So tanken Sie heute günstig

Was Benzin oder Diesel an den Tankstellen in Ihrer Region kostet, und zu welchem Preis Sie clever tanken, zeigt Ihnen diese Karte für jede Gemeinde in Deutschland:

In Deutschland kostet ein Liter Super-Benzin heute im Mittel 1,91 Euro. Der mittlere E10-Preis liegt bei 1,85 Euro pro Liter, beim Diesel sind es 2,10 Euro. Das ergibt die SWR-Live-Datenanalyse aller Kraftstoff-Preise der rund 15.000 deutschen Tankstellen am 2. November um 11 Uhr. Die Mittelwerte beziehen sich auf die Preise an allen deutschen Tankstellen in den vergangenen 24 Stunden.

In Baden-Württemberg kostet ein Liter Super-Benzin heute im Mittel 1,90 Euro. Der mittlere E10-Preis liegt bei 1,85 Euro pro Liter, beim Diesel sind es 2,09 Euro.

In Rheinland-Pfalz kostet ein Liter Super-Benzin heute im Mittel 1,89 Euro. Der mittlere E10-Preis liegt bei 1,84 Euro pro Liter, beim Diesel sind es 2,09 Euro.

Was der Blick auf solche Mittelwerte verschweigt: Die Preise schwanken in Deutschland erheblich - nicht nur zwischen den verschiedenen Orten, sondern auch im Tagesverlauf. Die Faustregel ist dabei: Morgens ist Sprit besonders teuer. Tagsüber sinken die Preise, ehe sie nachts wieder ansteigen.

Wer günstig tanken möchte, sollte also nicht einfach nur nachschauen, welche nahegelegene Tankstelle jetzt gerade den günstigsten Preis bietet. Denn der günstigste Preis am Morgen kann teurer sein als der teuerste Preis am Abend.

Wie stark die Preise schwanken können, zeigt ein Blick auf Ollendorf in Thüringen : In den vergangenen 24 Stunden liegt hier ein sehr hoher Preis für einen Liter E10 bei 3,38 Euro, ein sehr niedriger Preis bei 1,85 Euro - eine Preisspanne von 153 Cent. So viel können Kunden hier sparen, wenn sie zur richtigen Zeit an der richtigen Tankstelle tanken. Auf alle Orte in in Deutschland betrachtet liegt die Preisspanne derzeit im Mittel bei 13 Cent.

Um den Autofahrern eine bessere Orientierung zu geben, wo bei ihnen derzeit ein günstiger Preis liegt, berechnet der SWR für alle Städte und Gemeinden das derzeitige Preisniveau an den Tankstellen im Umkreis von 10 Kilometern. Neben dem mittleren Preis gibt der SWR auch einen niedrigen und hohen Preis in der Region an (mehr zur Berechnung dieser Werte in der Methodik-Beschreibung).

Als wichtiger Faktor für den Spritpreis gilt außerdem der Rohölpreis am Weltmarkt, schließlich wird das Rohöl in den Raffinerien zu Benzin und Diesel weiterverarbeitet. Zwar ist Rohöl nur eine von mehreren Einflussgrößen auf die Preise an den Zapfsäulen. Der ADAC etwa vermutet hinter dem Anstieg der Spritpreise Ende August unter anderem eine gesteigerte Nachfrage in Deutschland durch das Auslaufen des Tankrabatts. Auch der Wechselkurs des Euros zu Dollar spielt eine Rolle, da Rohöl in Dollar gehandelt wird.

Lesen Sie hier, wie SWRdata die Preise berechnet und woher die Daten stammen.