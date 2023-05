Kommunen schauen auf Flüchtlingsgipfel ++ Schneepflugmeisterschaft beginnt ++ Wetter durchwachsen ++

per Mail teilen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:19 Uhr Feuer greift auf Wohnhaus über In Sosberg (Kreis Cochem-Zell) hat ein Feuer in einer Scheune auf ein Wohnhaus übergegriffen und großen Schaden angerichtet. Es gab laut Einsatzkräften Probleme mit der Wasserzufuhr. Der Wasserdruck habe nicht ausgereicht, hieß es am Abend. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. SWR Nonstop News

6:05 Uhr Probleme an Schulen: Landtag berät heute Ein großes Thema heute - die Schulen im Land. Die CDU in Rheinland-Pfalz sieht massive Problem an rheinland-pfälzischen Schulen. Das hat auch mit dem Fall zu tun, dass an einer Schule wohl ganz viele Erstklässler die Klasse wiederholen müssen. Heute soll sich auf jeden Fall der rheinland-pfälzische Landtag mit Fördermöglichkeiten für Kinder und Jugendliche befassen.

6:03 Uhr Champions-League: Halbfinale mit Unentschieden Zu Beginn gleich noch etwas Sportliches: Im Halbfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League haben Real Madrid und Manchester City am Abend unentschieden gespielt. Die Partie endete 1:1. Manchester hat damit eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Finale. Die Entscheidung darüber fällt im Rückspiel in einer Woche (17. Mai). Darüber berichtete Radionachrichten für ARD Popnacht am 10. Mai 2023 um 1:00 Uhr Symbolbild IMAGO IMAGO / U. J. Alexander

6:02 Uhr So wird das Wetter am Mittwoch Das Wetter bleibt durchwachsen: Während es am Rhein zumindest am Vormittag trocken bleibt, müssen sich die Menschen in der Eifel und in der Pfalz mal wieder auf Schauer einstellen. Tagsüber soll allerdings auch immer wieder mal die Sonne hervorkommen! Das Ganze bei Temperaturen zwischen 13 und 19 Grad. Video herunterladen (28,1 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Landtag RLP spricht heute gleich über zwei spannende Themen. Zum einen geht es darum, ob das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt werden sollte und zum anderen geht es um die Lage an den Schulen. Hintergrund des zweiten Themas ist eine Schule in Ludwigshafen, in der ein Großteil der Erstklässler wohl die Klasse wiederholen muss, weil sie kaum Deutsch sprechen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will mit den Ministerpräsidenten über das Thema Geflüchtete sprechen. Die Lage in den Kommunen spitzt sich immer mehr zu, weshalb die Integrationsminister der Länder an die Bundesregierung appelliert hatten. Heute wird eine Zusage über eine dauerhafte Beteiligung des Bundes zur Unterstützung der Länder und Kommunen erwartet. Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine dpa Bildfunk Georg Wendt Das Thema Klimaschutz beschäftigt ab heute die Evangelische Kirche der Pfalz. Bei ihrer 13. Landessynode sprechen die Mitglieder über ein mögliches Gesetz für mehr Klimaschutz in den Landeskirchen. In Mendig findet heute die Schneepflugmeisterschaft statt, organisiert vom Landesbetrieb Mobilität (LBM). 19 Teams aus Rheinland-Pfalz gehen nach Angabe des LBM an den Start.