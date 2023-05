Sollen Jugendliche in Rheinland-Pfalz ab 16 wählen dürfen?

per Mail teilen

Bei Europawahlen dürfen Jugendliche in Rheinland-Pfalz ab 16 abstimmen - bei Kommunal- und Landtagswahlen aber nicht. Das will die Ampel-Koalition ändern, aber es gibt Widerstand.

Die drei Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und FDP setzen sich diese Woche im Landtag erneut dafür ein, das Wahlalter in Rheinland-Pfalz auf 16 Jahre zu senken. In Rheinland-Pfalz seien rund 70.000 junge Menschen betroffen. Die Koalition ist dabei jedoch auf Unterstützung der Opposition angewiesen. Deshalb droht die Initiative zu scheitern.

Die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP versucht schon länger, das Wahlalter in Rheinland-Pfalz auf 16 Jahre zu senken. Im vergangenen November hatte sie einen Gesetzentwurf eingebracht, um die Landesverfassung entsprechend zu ändern. Ob Jugendliche im Land künftig mit 16 bei Kommunal- und Landtagswahlen ihre Stimme abgeben dürfen, darüber debattieren die Abgeordneten im Landtag am heutigen Mittwoch erneut. Am Freitag soll darüber abgestimmt werden.

Alle drei Oppositionsparteien im Landtag - CDU, AfD und Freie Wähler - lehnen die Senkung des Wahlalters bislang ab. SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler forderte die CDU auf, den Fraktionszwang für ihre Abgeordneten bei der Abstimmung aufheben.

Konkret geht es darum, jungen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern die Möglichkeit zu geben, künftig bei Landtags- und Kommunalwahlen mit abstimmen zu dürfen. Die Regierungsfraktionen wollen das Wählen mit 16 bereits für die Kommunalwahlen 2024, dann auch für die Landtagswahl 2026 herabsetzen. Der Gesetzentwurf sieht auch vor, das Alter für die Abstimmung bei Volksentscheiden auf 16 Jahre zu senken.

Absenkung des Wahlalters in RLP: Diese Rolle spielt die Europawahl dabei

Bei ihrer Initiative für die Senkung des Wahlalters in Rheinland-Pfalz verweist die Ampel-Koalition darauf, dass 16- und 17-Jährige in Deutschland auch bei den kommenden Europawahlen 2024 mitstimmen dürfen. "Es ist schwer vorstellbar, dass bei der Kommunalwahl, die traditionell mit der Europawahl an einem Tag ist, jüngere Menschen über die Geschicke der EU mitbestimmen dürfen, den Gemeinderat aber nicht mitwählen dürfen", sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Philipp Fernis. "Das ist jungen Menschen nicht vermittelbar."

Im benachbarten Baden-Württemberg seien am selben Tag auch Wahlen und dort dürften die 16- und 17-Jährigen mitentscheiden, ergänzte die Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion Pia Schellhammer.

Um das Wahlalter zu senken, muss die Landesverfassung geändert werden. Dafür ist im rheinland-pfälzischen Landtag eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Das bedeutet: SPD, Grüne und FDP sind auf die Unterstützung anderer Fraktionen angewiesen. Die Ampel selbst verfügt über 54 der 101 Sitze im Landtag, nötig sind aber 67 Stimmen.

Alle drei Oppositions-Fraktionen signalisieren aber bisher deutlich, dass sie einer Verfassungsänderung nicht zustimmen und das Wahlalter nicht senken wollen. Sie begründen das unter anderem damit, dass das Wahlrecht weiterhin mit der Volljährigkeit verknüpft bleiben sollte.

Rheinland-Pfalz gehört inzwischen zu einer klaren Minderheit. In 11 von 16 Bundesländern wurde das Wahlalter mittlerweile von 18 auf 16 herabgesetzt. Zuletzt führten auch die Nachbarländer Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen - wo die CDU mitregiert - das Wahlrecht ab 16 ein.