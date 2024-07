Zwischen dem 16. Juli und dem 12. August fahren auf der ICE-Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt keine Züge. Stattdessen gibt es Ersatzbusse ab Montabaur.

Die Deutsche Bahn saniert nach eigenen Angaben ab Dienstag vier Wochen lang die Schnellfahrstrecke zwischen Köln, Montabaur und dem Frankfurter Flughafen. Entlang der Strecke werden laut Bahn 70 Kilometer Gleise und 13 Weichen erneuert und auch am Frankfurter Flughafen Fernbahnhof wird gebaut.

Busse sollen ICE in Montabaur ersetzen

Für Bahnkunden bedeutet das, dass sie sich auf deutlich längere Fahrzeiten einstellen, wenn sie von Montabaur aus fahren wollen. Normalerweise braucht der ICE über die Schnellfahrstrecke etwa 45 Minuten bis nach Köln bzw. Frankfurt. Während der Sperrung fahren in Richtung Köln und zum Flughafen Frankfurt statt der Fernzüge Ersatzbusse der Deutschen Bahn, und zwar über die A3.

Laut der Fahrplanauskunft der Bahn brauchen die Busse aber rund anderthalb Stunden von Montabaur nach Frankfurt Flughafen. Ähnlich lange braucht der Bus bis nach Köln. Eine andere Option, um ins Rhein-Main-Gebiet zu kommen, bietet der Regionalverkehr über Limburg. Mehr Informationen zur Sperrung finden Sie auf der Webseite der Bahn.

ICE werden vier Wochen lang über Koblenz umgeleitet

Viele der ICE-Züge werden in diesem Zeitraum über das Mittelrheintal umgeleitet. Dadurch brauchen sie zwischen 40 und 90 Minuten länger als über die Schnellstrecke Köln/Frankfurt. Manche der ICE halten nicht und fahren rechtsrheinisch an Koblenz vorbei nach Frankfurt.

Andere ICE-Züge halten dafür ersatzweise im Hauptbahnhof in Koblenz. Für diese vier Wochen bedeutet das für Koblenz also eine gute Anbindung an den Fernverkehr Richtung Stuttgart und Basel. Im Anschluss allerdings fallen laut Bahn für ein halbes Jahr über die Hälfte der Fernzüge in Koblenz aus.