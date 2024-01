Glatteis-Unfälle in RLP, Jugendämter überlastet, 49-Euro-Ticket bleibt

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:42 Uhr 🕒 Der 23. Januar in der Geschichte ...2020: Die chinesische 11-Millionen-Stadt Wuhan steht wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus unter Quarantäne. Die Einwohner dürfen die Stadt nicht verlassen und müssen Masken tragen. ...2012: Die Drogeriemarktkette Schlecker, ein Unternehmen von Anton Schlecker, stellt am Landgericht Ulm einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit. Das Unternehmen ist mit seinen weltweit über 14.000 Filialen die größte Drogeriemarkt-Kette mit Sitz in Deutschland. ...1997: Madeleine Albright wird als erste weibliche Außenministerin der Vereinigten Staaten vereidigt. ...1922: Zum ersten Mal injizieren amerikanische Ärzte einem Diabetiker den Wirkstoff Insulin. Der erste Patient war der 13-jährige Leonard Thompson aus England. Das injizierte Hormon lässt die gefährlich hohen Blutzuckerwerte sinken.

9:41 Uhr Auto geht nach Glatteis-Unfall in Flammen auf Auch zwischen Hasborn und Oberscheidweiler im Kreis Bernkastel-Wittlich kam es am Morgen auf spiegelglatter Straße zu einem Unfall. Ein Autofahrer kam dabei von der Straße ab und stürzte mit seinem Auto in einen Bach. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Auto fing jedoch Feuer und musste von der Feuerwehr gelöscht werden: Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der L52 zwischen Hasborn und Oberscheidweiler zu einem Glatteis-Unfall. Winkler TV Sendung am Di. , 23.1.2024 10:30 Uhr, SWR4 RP, Studio Trier

9:29 Uhr 🤒 Mehr Krankheitsausfälle im Job 2023 in Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz gab es 2023 nach Angaben der Krankenkasse DAK-Gesundheit etwas mehr Krankschreibungen als im Jahr davor. Demnach fehlten Beschäftigte im Schnitt an 21 Tagen. Der Krankenstand lag damit bei 5,9 Prozent - also an jedem Tag fielen im Schnitt 59 von tausend Arbeitnehmern aus. Bundesweit lag der durchschnittliche Krankenstand bei 5,5 Prozent. Sendung am Di. , 23.1.2024 9:00 Uhr, SWR1 RP

9:07 Uhr Glatteis auch rund um Trier Glatteis gab's am Morgen auch rund um Trier. Die Polizei in Schweich meldet, dass bei ihr zahlreiche Meldungen über Glatteis rund um Kordel eingingen. Gegen 8 Uhr kam es dann auf der B422 zwischen Ehrang und Kordel auch zu einem Unfall, bei dem eine 32-Jährige mit ihrem Auto in der Böschung landete. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Aktuell befinden sich laut Polizei die Streudienste der Straßenmeistereien im Einsatz. Die Polizei Schweich appelliert an Autofahrer, vorsichtig zu fahren. Sendung am Di. , 23.1.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP, Studio Trier

9:04 Uhr 🚝 Bahn-Streik: Das sind eure Rechte Und nochmal zurück zum Bahnstreik: Falls ihr für die kommenden Tage schon Bahntickets gekauft habt und euch fragt, was ihr jetzt damit machen könnt und inwiefern ihr Rückerstattungen erhalten könnt oder was genau für eure Abonnement-Karten gilt - dann swipt euch doch einmal durch den Post meiner Social-Kollegen. Die haben nämlich herausgearbeitet, was genau, wann gilt:

8:56 Uhr 🧑‍🤝‍🧑 Kinder beraten Hachenburger Stadtrat Eine schöne Idee kommt aus Hachenburg: Dort sollen Grundschüler dem Stadtrat Ideen vorschlagen, was in der Stadt besser werden sollte. Dazu wurden gestern Vertreterteams gewählt - sogenannte Kinderstadtdirektoren. Die Ideen der Kinder sind ganz unterschiedlich: von einem neuen Fußballfeld bis hin zu mehr Bäumen, Nistplätze für Vögel oder mehr Geld für Tierheime. Die Idee zur Wahl der Kinderstadtdirektoren hatte Hachenburgs Stadtbürgermeister Stefan Leukel (CDU). Ihm sei es wichtig, dass die Kinder mitentscheiden können, was in ihrer Stadt passiert, sagt er. Alle Infos zu der Aktion haben meine Kollegen aus dem Studio Koblenz für euch: Hachenburg Grundschüler wählen Kinderstadtdirektoren Kinder beraten Stadtrat, was in Hachenburg passieren soll In Hachenburg sollen Grundschüler dem Stadtrat Ideen vorschlagen, was besser werden sollte. Sie werden von "Kinderstadtdirektoren" vertreten - und lernen so auch etwas über Demokratie. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

8:40 Uhr Glatteis sorgt auch in der Pfalz für Unfälle Auch im Donnersbergkreis gab es am frühen Morgen gleich zwei Unfälle auf spiegelglatter Straße - und das bei Temperaturen leicht im Plusbereich. Zweimal hat es laut Polizei auf der Landesstraße zwischen Leithof und der Abzweigung nach Oberwiesen (L386) gekracht. Zunächst ist dort ein Lastwagen auf glatter Fahrbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Danach baute ein zweites Auto einen weiteren Unfall - und zwar alleine. Ob jemand verletzt wurde, hat die Polizei nicht gesagt. Die Landesstraße bei Leithof ist aktuell gesperrt - wie lange, ist noch unklar. Sendung am Di. , 23.1.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP, Studio Kaiserslautern

8:32 Uhr Viele Glatteis-Unfälle im Norden von RLP Gerade melden sich die Kollegen aus dem Studio Koblenz mit weiteren Infos zum Unfall im Rhein-Hunsrück-Kreis und weiteren Unfall-Meldungen aus dem Norden des Landes. Meine Kollegin Sarah Mauer berichtet, dass zwischen Perscheid und Oberwesel momentan laut Polizei der Rettungseinsatz läuft. Ob es Verletzte gibt, ist akuell noch nicht klar. Außerdem hat es auf den Taunushöhen im Rhein-Lahn-Kreis laut Polizei auf teils spiegelglatten Straßen schon Unfälle gegeben - unter anderem zwischen Holzhausen und Rettert, zwischen Miehlen und Hainau und zwischen Bettendorf und Nastätten. Es blieb meist bei Blechschäden. Im Kreis Ahrweiler ist seit dem Morgen die B412 bei Brohl-Lützing wegen Blitzeis gesperrt. Und auch im Westerwald können die Straßen gefährlich glatt sein - die Polizei in Westerburg sagte, es habe bereits einige Unfälle und auch Verletzte gegeben. Sendung am Di. , 23.1.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP, Studio Koblenz

8:19 Uhr ⚠️ Glatteiswarnung für Rheinhessen Gerade kam sogar eine Warnmeldung zum Glatteis! Die Warnung gilt für den Kreis Alzey-Worms und Mainz-Bingen. "Durch überfrierende Nässe kommt es trotz gestiegener Temperaturen vermehrt zu glatten Straßen. Es haben sich bereits einige Unfälle ereignet", heißt es darin. Aber auch aus anderen Regionen in Rheinland-Pfalz trudeln Glätte- und Unfallmeldungen ein! Also passt gut auf euch und fahrt langsam! Sendung am Di. , 23.1.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP, Studio Mainz

8:11 Uhr 💃🏻 Kleiner Tanzmajor aus Mülheim-Kärlich sucht Tanzpartnerin An die jüngeren Leserinnen dieses Tickers: Habt ihr Lust auf Gardetanz? Ben von den Möhnen in Mülheim-Kärlich sucht nämlich noch eine Tanzpartnerin. Der Elfjährige ist der einzige Junge in der Gardetanzgruppe der Möhnen. Ben Mattlener ist der einzige Gardetänzer beim Möhnenclub Mülheim. SWR Bis vor kurzem hatte er noch eine Tanzpartnerin für den Paartanz. Doch die ist ihm im wahrsten Sinne des Wortes über den Kopf gewachsen - sie ist inzwischen ein ganzes Stück größer als Ben. Für seine neue Tanzpartnerin wünscht er sich deswegen: "Sie sollte nett sein, schon ein bisschen Tanzerfahrung haben und vor allem kleiner als 1,50 Meter sein." Wenn das auf euch zutreffen sollte, meldet euch bei Ben!

8:02 Uhr Vermutlich wegen Glatteis: Unfall zwischen Bus und Pkw im Hunsrück Eben ging's hier im Ticker noch um die Glätte auf den Straßen und schon trudelt die nächste Unfallmeldung ein: Zwischen Perscheid und Oberwesel (beides Rhein-Hunsrück-Kreis) gab es einen Unfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind aktuell vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen herrschte zum Zeitpunkt des Unfalls Glatteis, so die Beamten. Sendung am Di. , 23.1.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP, Studio Koblenz

7:55 Uhr 🥳 Mehr Geld für die Mainzer Straßenfastnacht? Die Sitzungen sind schon voll im Gange und der Rosenmontag rückt immer näher: Es ist Fastnachtszeit in Rheinland-Pfalz! Freut ihr euch schon oder seid ihr eher Fastnachtsmuffel? Fastnachtsmuffel oder Narr' - in Mainz kommt man um die "goldisch Fassenacht", wie die Mainzer sagen, nicht herum. Der Höhepunkt jedes Jahr ist der große Umzug durch die Stadt am Rosenmontag. Um den geht's heute schon im Finanzausschuss der Stadt. Für den Umzug soll's nämlich mehr Geld geben. Konkret geht es laut Beschlussvorlage des Finanzausschusses um bis zu 200.000 Euro für den diesjährigen Mainzer Rosenmontagszug und bis zu 20.000 Euro für den Zug der Finther Lebensfreude, den zweitgrößten Fastnachtszug in Mainz. Ohne finanzielle Hilfe wären die Umzüge laut den Veranstaltern gefährdet. Der Mainzer Carneval-Verein (MCV), der den Rosenmontagszug und auch die sonstige Straßenfastnacht vom 11.11. bis zum Aschermittwoch hauptsächlich organisiert, rechnet allein für die aktuelle Fastnachtskampagne mit einem Defizit von 250.000 Euro. Für den Zug der Finther Lebensfreude liegt das Defizit laut dem Finther Carneval Verein (FCV) bei etwa 20.000 Euro. Alle Details haben meine Kollegen aus dem Studio Mainz für euch: Mainz Straßenfastnacht bekommt mehr Geld 200.000 Euro für den Mainzer Rosenmontagszug Mehr Geld für die Mainzer Straßenfastnacht - darüber hat am Dienstag der Finanzausschuss der Stadt beraten. Jetzt gibt es finanzielle Hilfe. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:39 Uhr Nach Stromausfall: Zwei Tunnel bei Annweiler wieder frei Die vier Tunnel auf der B10 bei Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) waren seit Montagvormittag in beide Richtungen wegen eines Stromausfalls gesperrt. Nun sind zwei wieder frei. Noch voll gesperrt sind nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität der Barbarossa-Tunnel und der Löwenherz-Tunnel. Hier gibt es nach einem Kabelschaden noch immer keinen Strom, um die Sicherheitssysteme zu versorgen. Der Digitalfunkmast von Kostenfels- und Staufertunnel hingegen kann über ein Notstromaggregat versorgt werden. Sendung am Di. , 23.1.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP, Studio Kaiserslautern

7:32 Uhr 🌱 Pläne für BUGA 2029 in Lahnstein vorgestellt Bei der Bundesgartenschau 2029 am Mittelrhein soll sich alles um das Thema Wasser drehen. Einer der Hauptspielorte wird das Rheinufer in Lahnstein. Bis 2029 sollen die Ufer am Rhein und an der Lahn zu modernen Parkanlagen werden. Aber auch nach der BUGA sollen sich die Menschen dort erholen und ihre Freizeit verbringen können. So könnte das Ganze dann unter anderem aussehen: Buga2029/Geskes.Hack Landschaftsarchitekten GmbH Das alles sieht jedenfalls der Siegerentwurf vor, den die Bundesgartenschau Oberes Mittelrheintal 2029 GmbH am Montagabend in Lahnstein vorgestellt hat. Eine Jury hatte sich vorher einstimmig für den Entwurf aus Berlin entschieden. Sendung am Di. , 23.1.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP, Studio Koblenz

7:20 Uhr Viele Jugendämter in Deutschland sind überlastet Viele Jugendämter in Deutschland sind überlastet und haben zu wenig Personal. Das hat eine Umfrage des ARD-Politikmagazins REPORT Mainz ergeben. Fast jedes vierte Amt, das auf die Anfrage geantwortet hat, räumte sogar ein, dass es im letzten Jahr deshalb zu einer Gefährdung von Kindern oder Jugendlichen gekommen sei. Für die Kinderschutzexpertin der Hochschule Koblenz, Kathinka Beckmann, ist das Ergebnis der Umfrage besorgniserregend. Das heiße, dass es Kinder in absoluten Gefährdungslagen gebe, denen gerade nicht geholfen werden könne. Hier die ganze Recherche meiner REPORT-Kollegen: Bundesweite Recherche von REPORT MAINZ SWR-Umfrage: 327 Jugendämter überlastet - Expertin schlägt Alarm In vielen Jugendämtern leiden die Mitarbeitenden unter Personalmangel und Überlastung. Das hat eine bundesweite Umfrage des ARD-Politikmagazins REPORT MAINZ ergeben. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

7:12 Uhr 🎫 Preis für Deutschlandticket bleibt bei 49 Euro Ab morgen (bzw. heute Abend) ist zwar Streik, aber eine gute Nachricht gibt's dann doch noch für Bahnpendler: Zumindest bleibt das 49-Euro-Ticket mindestens mal bis Ende des Jahres! Bis Ende 2024 soll sich nichts an dem Preis für das Deutschlandticket ändern. Das haben die Landesverkehrsminister auf einer Sonderkonferenz beschlossen. Die geplante Finanzierung funktioniere - deshalb müsse der Preis erstmal nicht erhöht werden. Aber: Ob der Preis von 49 Euro pro Monat auch 2025 gehalten werden kann, ist noch offen. Sendung am Mo. , 22.1.2024 19:00 Uhr, SWR1 RP

7:02 Uhr 🚘 Achtung Glätte! So läuft es auf den Straßen Ihr müsst gleich los und wollt wissen, ob ihr mehr Zeit einplanen müsst mit dem Auto? Dann schaut schnell hier, unser Verkehrs-Überblick verrät es euch. Und eins kann ich euch schon mal sagen, nachdem ich einen kurzen Blick drauf geworfen hab: Es ist einiges los auf den Straßen im Land! Es gab zum Beispiel einige Unfälle wegen Glatteis - einmal im Kreis Mayen-Koblenz und dann noch im Donnersbergkreis. Und auch andernorts kann es glatt sein, also fahrt vorsichtig! Alle Infos gibt's hier: Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:46 Uhr 🚜 Demo von Mittelstand und Landwirten in Bitburg Eben ging es hier im Ticker um die Demos gegen Rechtsextremismus. In Bitburg fand gestern Abend wieder eine Bauerndemo statt. Mit dabei waren aber neben Landwirten auch Bauunternehmer und Spediteure. Insgesamt kamen mehr als 1.000 Menschen mit rund 150 Traktoren und Lkw. Themen des Protestes waren neben dem Subventionsabbau unter anderem niedrige Renten und immer mehr Bürokratie. Nach der Kundgebung gab es noch eine Podiumsdiskussion mit Politikern verschiedener Parteien aus der Eifel. In Bitburg haben am Montagabend mehr als 1.000 Landwirte und Unternehmer demonstriert. SWR Sendung am Di. , 23.1.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP, Studio Trier

6:39 Uhr Bad Hönningen: Lkw-Fahrer bedroht Kollegen mit Messer In Bad Hönningen (Kreis Neuwied) hat ein Lkw-Fahrer einen Kollegen mit einem Messer bedroht. Fernfahrer, die am Güterbahnhof in ihren Fahrzeugen schliefen, hatten gestern Abend die Polizei gerufen. Ein Arbeitskollege randaliere. Als man ihn gebeten habe, ruhig zu sein, habe er ein Messer gezückt. Die Polizei fand das Messer, der betrunkene und aggressive Lkw-Fahrer musste mit aufs Revier. Sendung am Di. , 23.1.2024 6:30 Uhr, SWR1 RP

6:35 Uhr Demos gegen Rechtsextremismus: Wie viele Menschen waren dabei? Am Wochenende sind in Rheinland-Pfalz und ganz Deutschland hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Aber wie viele Menschen waren es eigentlich genau? Oft verkünden Veranstalter und Polizei zwei unterschiedliche Zahlen. So zum Beispiel auch in Koblenz. Bei der Demo dort versammelten sich laut Polizei 5.000 Menschen. Die Veranstalter sprachen von 6.000 bis 7.000. Wie kann das sein? Das liegt unter anderem daran, dass die Teilnehmerzahlen nur geschätzt werden können und Messfehler zwischen 20 und 30 Prozent liegen. Außerdem sind die Veranstalter meist optimistischer bei den Schätzungen, wohingegen die Polizei oft defensiver rechnet. Meine Social-Kollegen haben sich das Ganze mal genauer angeschaut und haben euch unter anderem aufgeschlüsselt, welche Methoden Polizei und Veranstalter beim Zählen anwenden:

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Der rheinland-pfälzische Landtag hat die Auseinandersetzung von Familien mit dem Nationalsozialismus erforschen lassen. Dabei geht es um die dritte und vierte Generation nach der NS-Zeit. Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) präsentiert am Mittag die Ergebnisse. Zwischenergebnisse hatte der Landtag bereits im August vorgestellt: Demnach wissen knapp 70 Prozent der befragten Rheinland-Pfälzer über die Rolle ihrer Vorfahren im Zweiten Weltkrieg Bescheid. Menschen, die Tieren helfen, bekommen heute einmal ganz offiziell die Aufmerksamkeit, die ihnen gebührt: Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) verleiht den Tierschutzpreis 2023 des Landes Rheinland-Pfalz. Der Preis ist dotiert mit insgesamt 6.000 Euro und würdigt engagierte Tierschützerinnen und Tierschützer für ihren Einsatz. Der angekündigte Streik der Lokführer wirft schon heute seinen Schatten voraus: Am Abend soll es mit dem Güterverkehr losgehen, in der Nacht auf Mittwoch folgt dann der Personenverkehr.

6:01 Uhr ⛅ Dieses Wetter erwartet euch heute Liegt bei euch noch Schnee aus der vergangenen Woche? Hier in Mainz ist leider schon alles weggeschmolzen. Denn: Es geht bergauf mit den Temperaturen. Heute wird es tagsüber sogar bis zu 14 Grad warm. Was ein Unterschied zu den letzten Tagen! Video herunterladen (26,6 MB | MP4)