Die Ampel-Koalition in RLP bringt heute einen Gesetzentwurf in den Landtag ein, mit dem das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt werden soll. Was haltet ihr von dem Vorstoß? Sollten Jugendliche an Landtags- und Kommunalwahlen teilnehmen dürfen?

