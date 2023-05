CDU in RLP fordert Sprachtests vor der Einschulung

per Mail teilen

Wohl 40 Erstklässler müssen die Klasse wiederholen: Der Fall der Gräfenauschule in Ludwigshafen hat auch die Politik auf den Plan gerufen. Am Mittwoch diskutiert der Landtag.

Die CDU in Rheinland-Pfalz hat im Landtag eine Aktuelle Stunde zur Situation der Schulen im Land beantragt. Konkret soll es um das Thema Sprachförderung gehen.

Hintergrund ist die Situation an der Gräfenau-Grundschule im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof. Dort wird voraussichtlich rund ein Drittel der Erstklässler nicht versetzt. Betroffen sind etwa 40 Kinder. Hauptgrund dafür ist laut Schule, dass 98 Prozent der Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund haben und viele die deutsche Sprache nicht beherrschen. Nach Angaben der Schulleiterin kommen außerdem viele Kinder aus bildungsfernen Schichten. Auch seien manche Kinder nicht in der Kita gewesen und dort auf die Schule vorbereitet worden.

CDU fordert verbindliche Sprachtests

Nach Ansicht der CDU-Opposition im Landtag gibt es ähnliche Probleme wie in Ludwigshafen an vielen Schulen im Land. Die CDU fordert deshalb unter anderem verbindliche Sprachtests für alle Kinder vor der Einschulung. Auch brauche es mehr Sozialarbeiter.

SPD denkt über frühere Sprachtests nach

Sprachtests sind auch nach Ansicht der SPD ein Hebel, an dem angesetzt werden könnte. Die SPD-Landtagsfraktion erwägt frühere Sprachtests vor der Grundschule, um Kinder zielgenau fördern zu können. "Wir wollen prüfen, ob die Sprachstandsfeststellungen schon 1,5 Jahre vor der Einschulung möglich sind", sagte SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Montag in Mainz. Derzeit seien diese ein knappes Jahr vor Schulbeginn.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, wies zurück, dass Sprachprobleme ein "Migrationsproblem" seien. Es gebe beispielsweise auch "kleine Pfälzer", bei denen zu Hause so starker Dialekt gesprochen werde, dass sie sich schwer täten, sagte Haller, der selbst aus der Pfalz kommt. Die Einführung vorgezogener Spracherhebungstests sei frühestens vom Schuljahr 2024/25 an denkbar.

Die Stadt Ludwigshafen ist der Ansicht, dass es sich bei den Problemen an der Gräfenauschule um gesamtgesellschaftliche Herausforderungen handelt, bei denen insbesondere die Landes- und die Bundespolitik gefragt seien. Um die Bildungssituation an der Schule konkret zu verbessern, wird der städtische Jugendhilfeausschuss über ein sogenanntes Familiengrundschulzentrum beraten, das gezielt Eltern und Kinder unterstützen soll.