und Anfang Oktober könnte sich wieder ein Urlaub lohnen. Der Tag der Deutschen Einheit fällt 2025 auf einen Freitag. Nimmt man sich also in dieser Woche vier Tage Urlaub, kommt man mit den beiden Wochenenden vor und nach dem 3. Oktober auf neun freie Tage.

Der November startet wie jedes Jahr mit einem Feiertag: Allerheiligen. Der liegt aber 2025 für Menschen, die am Wochenende ohnehin frei haben, äußerst ungünstig - der 1. November fällt in diesem Jahr auf einen Samstag. Mit Brückentag geht da also nichts.

Besser geht es eigentlich nicht, 2025 liegen die Weihnachtstage ideal: Heiligabend ist an einem Mittwoch, der 1. Weihnachtstag ist am Donnerstag und der 26. Dezember fällt auf einen Freitag. Will man zwischen Weihnachten und Neujahr frei haben, muss man also nur drei Urlaubstage opfern.

Anderes Rechenbeispiel: Wer vom 20. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 frei haben will - immerhin 16 Tage - schafft das mit gerade mal sieben Urlaubstagen. Verreisen wäre in diesem Zeitraum auch mit schulpflichtigen Kindern möglich, da die Weihnachtferien 2025/26 vom 22. Dezember 2025 bis 7. Januar 2026 dauern. Weihnachtsferien, die gibt es ja schließlich noch in Rheinland-Pfalz.