Sieben Monate war sie unterwegs. Katzendame Wanda aus Frankfurt ist 170 km von zu Hause entfernt gefunden worden. Auf einem Weingut an der Mosel. Wie konnte sie so weit kommen?

"Wir waren erstmal total perplex und konnten es nicht glauben“, erinnern sich die Frankfurter Katzenbesitzerinnen Anne und Sophie an den Anruf, dass ihre Katze Wanda in Bernkastel-Kues an der Mosel gefunden worden sei.

Sieben Monate nachdem sie von jetzt auf gleich verschwunden war.

Nach Angaben der Tierschutzorganisation Tasso, die sich um vermisste Tiere kümmert, leben die beiden seit Jahren mit ihrer Katzendame Wanda zusammen und erinnern sich noch genau an den Morgen im Mai 2023 als Wanda plötzlich weg war.

Das war schon sehr merkwürdig, da Wanda eigentlich jede Stunde nach Hause kommt und niemals länger wegbleibt.

Wie immer sei Wanda morgens in den Garten gegangen. War aber bis mittags nicht zurück. Ungewöhnlich sagt eine der Besitzerinnen: Das war schon sehr merkwürdig, da Wanda eigentlich jede Stunde nach Hause kommt und niemals länger wegbleibt."

Hoffnung war irgendwann weg

Schon wenige Stunden danach starteten sie die Suche. Hingen Plakate auf, fragten in Tierpraxen an, verständigten die Polizei. "Nach wochenlanger Suche gaben wir die Hoffnung so langsam auf, Wanda lebend wiederzusehen", erinnert sich Anne.

Katze taucht in Bernkastel-Kues auf

Zwei Monate nach dem Verschwinden kauften sie eine neue Katze. Trotzdem hätten sie aber nie aufgehört, an Wanda zu denken, auch wenn die Monate vergingen.

Und dann kam Anfang des Jahres die unglaubliche Nachricht, dass Wanda gefunden wurde.

Zu Hause ist es eben doch am Schönsten. Katze Wanda aus Frankfurt braucht erstmal Ruhe. Nach sieben Monaten an der Mosel in Bernkastel ist sie jetzt wieder zu Hause. Sophie, Frankfurt/Main

170 Kilometer von zu Hause entfernt in Bernkastel-Kues an der Mosel fiel die Katze einer Frau auf. Wanda wühlte gerade auf einem Weingut im Müll - auf der Suche nach Futter.

Sie informierte Polizei und Ordnungsamt. Mit einem Lesegerät fanden die Beamten schnell heraus, dass die Katze einen Chip implantiert hatte und bei der Tierschutzorganisation Tasso registriert ist.

Können Katzen so weit laufen?

Fälle wie der von Wanda seien nicht selten, sagt die Tierschutzorganisation Tasso. Es sei zum Beispiel möglich, dass die Katze in einen Transporter geschlüpft sei und versehentlich mitgefahren ist.

Prominentes Vorbild ist Kater Albert aus Ellenz-Poltersdorf bei Koblenz. Er ist an der Mosel in ein Frachtschiff gestiegen und war wochenlang mit der Besatzung unterwegs.

Tasso-Datenbank listet Millionen von Haustieren Der Tierschutzverein Tasso führt eine Datenbank, in der nach eigenen Angaben rund elf Millionen Katzen und Hunde registriert und namentlich ihren Haltern zugeordnet sind. Dabei handelt es sich, so der Verein, um das größte Haustierregister europaweit. Dort war auch die Katze Wanda gelistet und konnte daher zurückvermittelt werden. Nach Angaben des Vereins wurden im Jahr 2023 90.000 Katzen als vermisst gemeldet. 70.000 Stubentiger, konnten 2023 wieder zurück zu ihren Halterinnen und Halter gebracht werden.

Der Tierschutzverein Tasso geht auch im Fall von Katze Wanda nicht davon aus, dass das Tier den Weg von Frankfurt nach Benkastel-Kues selber zurückgelegt hat. Wahrscheinlicher sei es, dass Wanda versehentlich oder bewusst mitgenommen wurde.