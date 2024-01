Die ersten Vorarbeiten zur Riedbahnsanierung werden zwei Tage später als geplant beendet sein. Eisregen und Kälte wirkten sich auf die Arbeiten aus.

Nach einer dreiwöchigen Sperrung verzögern sich die Bauarbeiten an der Riedbahn um zwei Tage. Eigentlich sollten ab Montag, 22. Januar, wieder regulär Züge zwischen Mannheim und Frankfurt fahren. Bereits seit dem 1. Januar ging nichts mehr auf der Strecke.

Eisregen und Kälte verzögern Testfahrten

Wegen des Eisregens und der großen Kälte hätten erforderliche Belastungs- und Testfahrten nicht abgeschlossen werden können, so die Deutsche Bahn (DB) am Freitag. Deswegen werden ab Montag nur erste S-Bahnen die Stecke befahren, nicht aber der Fernverkehr, hieß es. Das komplette Zugangebot könne erst ab dem 24. Januar wieder gefahren werden. Heißt: Reisende und Pendler müssen also zwei weitere Tage Einschränkungen in Kauf nehmen. Von DB-Seite heißt es, der Betrieb laufe "stufenweise" an.

Hintergrund sind Bauarbeiten zur Vorbereitung einer noch längeren Sperrung, die dann im Sommer folgt. So der Plan der Deutschen Bahn. Die Arbeiten rund um die Sanierung haben sowohl Auswirkungen auf Baden-Württemberg und Hessen, aber wegen der Umleitungsstrecken auch auf die Pfalz.

Eine Fachkraft führt Arbeiten am Fahrdraht aus. Die Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim soll generalsaniert werden. Derzeit laufen noch die vorbereitenden Arbeiten, die Deutsche Bahn (DB) informiert auf einem Pressetermin über den aktuellen Stand. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Austausch von Rohren und Weichen

Seit dem 1. Januar wurden unter anderem neue Rohre verlegt, die die Fundamente für künftigen Schallschutz und Oberleitungsmasten an der vielbefahrenen Strecke bilden. Auch 23 Weichen wurden nach Angaben der Bahn bereits erneuert. Ebenso gab es erste Arbeiten an Oberleitungen und sogenannten Fahrdrähten. Fahrdrähte beeinflussen die zu übertragende Stromstärke und die Spannweite zwischen den Aufhängepunkten der Masten. Nach Angaben der Bahn wurden insgesamt mehr als neun Kilometer Gleise erneuert. Dabei seien bis zu 60 Baufahrzeuge pro Schicht im Einsatz gewesen.

Der Fernverkehr wird noch bis zum Ende der aktuellen Sperrung am Mittwoch über zwei parallel verlaufende Strecken umgeleitet. Für den Regionalverkehr sind bis Montag weiter Ersatzbusse unterwegs, bis zu 1000 Fahrten pro Tag hatte die Deutsche Bahn geplant.

Bahn zwischenzeitlich zufrieden mit Vorarbeiten

Ab dem Sommer ist dann die Generalsanierung geplant, dafür waren vorbereitende Arbeiten nötig. Die Bahn selbst gab sich in den ersten Wochen noch zufrieden. Über Details zum Verkehrsangebot ab Montagfrüh will die Bahn "zeitnah" informieren.

Die Generalsanierung an sich soll ab 15. Juli beginnen. Das ist am Tag nach dem Finale der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Voraussichtlich bis Mitte Dezember wird die Strecke deshalb dann erneut voll gesperrt sein. Vor Beginn werden zeitweise allerdings auch die beiden Ausweichstrecken gesperrt, um sie zu ertüchtigen.