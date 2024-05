per Mail teilen

Die Gemeinde Willmenrod im Westerwald hat einen Spielplatz gesperrt: Nach Angaben des Bürgermeisters krabbelten dort giftige Ölkäfer.

Eine Anwohnerin habe auf dem Spielplatz den Schwarzblauen Ölkäfer gefunden, sagte Ortsbürgermeister Günter Weigel (Grüne) dem SWR auf Anfrage. Dieser bis zu 3,5 Zentimeter große Käfer sei zwar spannend anzugucken, gehöre aber nicht auf einen Spielplatz. Nach Angaben der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung kann es für Menschen tödlich sein, einen Ölkäfer zu verschlucken.

Auf dem Spielplatz in Willmenrod im Westerwald wurden Ölkäfer gesichtet. Aus diesem Grund ist der Spielplatz gesperrt. SWR WinklerTV

Ölkäfer - bitte nicht anfassen oder verschlucken

Ein Naturschutzbeauftragter der zuständigen Verbandsgemeinde Westerburg habe den Spielplatz in Willmenrod abgesucht und zwei Weibchen in den nahen Wald umgesiedelt, so Bürgermeister Weigel. Bis zum Wochenende soll der Spielplatz täglich kontrolliert werden, danach könne er vermutlich wieder freigegeben werden.