9:45 Uhr Land nimmt Kreis Kaiserslautern Teil der Schulden ab Mehr als 70 Millionen Euro Schulden nimmt das Land dem Kreis Kaiserslautern ab. Das Ganze passiert im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds". Dadurch bleiben im Kreis Kaiserslautern von ursprünglich 118 Millionen Euro Schulden noch 43 Millionen übrig. Trotzdem habe der Landkreis nach wie vor zu wenig Geld, um alle Aufgaben zu erfüllen, so Landrat Ralf Leßmeister. Darüber berichtete SWR4 RLP am 22. Januar 2024 um 9:30 Uhr

9:37 Uhr Update zum umgekippten Laster auf der A1 Achtung Autofahrer wegen des umgekippten Lasters auf der A1: Die Überleitung von der A1 aus Richtung Saarbrücken kommend auf die A602 in Richtung Trier bleibt voraussichtlich bis heute Nachmittag gesperrt, so die Polizei. Der Laster ist auf der A1 zwischen Mehring und Moseltal in Höhe der Abfahrt Longuich am Morgen umgekippt. Er hat 30.000 Liter Rotwein geladen. Der Fahrer wurde nach Angaben der Autobahnpolizei nicht verletzt. Der mit Wein gefüllte Tank sei bisher dicht geblieben. Allerdings sei Diesel ausgetreten. Darüber berichtete SWR4 RLP am 22. Januar 2024 um 8:30 Uhr

9:10 Uhr Handball-EM: Drittes Hauptrundenspiel für Deutschland Bei der Handball-Europameisterschaft der Männer trifft die deutsche Mannschaft am Abend in Köln auf Ungarn. Nach dem Sieg gegen Island und dem Unentschieden gegen Österreich in den ersten beiden Hauptrundenpartien hat das Team von Trainer Alfred Gislason noch die Chance, das Halbfinale zu erreichen. Die Kolleginnen und Kollegen der Sportschau mit einem Ausblick auf heute Abend: Deutschland bei der Handball-EM vor der Partie gegen Ungarn

8:49 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Der Deutsche Bundestag gedenkt in einem Staatsakt des verstorbenen ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU). Es sind mehrere Reden geplant, unter anderem von der amtierenden Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), vom Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Merz, und von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Live: SWR überträgt Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble Der SWR überträgt den Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble in Berlin am Montag, 22. Januar, ab 14:53 Uhr bis circa 16:00 Uhr live im TV, im SWR Aktuell Radio, hier im Web und in der SWR Aktuell App. Die Verkehrsminister der Länder beraten über das Deutschlandticket. Unter anderem soll es um die weitere Finanzierung des Tickets gehen. Am Nachmittag sollen mögliche Ergebnisse auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden. Bei der Handball-Europameisterschaft der Männer spielt Deutschland am Abend (20:30 Uhr) in Köln gegen Ungarn. Es ist die dritte Hauptrundenpartie für das Team von Trainer Alfred Gislason: Noch hat Deutschland bei der Heim-EM die Chance, das Halbfinale zu erreichen. Mehr dazu später nochmal.

8:17 Uhr Lkw-Unfall mit 30.000 Litern Rotwein Ein Lkw, beladen mit 30.000 Liter Rotwein, ist heute morgen auf der Autobahn A1 zwischen den Anschlußstellen Mehring und Moseltal in Höhe der Abfahrt Longuich von der Straße abgekommen und auf die Seite gefallen. Der Fahrer sei nicht verletzt. Der mit Wein gefüllte Tank sei bisher dicht geblieben, so die Polizei. Im Laufe des Vormittags rechnet sie mit Stau und Behinderungen, denn der Laster muss geborgen werden. Darüber berichtete SWR4 RLP am 22. Januar 2024 um 8:30 Uhr

7:48 Uhr Kommentar zum Bahnstreik Schon wieder Bahnstreik angekündigt - GDL-Chef Claus Weselsky erhöht die Schlagzahl gegenüber der Bahn. Die einen haben Verständnis dafür, die anderen nicht. Michael Wegmer aus der SWR-Wirtschaftsredaktion hat einmal seinen Standpunkt dargelegt und er sagt: "Herr Weselsky, bitte ziehen Sie die Notbremse!" Seinen Kommentar hört gerne hier:

7:31 Uhr History: Der 22. Januar im Jahr... 2021: Der UN-Atomwaffenverbotsvertrag tritt in Kraft, der von 51 Staaten ratifiziert wird. Er verbietet den Besitz von Atomwaffen, deren Entwicklung und die Existenz von nuklearen Allianzen. Alle Nuklearmächte, darunter Deutschland, lehnen den Vertrag allerdings ab. Die Bundesregierung beruft sich auf den Atomwaffensperrvertrag von 1970 als wirksames Instrument für Abrüstung. 1979: Im deutschen Fernsehen wird erstmals die US-amerikanische Serie "Holocaust" ausgestrahlt. "Holocaust" erzählt in vier Teilen die Geschichte einer fiktiven jüdischen Familie und rückt die deutsche Schuld am Massenmord an der jüdischen Bevölkerung in den Vordergrund. Die Serie löst heftige Diskussionen aus. 1963: Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle unterschreiben den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag im Pariser Élysée-Palast. Das Abkommen ist ein wichtiger Schritt hin zum europäischen Frieden und zur Aussöhnung zwischen den beiden ehemals verfeindeten Nachbarländern. 1891: Das erste Kreuzfahrtschiff der Welt sticht in See. Die "Augusta Victoria" steuert von Cuxhafen aus 13 Häfen an, darunter Gibraltar, Genua, Alexandria und Beirut.

7:03 Uhr Viele Demos gegen Rechtsextremismus Das Wochenende stand ganz im Zeichen von Demos gegen rechts. Landauf, landab sind Menschen auf die Straßen gegangen, sowohl bei uns, in Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg. Und in den kommenden Tagen sind weitere Kundgebungen geplant. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserem Instagram-Kanal:

6:56 Uhr Winter-Wochenende in Eifel und Hunsrück Das war ja mal ein Schnee-Wochenende! Vielleicht habt ihr ja das Wetter auch zum Rodeln oder Skifahren genutzt. In Eifel und Hunsrück haben sich die Betreiber und Gastronomen der Wintersportgebiete jedenfalls mit dem ersten Schneewochenende in diesem Jahr zufrieden gezeigt, laut einer SWR-Umfrage. So seien zum Erbeskopf wohl mehrere tausend Besucher gekommen. Dort war Schlittenfahren möglich, die Skilifte waren jedoch nicht in Betrieb. Zahlreiche Besucher seien auch zum Schlittenfahren am Schwarzen Mann in der Eifel gewesen. Skifahren war in der Wolfsschlucht bei Prüm sowie in Neuhütten im Hunsrück möglich. Erbeskopf Ausflugsziel mit Schnee-Spaß So war das Winter-Wochenende auf dem Erbeskopf im Hunsrück Am Wochenende suchten viele Menschen Spaß im Schnee. Am Erbeskopf im Hunsrück beispielsweise wurde gerodelt, die Skilifte standen jedoch still. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:38 Uhr Hochstraße Süd: In Ludwigshafen wird ab heute gebohrt Guten Morgen nach Ludwigshafen! Bei euch beginnen heute die ersten sichtbaren Bauarbeiten für den Teil-Neubau der Hochstraße Süd. Dafür wurde ein 26 Meter hoher Bohrer aufgebaut. Das riesige Drehbohrgerät soll ab heute ein Jahr lang 20 Meter tiefe Löcher für die Pfosten in die Erde bohren, die später den Hochstraßen-Neubau tragen sollen. 170 Pfähle werden die neue Hochstraße Süd stützen. "Das geht nicht ohne Staub und Lärm", sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und bittet die Bürger um Verständnis. Noch werde der Zeitplan eingehalten. Daher hofft die Stadtverwaltung, dass die neue Hochstraße Süd Ende 2025 steht. Ludwigshafen Bauarbeiten an der Hochstraße Süd Ludwigshafen: Jetzt legt der große Bohrer an der Hochstraße los Begonnen haben die Bauarbeiten an der neuen Hochstraße Süd zwar schon, aber erst jetzt gibt es auch richtig was zu sehen. Und zu hören. Zum Einsatz kommt ein spektakulärer Bohrer. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Darüber berichtete SWR1/4 RP am 22. Januar 2024 um 6:00 Uhr

6:05 Uhr Riedbahnstrecke wird schrittweise freigegeben Wie schon berichtet, hat die GDL erneut Streiks angekündigt, aber ich habe auch noch eine gute Nachricht in Sachen Zugverkehr: Auf der Riedbahnstrecke gibt es langsam wieder Bewegung. Nachdem die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt für Arbeiten im Vorfeld einer Generalsanierung seit Anfang Januar gesperrt war, soll sie ab heute schrittweise wieder freigegeben werden. Die Sperrung hatte auch Auswirkungen für Bahnfahrer aus RLP. Heute geht zunächst die S9 auf der Strecke Mannheim - Lampertheim wieder in Betrieb, morgen dann die S7 zwischen Frankfurt und Riedstadt. Auf der Strecke Frankfurt-Mainz-Mannheim fahren laut Bahn alle Züge wie geplant.

6:03 Uhr So wird das Wetter in RLP Nach Schnee und Eis wird es in Rheinland-Pfalz in der neuen Woche mild, aber auch wechselhaft. Die Temperaturen steigen an, am Mittwoch sind bis zu 15 Grad möglich. Dazu kommen Regenschauer und ein starker Wind. Die Einzelheiten hat SWR-Wetterexperte Sven Plöger: Video herunterladen (27,4 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Vor dem Mainzer Landgericht müssen sich ein hessischer Polizist und ein Privatdektektiv verantworten. Den 61 und 49 Jahre alten Männern wird in mehreren Fällen Bestechlichkeit und Verletzung des Dienstgeheimnisses beziehungsweise Bestechung und Anstiftung zur Verletzung des Dienstgeheimnisses vorgeworfen. Spatenstich in Trier für den Interimsbau des Trierer Theaters. Der Veranstaltungssaal am Kultur- und Kommunikationszentrum Tufa soll mit seinen 380 Sitzplätzen zur Interimsspielstätte werden, solange das Theater saniert wird. Im Rahmen einer Einwohnerversammlung wird am Abend in Lahnstein der Siegerentwurf des Gestaltungswettbewerbs für die Bundesgartenschau 2029 präsentiert. Nach Bacharach ist es der zweite von insgesamt drei Wettbewerben. Es folgt noch die Entscheidung in Rüdesheim im März.

6:01 Uhr Ab Mittwoch wieder Bahnstreiks im Personenverkehr "Nicht schon wieder", wird der ein oder andere denken... zumindest ist es mir so ergangen, als ich heute Morgen gelesen hab, dass die Lokführer wieder streiken sollen. Die Gewerkschaft GDL hat diesmal sogar zu einem sechstägigen Ausstand aufgerufen. Der Auftakt ist laut GDL für morgen Abend im Güterverkehr geplant und ab Mittwochmorgen 2 Uhr soll es dann im Personenverkehr weitergehen. Der Streik soll bis zum nächsten Montag, 18 Uhr, dauern