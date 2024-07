Riedbahn-Sperrung: Starke Auswirkungen für Pendler in der Pfalz

per Mail teilen

Montagabend beginnt die Sanierung der Riedbahn in Südhessen. Fünf Monate lang werden über 100 ICEs und Güterzüge durch Rheinland-Pfalz umgeleitet. S-Bahnen fallen deshalb aus.

Bis zum 14. Dezember 2024 ist eine der wichtigsten Bahnstrecken Deutschlands voll gesperrt. Während der Sanierung der Riedbahn in Südhessen zwischen Frankfurt und Mannheim werden über 100 ICEs sowie Güterzüge durch Rheinland-Pfalz umgeleitet. Das hat erhebliche Auswirkungen im ganzen Land.

Im Hauptbahnhof Worms wartet die S6. Die Hälfte der Bahnen auf der Linie S6 zwischen Ludwigshafen und Mainz fällt während der Riedbahn-Sperrung weg. SWR

Nahverkehr muss umgeleiteten ICEs weichen

Laut Bahn fahren pro Tag rund 60 ICEs und 60 Güterzüge eine Umleitung über Ludwigshafen und Worms nach Mainz. Da die Strecke schon heute stark belastet ist, wird der Regional- und S-Bahn-Verkehr ausgedünnt, um Platz zu schaffen für die ICEs. Die schnellen Regionalexpress-Züge von der Südpfalz und von Mannheim nach Mainz entfallen komplett.

Zweckverband: "Fahrgastzahlen werden sinken"

Der für den Nahverkehr zuständige Zweckverband ZÖPNV-Süd befürchtet einen starken Rückgang der Fahrgastzahlen. Verbandsdirektor Michael Heilmann sagte, viele Menschen werden andere Verkehrsmittel nutzen. In der Vergangenheit seien bei ähnlichen Großbaustellen die Fahrgastzahlen um teilweise über 50 Prozent eingebrochen. "Spannend ist, ob die Menschen nach der Sanierung wieder zurückkommen zur Bahn", so Heilmann.

Die Erfahrung ist: Bei großen Baumaßnahmen mit Bus-Ersatzverkehr sinken die Fahrgastzahlen teilweise um über 50 Prozent! Es ist sehr spannend, ob nach der fünfmonatigen Bauzeit alle Kundinnen und Kunden zurück kommen.

Bedenken wegen des Stellwerks Ludwigshafen

Wegen Personalmangels im Stellwerk Ludwigshafen fallen viele S-Bahnen aus. Das Stellwerk steht südlich des Hauptbahnhofs Ludwigshafen an der Strecke Richtung Schifferstadt. SWR

Spannend ist auch die Frage, ob das Stellwerk Ludwigshafen während der Sperrung zuverlässig arbeitet. In den vergangenen Monaten gab es wegen erkrankter Fahrdienstleiter viele Zugausfälle in der Pfalz. Noah Wand, der Landesvorsitzende des Fahrgastverbands "Pro Bahn", prophezeite im SWR-Fernsehen ein Chaos im Fernverkehr, wenn weiter Fahrdienstleiter fehlen. Ein Chaos, das Auswirkungen in ganz Deutschland habe.

Während der Riedbahn-Sperrung werden Güterzüge über mehrere Strecken in Rheinland-Pfalz umgeleitet. Die meisten Güterzüge fahren nachts. SWR

Welche Auswirkungen die Sperrung der Riedbahn auf die Regionen in Rheinland-Pfalz hat, lesen Sie hier im Detail:

Auswirkungen in der Region Mainz

Rund 60 ICE-Züge und 60 Güterzüge werden nach Angaben der Bahn täglich über den Mainzer Hauptbahnhof umgeleitet. Das Angebot für die Reisenden dort wird also größer.

Der Hauptbahnhof ist allerdings schon jetzt an seiner Kapazitätsgrenze. Es besteht die Gefahr, dass die zusätzlichen ICEs die Regionalzüge und S-Bahnen behindern.

Die meisten umgeleiteten ICEs und Güterzüge fahren über die Strecke von Mainz, Worms und Ludwigshafen Richtung Süden bzw. umgekehrt. Auch diese Verbindung ist eigentlich schon heute überlastet. Um Platz zu schaffen für die umgeleiteten Züge wird der Regional- und S-Bahn-Verkehr ausgedünnt. Es gibt zwischen Mainz und Ludwigshafen stündlich nur noch zwei Regionalzüge pro Richtung.

Um Zeit zu sparen und die ICEs weniger zu behindern, fahren die S-Bahnen an den Haltepunkten Mainz-Laubenheim, Alsheim und Mettenheim durch. Als Ersatz fahren Busse in diese Orte.

Die Regionalexpresszüge von Mainz über Worms in die Südpfalz bzw. nach Mannheim entfallen.

Zudem ist ab Dienstag (16.07.) die Schnellfahrstrecke Köln - Rhein-Main wegen Bauarbeiten gesperrt, allerdings nur vier Wochen lang. Dadurch werden noch mehr Züge in Richtung Mainz gelenkt.

Auswirkungen in der Region Ludwigshafen

Wegen der umgeleiteten ICEs wird es auf der Strecke von Ludwigshafen über Worms nach Mainz, die nach Angaben der Bahn schon jetzt an ihrer Kapazitätsgrenze ist, noch voller. Der Regional- und S-Bahn-Verkehr wird deshalb ausgedünnt.

Die Regionalexpresszüge aus der Südpfalz und aus Mannheim nach Mainz werden gestrichen.

Die Zahl der S-Bahnen wird halbiert. Stündlich sind zwischen Mannheim und Mainz nur noch zwei Regionalzüge pro Richtung unterwegs.

Auswirkungen in der Region Koblenz

Neben der Riedbahn ist ab Dienstag (16.07.) auch die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main gesperrt. Laut Bahn werden 70 Kilometer Gleis sowie 13 Weichen erneuert. Das kostet 50 Millionen Euro.

Zu den Bahnhöfen Limburg-Süd, Montabaur und Siegburg/Bonn fahren keine Züge mehr. Als Ersatz gibt es Busse.

Nach Wiedereröffnung der Schnellfahrstrecke Köln - Rhein/Main am 13. August entfallen im Rheintal die ICEs von Köln über Koblenz nach Stuttgart. Damit soll der Knotenpunkt Mainz entlastet werden, über den während der Riedbahnsperrung täglich 120 Züge umgeleitet werden.

Einige Güterzüge, die normalerweise die linke Rheinstrecke befahren, werden während der Riedbahn-Sperrung ab Koblenz durchs Moseltal über Cochem in Richtung Saarland umgeleitet. Laut Bahn fahren die meisten Güterzüge nachts. Es könnte Lärmbelästigungen geben.

Auswirkungen in der Region Trier

Nach Angaben der Bahn werden Güterzüge über Trier umgeleitet. Sie biegen bei Koblenz ins Moseltal ab und fahren über Trier, das Saarland, die Westpfalz, den Pfälzerwald und die Vorderpfalz zum Rangierbahnhof Mannheim. Das ist ein Umweg von 130 Kilometern. Nach Angaben der Bahn sind die meisten Güterzüge nachts unterwegs.

Auswirkungen in der Region Kaiserslautern

Einer der vier Fernzüge von Paris fährt von Kaiserslautern nicht nach Frankfurt, sondern nach Heidelberg. Außerdem entfällt der Eurocity von Kaiserslautern nach Graz.

Nach Angaben der Bahn werden Güterzüge durch die Westpfalz umgeleitet. Sie biegen bei Koblenz ins Moseltal ab und fahren über Trier, das Saarland, die Westpfalz, den Pfälzerwald und die Vorderpfalz zum Rangierbahnhof Mannheim. Das ist ein Umweg von 130 Kilometern. Nach Angaben der Bahn sind die meisten Güterzüge nachts unterwegs.

Laut Bahn werden zudem bis zu acht Güterzüge pro Tag über die Alsenzbahn umgeleitet. Da die Strecke keine Oberleitung hat, werden in Bingen Dieselloks vor die Güterzüge gespannt. Die Dieselloks schleppen die Züge über Bad Kreuznach durchs Alsenztal und dann über Frankenstein, Neustadt und Ludwigshafen zum Rangierbahnhof Mannheim.

Die Sanierung der Riedbahn Die Riedbahn ist wegen Bauarbeiten vom 2. bis 21. Januar sowie vom 15. Juli bis 14. Dezember 2024 gesperrt. Die Riedbahn führt von Mannheim durch die Landkreise Bergstraße und Groß-Gerau über Biblis, Stockstadt und Mörfelden-Walldorf nach Frankfurt. Die 75 Kilometer lange Strecke zählt zu den am stärksten befahrenen in Deutschland. Pro Tag rollen dort rund 220 Personen- und Güterzüge, darunter etwa 120 ICEs und TGVs. Sieben ICE-Linien führen über die Riedbahn. Bei der Generalsanierung der Riedbahn werden unter anderem 152 Weichen, 117 Kilometer Gleis, 140 Kilometer Oberleitung sowie Stellwerke, Brücken und Bahnhöfe erneuert. Die Arbeiten sollten eigentlich sechs Monate von Juni bis Dezember 2024 dauern. Während der Fußball-EM wird die Strecke aber für die Beförderung der Fans benötigt. Deshalb wird drei Wochen im Januar gebaut, und nach der EM geht die Sanierung ab dem 15 Juli weiter. (Quellen: Deutsche Bahn und ZÖPNV-Süd)

Bahnkunden sollen sich per App informieren

Die Bahn rät Kunden, sich rechtzeitig vor der Fahrt im Internet zu informieren. Wegen der Fahrt über Umleitungsstrecken verlängert sich die Fahrzeit der Fernzüge um 10 bis 40 Minuten.

Während der Sperrung der Riedbahn fahren keine ICE-Züge mehr auf direktem Weg von Mannheim zum Frankfurter Flughafen. Der ICE-Bahnhof im Airport ist nur durch Umsteigen zu erreichen. Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

Frankfurter Flughafen schlechter mit der Bahn zu erreichen

Urlauber, die mit der Bahn zum Frankfurter Flughafen fahren wollen, müssen beachten, dass es viel weniger Direktverbindungen als bisher zum Airport gibt. Man muss häufig in Mainz Hbf oder Frankfurt Hbf umsteigen. Das kostet Zeit.