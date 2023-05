++ Auto im Hafenbecken versunken ++ Überschwemmungen nach Starkregen ++ 70 Jahre DRK-Blutspenden ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss, schönen Montag! Es ist 10 Uhr. Ich sage tschüss und danke fürs Mitlesen und Mitmachen. Morgen versorge ich Euch wieder mit allem Wichtigen für Rheinland-Pfalz. Macht es gut und passt auf Euch auf!

9:52 Uhr Die Mehrheit von euch spendet regelmäßig Blut Ermutigendes Ergebnis: Bei unserer kleinen Abstimmung übers Blutspenden haben 57,1 Prozent von euch angegeben, dass sie regelmäßig spenden. 21,4 Prozent spenden immerhin sporadisch Blut. Eine gleich große Gruppe gibt an, dass Blutspenden nichts für sie sei. Und das kann tatsächlich auch sachliche Gründe haben: Beispielsweise muss man mindestens 50 Kilo wiegen und einen ausreichend hohen Eisenwert im Blut aufweisen. Außerdem gibt es Altersgrenzen für die Spende: So muss man mindestens 18 Jahre alt sein, aber jünger als 73 Jahre (so etwa beim DRK).

9:45 Uhr Borkenkäfer sorgt für Kahlschlag im Hochwald Rheinland-Pfalz ist zusammen mit Hessen das waldreichste Bundesland. Ganze 42,3 Prozent der Landesfläche sind von Bäumen bedeckt. Doch der Waldbestand ist in Gefahr: Grund ist der Klimawandel. Die zunehmende Hitze stresst die Bäume. Dadurch können sich Schädlinge wie der Borkenkäfer einnisten. Der Forstverwaltung bleibt häufig nichts anderes übrig, als die erkrankten Bäume zu fällen. Jüngst ist dies im Hochwald zwischen Zerf und Mandern geschehen. Die gerodeten Bäume waren teils 100 Jahre alt: Mandern Viele Bäume mussten gefällt werden Kahlschlag im Hochwald: Borkenkäfer zerstört ganze Waldflächen Im Wald zwischen Zerf und Mandern gibt es viele kahle Flächen. Komplette Waldstücke mussten wegen Borkenkäferbefalls gefällt werden. Betroffen sind vor allem Fichten. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:25 Uhr Warum unser Einkaufsverhalten einem Donut ähnelt Arbeiten im Homeoffice verändert auch unser Einkaufsverhalten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Forschungsinstituts Ifo. Nach Ifo-Angaben arbeitet jeder oder jede Vierte seit Corona mindestens einen Tag pro Woche zu Hause. Diese Beschäftigten würden auch verstärkt wohnortnah einkaufen. Deshalb verzeichnen Wohngebiete und Vororte starke Umsatzgewinne, private Konsumausgaben steigen dort laut Analyse um bis zu 30 Prozent. Die Studie zeigt, dass die Konsumverschiebung vor allem von Montag bis Freitag auftritt. Gleichzeitig verlieren die Innenstädte weiter. Im März lagen die privaten Ausgaben in Zentren immer noch fünf Prozent unter denen von 2019. Das Ifo-Institut spricht von einer Verteilung, die aussieht wie ein Donut mit einem Loch in der Mitte. Es geht davon aus, dass die Veränderung im Einkaufsverhalten anhalten wird. Sie freuen sich über den "Donut" - Bäckereien in Vororten. dpa Bildfunk picture-alliance / dpa/dpaweb | Barbara_Sax Über dieses Thema berichtete DASDING am 8. Mai 2023 um 9:00 Uhr.

9:12 Uhr B10-Tunnel in der Südpfalz gesperrt Autofahrer in der Südpfalz aufgepasst: In dieser Woche werden die Tunnel der B10 von Annweiler bis Rinnthal in den Nächten gesperrt. Grund dafür sind Reinigungs- und Wartungsarbeiten, wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilte. Von der Sperrung betroffen sind der Barbarossa- und der Löwenherztunnel, sowie die Tunnel Staufer und Kostenfels. Die Umleitung führt durch die anliegenden Gemeinden, Anwohner werden gebeten, nicht auf der L490 zu parken. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird zusätzlich die Umgehung bei Queichhambach gesperrt. Den Überblick über die aktuelle Verkehrslage findet ihr wie immer hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen

8:49 Uhr Wilde Verfolgungsjagd durch Worms Zwei Männer haben sich in der Nacht auf Sonntag in Worms eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Das Auto mit gestohlenen luxemburgischen Kennzeichen sollte zuvor kontrolliert werden. Der Fahrer beschleunigte aber stark und flüchtete. Über mehr als einen Kilometer raste er durch die Innenstadt. Als die Polizei zum Auto aufschloss, sprangen die zwei Insassen aus dem noch rollenden Fahrzeug und flohen zu Fuß. Eine Fahndung auch mit Hubschrauber blieb erfolglos. Im Auto fand die Polizei Einbruchswerkzeug. Worms Mutmaßliche Einbrecher Verfolgungsjagd in Worms - Unbekannte springen aus fahrendem Auto Es war eine filmreife Aktion: In Worms wollte die Polizei eine Verkehrskontrolle durchführen. Zwei Männer rasten davon und lieferten sich eine Verfolgungsjagd durch die Stadt. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:38 Uhr Schiffswrack in Brohl-Lützing wird beseitigt - nach sieben Jahren Seit mehr als sieben Jahren liegt das Wrack des Passagierschiffs "Untermain" im Hafen von Brohl-Lützing. Heute soll es endlich geborgen werden. Die "Untermain" ist völlig verrostet, alle Fensterscheiben sind zerstört, Stromkabel und Versorgungsleitungen sind zerrissen und geborsten. Anwohner hatten sich seit langem über den Schandfleck im Hafen beschwert. Nach SWR-Informationen ist der frühere Besitzer der "Untermain" steuerflüchtig und hat sich nach Südamerika abgesetzt. Sein Schiff hatte er an einer Werft in Oberwinter zurückgelassen. Als es dort zu sinken drohte, ließ die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung das Wrack nach Brohl-Lützing schleppen. Alle Versuche, mit dem Besitzer in Kontakt zu kommen, sind laut Behörde gescheitert. Deshalb wird die "Untermain" heute nach Duisburg geschleppt und endgültig abgewrackt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Koblenz am 8. Mai 2023 um 7:30 Uhr.

8:25 Uhr Forschung ohne Tierversuche - geht das? Wie gelingt Spitzenforschung in der Medizin, ohne dafür Tiere töten zu müssen? An der Hochschule Kaiserslautern hat man eine Idee: Dort arbeiten Forscher daran, Darmgewebe von Mäusen zu erzeugen. Statt an einem echten Tier sollen Arzneien dann an diesen künstlich hergestellten Zellen getestet werden. Wie das Verfahren funktioniert, erfahrt ihr hier:

8:17 Uhr Auto mit Anhänger im Hafenbecken untergegangen Teures Missgeschick: Ein Auto samt Anhänger ist gestern Nachmittag im Hafenbecken von Wörth-Maximiliansau versunken. Der Unfall ereignete sich, als ein Jetski, der auf dem Anhänger befestigt war, zu Wasser gelassen werden sollte. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei mitteilte. DLRG-Taucher und Feuerwehrleute bargen das Gespann. Den Schaden schätzt die Polizei auf 150.000 Euro. Vom Auto war nicht mehr viel zu sehen. Wasserschutzpolizei Germersheim Über dieses Thema berichtete SWR4 Kaiserslautern am 8. Mai 2023 um 7:00 Uhr.

7:59 Uhr So sieht der Frühling im Kreis Kaiserslautern aus Meine Kollegin Iris Mack hat vergangene Woche dazu aufgerufen, uns Bilder aus dem eigenen Garten zu schicken. Ein ganz besonders schönes Foto hat uns Peter Smarsly zukommen lassen. Zu sehen ist die Apfelblüte in seinem Garten in Bann (Kreis Kaiserslautern): Eine Frühlingsimpression aus dem Garten von Peter Smarsly Peter Smarsly

7:41 Uhr Warum ist Essen immer noch so teuer? Zwar sinkt die Inflationsrate seit einiger Zeit wieder. Doch vor allem für Lebensmittel zahlt man weiterhin viel mehr als früher. Im April etwa lagen die Preise in Rheinland-Pfalz um 16 Prozent über denen des Vorjahres. Jetzt legt eine Studie der Kreditversicherung Allianz Trade nahe, dass sich die Lebensmittelindustrie unberechtigt bereichert. Denn: "Ungefähr ein Drittel des Preisanstiegs" in der Branche können sich die Autoren der Studie nicht erklären:

7:33 Uhr Unbekannte jagen Geldautomat in Stadtkyll in die Luft Was wäre der RLP-Morgenticker ohne einen gesprengten Geldautomaten? In der vergangenen Nacht war es wieder mal so weit: Diesmal hat es ein Gerät in Stadtkyll in der Vulkaneifel getroffen. Laut Polizei ereignete sich die Sprengung gegen 2:50 Uhr. Nach der Explosion seien mehrere Notrufe eingegangen. "Ersten Ermittlungen zu Folge handelte es sich um mehrere Täter, die mit einem hochmotorisierten Fahrzeug vom Tatort flüchteten", hieß es. Ob die Unbekannten Geld erbeuteten, teilte die Polizei nicht mit. Die Beamten bitten potenzielle Zeugen, sich unter der Nummer 06551-9420 bei der Polizei in Prüm zu melden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Trier am 8. Mai 2023 um 6:30 Uhr.

7:08 Uhr Spendet ihr Blut? Stimmt ab! IMAGO IMAGO / Eibner Zugegeben: Blut zu spenden, ist nicht jedermanns Sache. Dabei liegen die Vorteile auf der Hand: Man rettet Leben, kriegt womöglich eine kleine Aufwandsentschädigung und tut der eigenen Gesundheit etwas Gutes. Wie sieht es mit euch aus: Spendet ihr Blut? Stimmt ab! Spendet ihr Blut?

6:44 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Mit Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen wird heute und am Dienstag an vielen Orten in Deutschland an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa 1945 erinnert. In Berlin sind mehrere Kundgebungen an den Sowjetischen Ehrenmalen und am Brandenburger Tor geplant. Die Polizei befürchtet Spannungen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und ist mit mehr als 1.500 Beamten im Einsatz. Drei Jahre nach seinem ersten Urteil zum Dieselskandal steht der Bundesgerichtshof (BGH) vor einer wichtigen Weichenstellung. Anlass ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus dem März. Darin setzen die Luxemburger Richter die Hürden für Schadenersatz deutlich niedriger an als ihre deutschen Kollegen bisher. Der BGH verhandelt heute zu der Frage, was das für die Haftung der Autobauer bedeutet: Sind sie womöglich in sehr viel mehr Fällen verpflichtet, Diesel-Kläger finanziell zu entschädigen? Die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden will am Morgen die Liste der beliebtesten Babynamen 2022 veröffentlichen. Grundlage sind Daten von mehr als 750 Standesämtern, die fast eine Million Namenseintragungen übermittelt haben.

6:17 Uhr Habt ihr Bilder vom Unwetter? Zum Unwetter in der vergangenen Nacht haben uns bislang kaum Fotos erreicht. Wenn ihr welche gemacht habt, schickt uns die gerne zu: Schickt uns eure Fotos

6:12 Uhr Das Wetter am Montag: Wechselhaft und etwas kühler Am Morgen liegen die Temperaturen bei 9 bis 14 Grad. Für Sonnenschein gibt es wenig Chancen. Dichte Wolkenfelder bestimmen den Vormittag. Schauer sind auch dabei, die am Nachmittag von der Eifel bis zum Pfälzerwald zunehmen. Sonst kommt auch mal die Sonne hervor. Es wird im Tagesverlauf immerhin noch 18 bis 23 Grad warm. Video herunterladen (27,2 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Ab heute können private Haushalte, die mit nicht leitungsgebundenen Energieträgern wie Öl oder Holzpellets heizen, rückwirkend für das vergangene Jahr Härtefallhilfen beantragen. Voraussetzung ist, dass sie durch die Energiekrise deutliche Mehrkosten hatten. Vor 70 Jahren bot das Deutsche Rote Kreuz in Rheinland-Pfalz den ersten Termin zum Blutspenden an. Die Organisation feiert das Jubiläum mit einem Festakt in Trier. Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech legt Quartalszahlen vor. Nach den Milliardengewinnen während der Corona-Pandemie gehen die Erlöse inzwischen zurück. Das Unternehmen spricht von einem Übergangsjahr. Im Fokus stehe die Entwicklung neuer Produkte.

6:01 Uhr Starkregen sorgt für Überschwemmungen und Hangrutsche Im Norden des Landes war die vergangene Nacht leider alles andere als ruhig. Denn eine Unwetterfront ist über die Region gezogen. Besonders heftig hat es die Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf (Kreis Altenkirchen) getroffen. Starkregen überschwemmte dort Straßen, ließ Keller volllaufen und kleinere Hänge abrutschen. Etwa 30 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Sie wurden vom Deutschen Roten Kreuz im Bürgerhaus betreut. Glücklicherweise wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. Auch in anderen Orten in Rheinland-Pfalz führte der Starkregen zu Einsätzen der Feuerwehr. In Nentershausen (Westerwaldkreis) wurde ein Hang an der Einmündung der L317/L318 unterspült. Auf der Fahrbahn sammelten sich Schlamm und Geröll an. Mit Sandsäcken leitete die Feuerwehr die herabströmenden Wassermassen in einen Graben ab. Mehr zu den Ereignissen findet ihr hier: Aufräumarbeiten nach heftigen Niederschlägen am Sonntag Überschwemmungen, Erdrutsche, Unfälle - Starkregen in RLP Nach der Gewitterfront, die über Rheinland-Pfalz gezogen ist, heißt es nun Aufräumen. Starkregen hatte am Sonntag für Überschwemmungen, Erdrutsche und Unfälle auf der A3 gesorgt. 16:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP