per Mail teilen

Wegen zwei Baustellen nutzen deutlich weniger Passagiere die Rheinfähre Landskrone. Die Fährbetreiberin hat Alarm geschlagen. Politiker planen jetzt Maßnahmen, um der Fähre zu helfen.

In einer Woche wollen die Bürgermeister auf beiden Rheinseiten in einer Pressekonferenz Maßnahmen vorstellen, wie der Fährbetrieb möglicherweise weitergehen könnte. Das teilte ein Sprecher der Verbandsgemeinde Rhein-Selz dem SWR mit. Am Dienstagvormittag hatten sich Vertreter von Nierstein, Oppenheim und Trebur (Hessen) getroffen.

Es gehe darum, Wege zu finden, die Fährbetreiberin in der schwierigen Lage zu unterstützen. Dabei sei aber eine direkte finanzielle Unterstützung aufgrund der Haushaltslage der Gemeinden kaum möglich. Dennoch müsse die Fähre erhalten bleiben.

Zwei Drittel weniger Passagiere auf Fähre

"Wir haben sämtliche Reserven aufgebraucht", sagte Fährbetreiberin Cornelia Dries dem SWR bereits vor zwei Wochen. Seit März 2022 gibt es eine Großbaustelle in Nierstein (Kreis Mainz-Bingen), durch die eine wichtige Verbindung von der Autobahn 63 zum Fähranleger unterbrochen ist. Seit September wird außerdem auf hessischer Seite die L3096 erneuert, die ebenfalls ein wichtiger Zubringer zur Fähre ist.

Zwei Drittel der Fahrgäste seien seither weggebrochen, so Cornelia Dries. Ein wirtschaftlicher Betrieb der Fähre Landskrone zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen sei nicht mehr möglich. Von rheinland-pfälzischer Seite seien 60.000 Euro Unterstützung zugesagt worden, von hessischer Seite fehle aber jede Unterstützung.

Auf SWR-Anfrage teilte das hessische Verkehrsministerium mit, dass eine Entschädigung nach dem hessischen Straßengesetz nicht möglich sei, weil die gesperrte L3096 nicht direkt zum Fähranleger führe.

Keine Brücke zwischen Mainz und Worms

Die Verbindung zwischen Nierstein und Trebur ist neben der Autofähre in Gernsheim die einzige Möglichkeit zwischen Mainz und Worms den Rhein zu queren.