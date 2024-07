Wer in den nächsten Monaten mit der Bahn im Südwesten unterwegs ist, sollte sich vor Fahrtantritt gut informieren. Hier alle wichtigsten Infos:

In ganz Deutschland werden in den nächsten Jahren 41 Bahnstrecken saniert. Auch Bahnreisende in Rheinland-Pfalz müssen daher in den kommenden Monaten Geduld haben. Gleich mehrere wichtige Strecken werden im Südwesten gesperrt - oder der Fahrplan wird stark ausgedünnt.

Zugstrecken, die in Rheinland-Pfalz von Sperrungen und ausgedünntem Angebot betroffen sind SWR

Am 15. Juli wird die 70 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt - die "Riedbahn" - für fünf Monate komplett gesperrt. Sie wird generalsaniert - von den Gleisen und Stellwerken bis hin zu den Bahnübergängen und Bahnhöfen. Mit mehr als 300 Fern-, Nah- und Güterverkehrszügen ist die Strecke eine der meistgenutzten im deutschen Schienennetz.

Rheinland-Pfalz ist von der Streckensperrung nicht direkt betroffen, aber: Die Fernverkehrszüge werden zum Großteil über die parallel verlaufenden Strecken Mainz-Worms-Mannheim/Ludwigshafen (Ludwigsbahn) und Frankfurt-Darmstadt-Heidelberg (Main-Neckar-Bahn) umgeleitet. Die Reisezeit auf den Streckenumleitungen wird sich um 30 Minuten verlängern. Die Ausweichstrecken können aber nicht alle Fernverkehrszüge aufnehmen. Ein Teil der Verbindungen fällt nach Angaben der Bahn weg.

Für die auf der Strecke fahrenden Regional- und S-Bahnen richtet die Deutsche Bahn (DB) einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Eingesetzt werden sollen 150 neue Überland- und Gelenkbusse, die im engen Takt fahren. Auch auf den Umleitungsstrecken über Worms und Mainz beziehungsweise über Darmstadt ersetzt die DB einen Teil des Zugangebots durch Busse. Dies liegt daran, dass die Kapazität dieser Strecken durch die umgeleiteten Züge sehr knapp ist.

Die Sanierung der Riedbahn. Der Fernverkehr zwischen Mannheim und Frankfurt wird umgeleitet. SWR

Zuversicht bei der Bahn, Kritik vom Nahverkehrszweckverband

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bahnchef Richard Lutz zeigten sich bei einer Pressekonferenz wenige Stunden vor Beginn der Sperrung zuversichtlich, dass die Arbeiten planmäßig verlaufen werden. Lutz sagte an der Baustelle im hessischen Landkreis Groß-Gerau: "Wir bauen eine neue und bessere Bahn". Er sprach von einem Wendepunkt für sein Unternehmen.

Der Nahverkehrszweckverband Rheinland-Pfalz Süd erklärte, er betrachte die Sanierung mit Sorge. Die Bahn habe ein Versprechen gebrochen, denn sie baue während der Riedbahn-Sanierung zeitgleich auch auf den Umleitungsstrecken, mit der Folge, dass noch mehr Regionalzüge ausfallen als ursprünglich geplant. Die Zumutungen für die Kunden seien hoch, so Verbandsdirektor Michael Heilmann.

Die Deutsche Bahn hatte angekündigt, dass die Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken (Lautertalbahn) ab 12. Juli bis zum 25. August komplett gesperrt ist.

Die Sperrung der Bahnstrecke während der Sommerferien ist laut der Bahntochter Infrago notwendig, weil die Bahn Gleise zwischen Kaiserslautern und Lauterecken-Grumbach saniert. Außerdem soll die Bahnstation Lohnweiler barrierefrei umgebaut werden.

Zwischen dem 16. Juli und dem 12. August fahren auf der ICE-Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt keine Züge. Stattdessen gibt es Ersatzbusse ab Montabaur.

Die Deutsche Bahn saniert nach eigenen Angaben ab Dienstag vier Wochen lang die Schnellfahrstrecke zwischen Köln, Montabaur und dem Frankfurter Flughafen. Entlang der Strecke werden laut Bahn 70 Kilometer Gleise und 13 Weichen erneuert und auch am Frankfurter Flughafen Fernbahnhof wird gebaut.

In Koblenz fallen ab Mitte August die Hälfte aller Fernzüge aus. Die Bahn will damit nach eigenen Angaben die Stabilität des Betriebs erhöhen.

Aktuell fährt in Koblenz etwa jede Stunde ein Fernzug - immer abwechselnd Richtung Stuttgart und Richtung Passau. Ab August fallen die Fernzüge Richtung Stuttgart komplett weg, es fahren nur noch alle zwei Stunden die ICE Richtung Passau. Das Angebot auf der linken Rheinseite zwischen Köln, Koblenz und Mainz ist also stark ausgedünnt. Das trifft damit vor allem Fahrgäste, die von oder nach Koblenz fahren wollen. Sie müssen dann die bestehenden Alternativzüge nehmen.

Noah Wand, Landesvorsitzender vom Fahrgastverband PRO BAHN in Rheinland-Pfalz und dem Saarland, sagt auf Anfrage von SWR Aktuell: "Der durchschnittliche Pendler muss die nächsten Monate wirklich einiges aushalten und das häuft sich dadurch, dass wir immer mehr Fahrgäste im Bahnverkehr haben, gerade durch das Deutschlandticket."

Grundsätzlich finde er die Sanierungen positiv: Jetzt müsse investiert werden, jahrelang habe man am Schienennetz gespart.

Prognose vom Fahrgastverband: "Züge werden voll werden"

Das rät der Sprecher vom Fahrgastverband PRO BAHN den Zug-Reisenden für die kommenden Monate: "Ruhig mal einen Zug früher einplanen, es kann schon mal zu Verspätungen kommen und kurzfristigen Schienenersatzverkehr geben. Das Gepäck schmal packen, weil die Züge werden voll werden. Auch eine gute Portion Geduld ist manchmal angebracht."

Kritik äußert Noah Wand an der Kommunikation der Deutschen Bahn mit den Fahrgästen. "Die ist manchmal ein wenig kurzfristig. Das ist unglücklich für die Leute."

Auch Kritik vom Verkehrsclub Deutschland (VDC)

Die bevorstehende Generalsanierung bezeichnet der VCD lediglich als Schritt in die richtige Richtung, nicht aber für ausreichend. Denn "so werden wir nicht mehr Züge und auch kein besseres Schienennetz bekommen, lediglich das Grundstörungsniveau auf den hoch ausgelasteten Strecken reduzieren", sagte VCD-Vorsitzende Kerstin Haarmann. Für die Zukunft müssten Schienenknoten in Städten ausgebaut und digitalisiert werden. Außerdem brauche es Ausweichtrassen, sodass bei Reparaturen auch der Verkehr weiterlaufen könne.

Bauen bei laufendem Verkehr sei sehr komplex und würde vergleichsweise lange dauern, erklärt hierzu die Bahn auf SWR-Anfrage. Hinzu komme, dass sich die Fahrgäste während der wechselnden Bauphasen immer wieder auf verschiedene Fahrpläne einstellen müssten. Bei einer Sperrung der Strecke könnten Hochleistungsmaschinen deutlich effizienter eingesetzt werden, weil ohne Unterbrechungen rund um die Uhr gearbeitet werden könne. Bei einer Sperrung könnten zudem eine Vielzahl weiterer Arbeiten mit erledigt werden.