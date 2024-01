Der Güterzugverkehr im BASF-Werk Ludwigshafen

Das BASF-Werk in Ludwigshafen wickelt rund 30 Prozent seiner Transporte per Güterzug ab. 50 Prozent der Rohstoffe und Waren werden per Schiff geholt und gebracht, 20 Prozent per LKW.

Pro Tag werden durchschnittlich 400 Güterzug-Waggons be- und entladen, auch samstags und sonntags. Das sind im Jahr insgesamt 146.000 Waggons.

Auf dem BASF-Werksgelände Ludwigshafen liegen Schienenstrecken mit einer Gesamtlänge von 230 Kilometer.