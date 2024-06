Geklaute Kabel, fehlende Mitarbeiter am Stellwerk - rund um Ludwigshafen verspäten sich Züge oder fallen komplett aus. Wir haben mit Pendlern und Bahnfahrer gesprochen, wie sie das finden.

Mittwoch, 8:20 Uhr am Bahnhof Schifferstadt: Am Bahnsteig warten viele auf die S-Bahn. Einer von ihnen ist Michael. Seinen Nachnamen will er nicht nennen. Er ist von Mannheim aus auf dem Weg nach Speyer zu seiner Firma. Weil seine eigentliche Verbindung ausgefallen ist, hat er an dem Morgen eine andere Bahn nach Schifferstadt genommen - um etwas näher am Zielort zu sein. Er wartet auf die S3 und wirkt frustriert:

"Hier ist man Mensch dritter Klasse", sagt er kopfschüttelnd. Der dreifache Familienvater hat kein Auto und pendelt täglich mit der Bahn – aber auf die sei überhaupt kein Verlass. Auch Ersatzbusse seien unzuverlässig.

Zugausfälle keine Seltenheit mehr

Neben ihm wartet Hans Krause, der regelmäßig von Schifferstadt nach Kaiserslautern fährt, um seine Eltern zu besuchen. Er fährt gerne Zug. Und wenn der nicht fährt, sei er auf Bekannte angewiesen, die ein Auto haben. Von seinem Vater, einem ehemaligen Lokführer, wisse er: "Früher war das ein Weltuntergang, wenn mal ein Zug ausgefallen ist." Die Zeiten seien wohl vorbei, sagt er.

Im Fünf-Minuten-Takt ertönen Ansagen durch die Lautsprecher am Schifferstadter Bahnhof. Viele Züge fallen aus, der Grund ist immer gleich: Personalausfall wegen kurzfristiger Erkrankung. Und die Züge, die in den Bahnhof einfahren, sind verspätet. Die Wartenden am Bahnsteig sind sauer. Hier versteht keiner, wieso dauernd Personal ausfällt.

Pendler sind besonders betroffen

Von Berufspendlern erfahre ich, dass sie in frühere Züge steigen, um pünktlich bei ihrer Arbeit zu erscheinen. Die halbe Stunde, die dabei draufgeht, könne man dann nicht mehr zum Kaffeetrinken am Morgen nutzen, so Hussin, ein 30-jähriger Umzugshelfer aus Ludwigshafen.

An Gleis 2 und 3 in Schifferstadt ist man wenig überrascht. Ein Mann echauffiert sich: "Ich fahre jeden Tag, ich kenne das schon", und ein anderer sagt spöttisch: "Dass die Bahn zu spät kommt, da hat man sich ja fast schon dran gewöhnt."

Schülerin Johanna besucht eine Schule in Neustadt an der Weinstraße und bekommt regelmäßig Einträge ins Klassenbuch, weil sie zu spät kommt, wenn die Züge mal wieder nicht so fahren, wie sie sollen. Auch Florian Bauer ist betroffen. Der Student pendelt jeden Tag von Ludwigshafen zur Uni nach Kaiserslautern. "Solang die Bahn wenigstens fährt, ist alles gut. Alles andere ist eine Katastrophe."

Nicht nur Frust, sondern auch Angst

Familienvater Michael steht noch immer am Gleis, die Bahn hat wieder Verspätung. Bei ihm löst das Existenzängste aus. Er hat Angst, arbeitslos zu werden. Sein Chef mache ihm Druck, pünktlich zu kommen, erzählt er. Und auch die Heimfahrt stellt ihn oft vor Probleme: Etwa zwei Stunden brauche er aktuell, um heimzukommen. Zeit, in der er sich eigentlich gerne um seine Kinder kümmern würde.