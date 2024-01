Bahn-Streik trifft auch RLP, Sturm sorgt für umgestürzte Bäume, Widerstand gegen Flüchtlingsunterkunft in Gerolstein

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:51 Uhr 🗳️ Auflösung: So kommt ihr auf die Arbeit Ich wollte heute morgen von euch wissen, wie ihr so zur Arbeit kommt. Und nicht überraschend für so ein ländliches Bundesland wie Rheinland-Pfalz: Die meisten von euch fahren mit dem Auto (51 Prozent). 35 Prozent sind normalerweise mit der Bahn unterwegs - und müssen dementsprechend die nächsten Tage umplanen. Knapp zehn Prozent von euch haben es nicht weit und können einfach zur Arbeit laufen. Und das hat mich dann doch sehr überrascht: Nur vier Prozent von euch fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit.

9:34 Uhr Der 24. Januar in der Geschichte... 1904: Kaiser Wilhelm II. bespricht ein automatisches Aufnahmegerät. Eine Edison-Walze zeichnet die Rede mit Ansichten zum vorbildlichen Verhalten eines Deutschen auf. Dies gilt als das erste erhaltene politische Tondokument. 1950: Das Politbüro der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) beschließt die Bildung eines Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR. Am 8. Februar bestätigt die Volkskammer der DDR diesen Beschluss einstimmig. 1984: Steve Jobs, Mitbegründer der Computerfirma Apple, stellt im kalifornischen Cupertino den ersten "Macintosh" vor. Es ist der erste Computer mit grafischer Benutzeroberfläche und Maus. So sah er aus: Der erste "Mac" dpa Bildfunk Picture Alliance

9:27 Uhr 🚆 Vlexx von Frankfurt nach Mainz fährt trotz Streiks Dass man mit einigen Privatbahnen trotz Streiks noch gut durchkommt, bestätigt gerade auch meine Kollegin Rafaela Rübsamen. Sie sagt, sie sei "geschmeidig aus Frankfurt mit Vlexx nach Mainz gekommen". Die S-Bahn, die sie eigentlich nehmen wollte, ist jedoch kurzfristig ausgefallen.

9:21 Uhr Geschwindigkeit auf A61 und A63 in Rheinhessen wegen Sturm gedrosselt Achtung, Autofahrer in Rheinhessen aufgepasst! Wegen starker Sturmböen darf aktuell auf der A61 im Bereich der Alzeyer Talbrücke sowie auf der A63 im Bereich der Weinheimer Talbrücke nur 60 km/h gefahren werden. Die Polizei bittet Autofahrer bei Fahrzeugen mit "leichten und hohen Aufbauten" um besondere Vorsicht. Gegebenenfalls sollten sie andere Routen nutzen.

9:16 Uhr Betroffene äußert sich zu Vertreibungsplänen der AfD Gegen Rechtsextremismus gehen dieser Tage hunderttausende Menschen in Deutschland auf die Straße und protestieren. Anlass ist eine vor kurzem veröffentlichte Recherche des Netzwerks Correctiv zu einem Treffen rechtsextremer Gruppen und Politiker zur Planung massenhafter Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte. Bei dem Treffen waren auch AfD-Politiker. Bei Moktaria aus Worms weckt das Erinnerungen und Ängste aus ihrer Vergangenheit. Ihre Eltern wanderten aus Algerien nach Deutschland aus. Moktaria ist mit der Sorge groß geworden, jeden Moment abgeschoben zu werden. Meine Kolleginnen von Migratöchter erzählen Moktarias Geschichte in diesem Post:

9:01 Uhr 🏫 Neues Gymnasium in Mainz fördert Schüler mit Legasthenie Timm Eiserbeck hat eine Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) - auch Legasthenie genannt. Am neuen Gymnasium Mainz-Mombach mit seinem besonderen pädagogischen Konzept ist das kein Problem. Denn hier wird auf Schüler wie Timm besonders eingegangen. Dort gibt es keinen Frontalunterricht, sondern "Lernen in Zusammenhängen", wie es auf der Homepage des Gymnasiums heißt. Arbeiten und Tests - die hier "Gelingensnachweise" heißen - kann Timm oft dann schreiben, wenn er sich dafür bereit fühlt. Das hat ihm den Spaß am Unterricht zurückgebracht. Mein Kollege Martin Heuser hat Timm und seinen Vater getroffen: Mainz Besonderes Schul-Konzept Wie Timm trotz Legasthenie gut am Mainzer Gymnasium klarkommt Timm Eiserbeck hat eine Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) - auch Legasthenie genannt. Am neuen Gymnasium Mainz-Mombach mit seinem besonderen pädagogischen Konzept ist das kein Problem.

8:50 Uhr Widerstand gegen geplante Flüchtlingsunterkunft in Gerolstein Im Gerolsteiner Ortsteil Michelbach gibt es Widerstand gegen eine geplante Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete. Der Kreis plant, in einem leerstehenden Hotel voraussichtlich bis zu 60 Geflüchtete unterzubringen, die ersten ab Februar. Bürger aus dem Ort haben zu Protesten aufgerufen und auch die Kommunalpolitik positioniert sich dagegen. Die CDU- und SPD-Stadtratsfraktionen halten Michelbach mit seinen nur knapp 90 Einwohnern für überfordert. Der Gerolsteiner Ortsteil sei außerdem kaum angebunden an die Stadt, das sei auch schlecht für Geflüchtete. In diesem ehemaligen Hotel sollen die Geflüchteten untergebracht werden. Frank Humpertz Der Kreis will den Menschen in Michelbach die konkreten Pläne morgen vorstellen - aus Sicht der Kritiker viel zu spät, wenn Geflüchtete dort schon ab Februar untergebracht werden sollen. Online läuft eine Petition gegen die Unterkunft. Für morgen haben Bürger außerdem eine Demonstration angekündigt. Heute ist die geplante Gemeinschaftsunterkunft Thema im Stadtrat. Sendung am Mi. , 24.1.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP, Studio Trier

8:33 Uhr 🐿️ RLP-Tierschutzpreis geht nach Koblenz In Rheinland-Pfalz wurde gestern der Tierschutzpreis des Landes 2023 verliehen. Eine Preisträgerin: Julia Bravetti mit ihrem Verein Wildtierpflegestation Koblenz. Hier kümmert sich Julia gemeinsam mit ihrer Frau Ursula und den anderen Ehrenamtlichen der Wildtierpflegestation um verletzte Hasen und Rehkitze, aus dem Nest gefallene Eichhörnchen, mutterlose Igelbabys und verloren gegangene Entenküken. Etwa 500 Tiere werden durchschnittlich im Jahr von dem Verein betreut und aufgepäppelt. Und wieder in die Freiheit entlassen, sobald das geht. Julia Bravetti Auch der Verein Koblenzer Katzenhilfe e.V. gehört zu den Preisträgern: Seit 1992 kümmert man sich hier um Pflegestellen für verwaiste Katzen, nimmt Fundtiere auf und sucht nach einem neuen Zuhause für sie. Der dritte Preisträger kommt aus dem Kreis Altenkirchen: Michael Buhl hat in Friedewald einen landwirtschaftlichen Betrieb. Dort hält er rund 130 Mutterkühe in fünf Herden das ganze Jahr über auf der Weide. Der Betrieb von Buhl zeichne sich durch einen besonders schonenden Umgang mit den Nutztieren aus, so das Umweltministerium, das den Preis vergibt. Sendung am Di. , 23.1.2024 17:30 Uhr, SWR4 RP, Studio Koblenz

8:21 Uhr ADAC rechnet wegen Bahn-Streiks mit vollen Straßen Der ADAC rechnet wegen des Streiks der Lokführer und den ausfallenden Zügen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Straßen in Rheinland-Pfalz. Die Staugefahr sei sehr groß - gerade rund um die Ballungszentren wie Mainz, Trier und Koblenz. Der ADAC empfiehlt daher, wenn es möglich ist, heute von zuhause zu arbeiten, flexible Arbeitszeitregelungen zu nutzen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Wer fahren muss, der sollte außerhalb der Stoßzeiten fahren, sagt der ADAC. Zwischen sieben und neun Uhr und zwischen 15 und 18 Uhr sei das Staurisiko am größten. Sendung am Mi. , 24.1.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP, Studio Koblenz

8:13 Uhr Worüber streiten Bahn und Lokführer? Die Lokführer-Gewerkschaft (GDL) fordert, die Arbeitszeit für Lokführer auf 35 Stunden zu senken - bei vollem Lohnausgleich. Das jüngste Angebot der Bahn waren ein Lohnplus und 37 Stunden Arbeitszeit. Das lehnte die GDL ab. Das Angebot der Bahn sei "keine Verhandlungsgrundlage". Die Deutsche Bahn wirft der GDL vor, sie handle "unverantwortlich", indem sie den Konflikt verschärfe, statt zu verhandeln. Beide Seiten steuern damit auf einen Rekordstreik zu, was die Dauer angeht. So viel verdienen Lokführer übrigens im Vergleich zu anderen Berufsgruppen: Grafik: Wer verdient wie viel? Laut dem Statistischen Bundesamt gab es diese Gehälter im Jahr 2022. SWR Grafik / Maike Koller Sozialwissenschaftler Stefan Sell von der Hochschule Koblenz, der sich schon lange mit Arbeitskämpfen befasst, bewertet den Lokführer-Streik als "nicht verhältnismäßig". "Wenn man sich anschaut, was ist die Forderung der Gewerkschaft? Was ist das Angebot der Deutschen Bahn? Dann scheint das irgendwie aus den Fugen geraten zu sein, dass man da so einen Streik anzettelt", sagt auch der Professor für Wirtschafts- und Verkehrspolitik an der Zeppelin Universität Friedrichshafen Alexander Eisenkopf.

7:55 Uhr Mann stürzt in Bingen über Brückengeländer Ein 67-Jähriger hat gestern Abend in Bingen einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Der Mann hatte sich laut Polizei an der Nahe so weit über ein Brückengeländer gebeugt, dass er das Gleichgewicht verlor und vornüber in die Tiefe stürzte. Aber es ging nochmal alles halbswegs gut: Er landete in der Böschung neben dem Fluss. Die Feuerwehr holte ihn leicht verletzt aus dem Gebüsch. Sendung am Mi. , 24.1.2024 7:30 Uhr, SWR1 RP

7:51 Uhr 🐈 Vermisste Katze aus Frankfurt an der Mosel gefunden Nach den ganzen harten News, die es heute Morgen schon gab, mal etwas für's Herz: Mehr als sieben Monate nach ihrem Verschwinden ist eine Katze aus Frankfurt wieder aufgetaucht - 170 Kilometer entfernt, in Bernkastel-Kues an der Mosel. Die beiden Besitzerinnen hatten die Hoffnung schon aufgegeben - dann fiel einer Frau die Katze auf. Die Frau sah, wie die Katze bei einem Weingut im Müll wühlte. Und merkte, dass es der Katze nicht gut geht. Also fütterte die Frau das Tier, um Vertrauen aufzubauen, und meldete sich beim Ordnungsamt. Das Ergebnis: Die Katze war gechippt! Ihr Name: Wanda. Nach sieben Monaten ist sie nun wieder zuhause. Zu Hause ist es eben doch am Schönsten. Katze Wanda ist wieder in Frankfurt. Sophie, Frankfurt/Main Aber: Eine Sprecherin von Tasso geht nicht davon aus, dass Wanda 170 Kilometer gelaufen ist. Es komme vor, dass Menschen Katzen einfach so mitnehmen. Vielleicht sei Wanda auch unentdeckt in ein Auto reingesprungen. Sendung am Di. , 23.1.2024 17:30 Uhr, SWR4 RP, Studio Trier

7:39 Uhr 🚂 Seid ihr vom Bahnstreik betroffen? Seit heute Nacht streiken die Lokführer der GDL. Diesmal soll der Streik sechs Tage lang dauern. Sozialwissenschaftler Stefan Sell sagt, dass die Verhältnismäßigkeit wegen der Wirkung auf die Bevölkerung "mindestens diskussionsbedürftig" sei. Ich möchte von euch wissen: Wie kommt ihr morgens auf die Arbeit? Normalerweise mit der Bahn... Aber diese Woche muss ich umdenken. Ob alleine oder in einer Mitfahrgelegenheit: Immer mit dem Auto, auf das ist Verlass! Bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad. Dann habe ich auch gleich ein wenig Sport gemacht. Ich habs nicht so weit, also laufe ich zur Arbeit. Abschicken

7:36 Uhr Nach Beamten-Affäre: Rathaus in Betzdorf durchsucht Nach der Beamten-Affäre in der Gemeindeverwaltung von Betzdorf-Gebhardshain (Kreis Altenkirchen) hat die Koblenzer Staatsanwaltschaft gestern das Rathaus in Betzdorf durchsuchen lassen. Die Verbandsgemeinde hat am Dienstag in einer Mitteilung über die Durchsuchung des Rathauses informiert. Anlass war der Vorwurf der Kommunalaufsicht, dass ein Mitarbeiter der Verbandsgemeinde fünf Jahre lang bezahlt, aber nicht beschäftigt worden sein soll. Dadurch soll der Verbandsgemeinde ein finanzieller Schaden entstanden sein. Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Sendung am Mi. , 24.1.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP, Studio Koblenz

7:11 Uhr 🌳 Vorsicht umgestürzte Bäume: So ist die Lage auf den Straßen Ihr müsst wegen der ausfallenden Züge heute auf's Auto ausweichen? Kein Problem, in unserer Verkehrsübersicht könnt ihr nachschauen, wie die aktuelle Lage auf den Straßen im Land ist. Ich habe eben mal schnell draufgeschaut und kann euch sagen, dass ihr vor allem wegen des Windes aufpassen solltet. In einigen Regionen sind bereits Bäume umgestürzt und liegen auf der Straße. So zum Beispiel auf der B49 Koblenz Richtung Cochem zwischen Burgen und Treis und im Donnersbergkreis auf der Landesstraße zwischen Ruppertsecken und Oberwiesen. Aktuelle Verkehrsmeldungen

7:03 Uhr 🚝 Privatbahnen sollen trotz Streik fahren Nicht alle sind heute wegen des Bahn-Streiks zuhause geblieben. Einige Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer haben dennoch probiert, mit dem Zug von A nach B zu kommen - mit Erfolg. Mein Kollege Josh Kochhann hat sich zum Beispiel am Andernacher Bahnhof umgehört und dort berichten die Menschen, dass sie mit privaten Bahnen an ihr Ziel gekommen sind - zum Beispiel mit der RE5 von Koblenz nach Wesel. "Die Bahn war ausnahmsweise pünktlich und der Zug war leer", berichtet ein Mann. "Ich hab keine andere Wahl, irgendwie muss ich ja auf die Arbeit kommen. Ein Auto habe ich nicht", sagt eine junge Frau am Andernacher Bahnhof. Und auch andernorts sollen die Privatbahnen fahren - das ist zumindest der Plan. In Rheinland-Pfalz sind Züge von Bahnunternehmen wie Vlexx oder Trans Regio nicht direkt vom Streik betroffen. Vlexx bedient unter anderem Strecken von Frankfurt via Rheinland-Pfalz nach Saarbrücken, Linien in der Pfalz und entlang des Mittelrheins. Trans Regio betreibt die die Mittelrheinbahn zwischen Köln und Mainz. Aber: Sollten Fahrdienstleiter in Stellwerken die Arbeit niederlegen, können auch dort keine Züge mehr fahren. Sendung am Mi. , 24.1.2024 8:00 Uhr, DASDING

6:55 Uhr Plädoyers im Trierer Disco-Randale-Prozess erwartet Am Trierer Landgericht könnten heute die Plädoyers im Prozess wegen eines Angriffs auf Polizisten vor einer Diskothek in Trier-West beginnen. Kann das Gericht seinen Zeitplan einhalten, würde heute in einer Woche das Urteil verkündet. Seit dem Herbst vergangenen Jahres beschäftigen die Vorfälle von Weiberfastnacht 2023 das Gericht in Trier. Elf Angeklagte müssen sich dort wegen Landfriedensbruchs, Körperverletzung und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Aus einer Gruppe von ungefähr 40 Personen heraus sollen sie Polizisten mit Glasflaschen, Besen und Schaufeln angegriffen haben. Einige der Angeklagten haben die Vorwürfe teilweise eingeräumt. Doch seien ihre Erlebnisse geprägt von zu viel Alkohol und Erinnerungslücken, so ihre Aussagen. Auch viele Polizisten sagten im Prozess aus, sprachen von einer Stimmung aus Wut und Hass vor der Diskothek. Die Beamten konnten sich aber oft nicht mehr an Details erinnern. Wie der Staatsanwalt plädiert wird daher heute mit Spannung erwartet. Sendung am Mi. , 24.1.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP, Studio Trier

6:44 Uhr ❌ Riedbahnstrecke bleibt doch gesperrt Eigentlich sollte es heute zumindest eine gute Nachricht in Sachen Bahn geben: Ab heute sollte die Riedbahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim wieder für alle Züge geöffnet werden. Doch die Freigabe der Strecke verzögert sich erneut (eigentlich war mal der Montag angedacht). Denn es gibt einen Oberleitungsschaden. Einer Bahnsprecherin zufolge ist dort ein Bahndamm wegen des Tauwetters so durchweicht, dass die Oberleitungsmasten nicht mehr stabil im Boden stehen. Der Bus-Ersatzverkehr wird bis einschließlich Donnerstag verlängert. Fernverkehrszüge werden weiter umgeleitet. Drei Wochen lang war die Riedbahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim gesperrt, wegen Vorarbeiten für die Generalsanierung, die Mitte Juli beginnen soll. Mannheim Nur wenige S-Bahnen fahren Oberleitungsschäden an Riedbahnstrecke: Bus-Ersatzverkehr wird verlängert Die Vorarbeiten zur Riedbahnsanierung sind laut Bahn beendet. Doch jetzt gibt es Oberleitungsschäden. Folge: Der Bus-Ersatzverkehr wird bis einschließlich Donnerstag verlängert.

6:41 Uhr 🥳 Mehr Geld für Mainzer Straßenfastnacht Wer gestern hier im Ticker schon dabei war, erinnert sich vielleicht, dass ich angekündigt habe, dass der Finanzausschuss der Stadt Mainz über Zuschüsse für den Rosenmontagsumzug in Mainz entscheiden will. Das hat er gestern getan und es gibt mehr Geld für die Straßenfastnacht. Die Abstimmung im Ausschuss verlief einstimmig: Die Stadt Mainz wird den Rosenmontagszug mit bis zu 200.0000 Euro pro Kampagne finanziell fördern. Für den Fastnachtszug in Finthen gibt es 20.000 Euro. Meine Kollegen aus dem Studio Mainz haben alle Details für euch: Mainz Straßenfastnacht bekommt mehr Geld 200.000 Euro für den Mainzer Rosenmontagszug Mehr Geld für die Mainzer Straßenfastnacht - darüber hat am Dienstag der Finanzausschuss der Stadt beraten. Jetzt gibt es finanzielle Hilfe. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:34 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Auch bundesweit gibt es heute große Einschränkungen im Zugverkehr wegen des Lokführer-Streiks. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte Mitarbeitende der DB Cargo aufgerufen, ab 18 Uhr am Dienstagabend ihre Arbeit niederzulegen. Ab Mittwochnacht 2 Uhr wird auch der Personenverkehr bestreikt. Der Streik soll laut GDL erst am Montag, 29. Januar, um 18 Uhr enden. Heute startet in Goslar der 62. Deutscher Verkehrsgerichtstag. Der Verkehrsgerichtstag ist eine jährlich stattfindende Konferenz für Straßenverkehrsrecht. Die dort erarbeiteten Empfehlungen werden oft in der Verkehrspolitik berücksichtigt. Die Deutsche Handballnationalmannschaft trifft heute in ihrem letzten Hauptrunden-Spiel in Köln auf Kroatien. Mit einem Sieg könnten die deutschen Handballer ins Halbfinale der Europameisterschaft ziehen. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat nach Medienberichten auch die Vorwahl um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner in New Hampshire gewonnen. Trump liegt demnach vor seiner innerparteilichen Rivalin Nikki Haley. In der vergangenen Woche hatte der frühere Präsident schon die Vorwahl der Republikaner in Iowa für sich entschieden. Das türkische Parlament hat den Beitrittsverhandlungen der NATO mit Schweden zugestimmt. Der türkische Präsident Erdogan hatte die Entscheidung ein Jahr lang blockiert, weil er von Schweden entschlosseneres Vorgehen gegen militante Kurden verlangte. Jetzt fehlt noch die Zustimmung von Ungarn für Schwedens NATO-Mitgliedschaft.

6:30 Uhr 🚘 Viele Menschen weichen wegen Streik auf Mietwagen aus Der Bahnstreik hat übrigens auch schon erste Auswirkungen auf andere Branchen. Weil viele Menschen wegen des Streiks nicht mit der Bahn an ihr Ziel kommen können, stieg die Anfrage nach Mietwagen in Deutschland laut dem Preisvergleichsportal CHECK24 stark an. Das zeige der Blick auf die Buchungen von Montag, dem 22. Januar, im Vergleich zur Vorwoche. Im bundesweiten Durchschnitt seien 664 Prozent mehr Mietwagen gebucht worden als in der Vorwoche. Auch die Preise für einen Leihwagen stiegen dem Portal zufolge im Schnitt um 21 Prozent.

6:10 Uhr 🎫 Streik: Das passiert mit euren Bahn-Tickets Ihr habt Bahn-Tickets für die nächsten Tage und seid damit direkt vom Streik betroffen? Das müsst ihr wissen: Alle Fahrgäste, die ihre für Mittwoch, 24. Januar, bis Montag, 29. Januar, geplante Reise aufgrund des Streiks der GDL verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Ausführlichere Informationen zum Streik und den Rechten der Kunden fasst die Bahn hier zusammen.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Bahnpendler in Rheinland-Pfalz brauchen heute starke Nerven, weil viele Züge ausfallen. Die Lokführer bestreiken seit der Nacht auch den Personenverkehr. Einen Einigungsvorschlag der GDL lehnte die Bahn gestern Abend ab. Einem Bahn-Sprecher zufolge enthalte dieser nur altbekannte Maximalforderungen. Gestern Abend startete bereits der Streik im Güterverkehr. Alle Infos zum Streik gibt's hier für euch: Stillstand - Wie Pendler in Rheinland-Pfalz vom Streik bei der Bahn betroffen sind Der RLP-Landtag befasst sich heute und morgen mit der Situation der Landwirte. Die Oppositionsfraktionen von CDU, AfD und der Freien Wähler wollen über die Sparmaßnahmen der Bundesregierung debattieren. Die rheinland-pfälzischen Landwirte planen während der Sitzungen des Landtags Protestaktionen im Land und in Mainz. In Trier wird heute der Prozess wegen eines Angriffs auf Polizisten an Weiberfastnacht 2023 in Trier-West fortgesetzt. Heute könnten voraussichtlich die Plädoyers beginnen. In Koblenz wird heute der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen, fortgesetzt. Vier Männern im Alter zwischen 44 und 56 Jahren und einer 76-jährigen Frau wird vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Sie sollen unter anderem geplant haben, zunächst einen großflächigen Stromausfall herbeizuführen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen.

6:01 Uhr ⛅ Das Wetter für RLP Hutträger aufgepasst - es wird stürmisch! Am Mittwochmorgen kommt es in Teilen des Südwestens durch eine Kaltfront zu stärkeren Sturmböen. Am Nachmittag belohnt uns die Sonne mit milden Temperaturen von bis zu 15 Grad. Video herunterladen (39,5 MB | MP4)