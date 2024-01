Mann drohte bei Bingen in die Nahe zu fallen

per Mail teilen

Ein 67-Jähriger hat am Dienstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr und der Polizei ausgelöst. Ein Passant hatte beobachtet, wie der Mann in Flussnähe eine Böschung herunterstürzte.

Laut Polizei stand der Mann an einem Geländer, dass den Geh- und Radweg von der Nahe und der Böschung trennt. Ein Zeuge, der in der Nähe war, hatte beobachtet, wie sich der Mann über das Geländer beugt. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte die Böschung hinunter. Offenbar wollte er laut Zeugenaussage nach etwas greifen. Um was es sich dabei handelte, konnte die Polizei nicht sagen.

Mann hat sich bei Sturz leicht verletzt

Glücklicherweise landete der Mann bei seinem Sturz in der Böschung neben dem Fluss. Um ihn aus dem Gebüsch zu befreien, musste die Freiwillige Feuerwehr in Bingen mit schwerem Gerät anrücken.

Bei dem Fall hat sich der 67-Jährige leicht verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Während des Einsatzes wurde die benachbarte Stefan-George-Straße in Bingen für den Verkehr für rund eine Stunde voll gesperrt.

Zeuge hat Zivilcourage gezeigt

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, hatte der Zeuge per Notruf die Feuerwehr und die Polizei über den Unfall informiert. "Das ist toll, dass er uns direkt angerufen hat und nicht einfach weitergegangen ist. Damit hat er ganz eindeutig Zivilcourage gezeigt", so die Sprecherin.

Sturz ins Wasser hätte lebensgefährlich werden können

Wie ein Sprecher der Mainzer Wasserschutzpolizei auf SWR-Anfrage mitteilte, kann ein Sturz ins Wasser derzeit lebensgefährlich sein. Sowohl die Nahe als auch der Rhein hätten durch das kalte Wetter in den vergangenen Wochen eine sehr geringe Wassertemperatur. Durch den plötzlichen Fall in kaltes Wasser, könne es zu einer Schockreaktion des Körpers kommen. Dann bestehe die Gefahr, dass man untergehe, so der Sprecher weiter. Außerdem habe die Nahe momentan eine starke Strömung, die ebenfalls lebensgefährlich werden könne.