Germersheim: Schafherde legt Bahn über Stunden lahm

Tierischer Einsatz in Germersheim: Eine Schafherde hat am Montag die Polizei auf Trab gehalten. Am Ende wurden die Beamten auch noch zu ungewollten Geburtshelfern.

Dem Polizeibericht zufolge hat ein Passant bei Germersheim-Süd beobachtet, wie eine Schafherde die Bahngleise in Beschlag nahm – und direkt die Polizei gerufen. Die hatte mit den Schafen erstmal ihre liebe Not: "Trotz intensiver Versuche gelang es den Beamten zunächst nicht, die Tiere einzufangen." Mit Hilfe von Freiwilligen und Fachleuten von der Tierrettung sei es dann gelungen, zumindest den Leithammel zur Räson zu bringen. Die anderen Schafe folgten, die Gleise waren wieder frei. Eines brachte während der Rettungsaktion sogar noch ein Lamm zur Welt. Der Neuzugang in der Herde Polizei Landau Warum sind die Schafe ausgebüxt? Das Neugeborene, ihre Mutter und die restlichen Schafe wurden wohlbehalten an eine Tierauffangstation übergeben. Die Polizei hat inzwischen auch den Eigentümer der Schafherde gefunden und versucht nun herauszufinden, warum die Schafe ausgebüxt sind und ob der Mann fahrlässig gehandelt hat. Während der Rettungsaktion wurde der Bahnverkehr für mehrere Stunden lahmgelegt.