Der FCK spielt um den Einzig ins DFB-Pokalfinale, Malu Dreyer besucht Ruanda und Gastronomen wollen Joints in ihren Lokalen verbieten - das und mehr im RLP-Newsticker am Dienstag.

7:32 Uhr Elterngeld, Deutschlandticket und Rückgabfrist: Was im April wichtig wird Kaum ist Ostern vorbei, sind wir auch schon im April gelandet. Bei manchen herrschte ja eine rege Vorfreude auf den Monat, Stichwort Cannabis-Teillegalisierung. Alles, was noch im April wichtig ist, erfahrt ihr in unserem Instagram-Post:

7:13 Uhr Wer gewinnt heute Abend: FCK oder FCS? In der Liga haben die Roten Teufel diese Saison nicht immer geglänzt, dafür aber bei den Pokalspielen stets abgeliefert. Heute könnte ihnen erstmals seit 2003 der Einzug ins Finale in Berlin gelingen. Dafür müssen sie aber den 1. FC Saarbrücken schlagen - im Saarbrücker Ludwigspark, wo der FCS im Pokal bereits drei Erstligisten ausgeschaltet hat.

7:03 Uhr Gastronomen wollen Cannabis-Konsum in Lokalen verbieten Noch einmal kurz zum Thema Cannabis-Teillegalisierung: Obwohl Kiffen seit gestern erlaubt ist, verbieten manche Pfälzer Gastronomen ihren Gästen, in den Raucherräumen Joints zu rauchen. Ein Wirt aus Kaiserslautern beispielsweise sagte dem SWR, dass er in diesem Fall auf sein Hausrecht bestehe. Auch in Pirmasens und Zweibrücken lehnen nach SWR-Recherchen mehrere Lokalbetreiber den Cannabiskonsum ab. Der Hotel- und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz will in dieser Sache keine allgemeine Empfehlung aussprechen. Sendung am Di. , 2.4.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

6:55 Uhr Für das Wasser: 31 Marathons in 31 Tagen 31 Marathons in 31 Tagen - klingt ein bisschen verrückt, ist aber für eine gute Sache. Simon Fischer aus St. Goarshausen im Rhein-Lahn-Kreis läuft derzeit vom Bodensee unter anderem über Landau, Alzey, Mainz und Koblenz bis nach Berlin. Er will auf die wichtige Ressource Wasser aufmerksam machen, die auch bei uns keine Selbstverständlichkeit mehr sein sollte. Gestern lief der 40-Jährige durch das Mittelrheintal bis nach Koblenz, heute von dort bis nach Bad Breisig - seine letzte Etappe in Rheinland-Pfalz. An Gründonnerstag war ich für unseren Social-Media-Kanal mit Simon Fischer auf der Etappe von Landau bis Fischbach unterwegs - nach knapp 30 Kilometern war für mich aber Schluss.

6:45 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Wie war das Wetter im März, statistisch betrachtet - zu warm, zu kalt, zu regnerisch oder ganz im Mittel? Das klärt der Deutsche Wetterdienst heute. Er veröffentlicht seine Bilanz für den vergangenen Monat. Das Statistische Bundesamt gibt heute die Inflationsrate für den März bekannt. In den vergangenen Monaten ging der Wert kontinuierlich zurück. Ökonomen erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt. Zwar am 1. April verkündet, aber kein Scherz: Der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer verlässt den Bundestag mit sofortiger Wirkung. Der 49-Jährige saß mehr als 20 Jahre lang für die CSU im Parlament.

6:38 Uhr Gemeinsames "Ankiffen" in Mainz Gemeinsam einen durchgezogen: So haben am Montagabend in Mainz etwa 60 Menschen die Teillegalisierung von Cannabis zum 1. April gefeiert. In Berlin hatten in der Nacht auf Montag noch mehr Cannabis-Fans die Entkriminalisierung zelebriert: Hier kifften gut 1.500 Menschen zusammen am Brandenburger Tor.

6:04 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Heute steht ein spannender Abend für alle Fußball-Fans an. Im Pokal-Halbfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern entscheidet sich ab 20:45 Uhr, welcher Südwest-Club ins DFB-Pokalfinale einzieht. Das Spiel selbst findet in Saarbrücken statt, wo der Rasen zuletzt vor dem vielen Regen geschützt wurde. Im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg gibt es aber ein Public Viewing. Die CDU Rheinland-Pfalz lädt heute zum Pressegespräch ein, um über das neue Grundsatzprogramm der Partei zu sprechen. Im Mai soll dies auf dem Bundesparteitag diskutiert und verabschiedet werden. Die Landespartei hat seit der Vorstellung des Entwurfs an eigenen Impulsen und Änderungsanträgen gearbeitet. Mit Gedenkmärschen in ganz Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz erinnern Soldatinnen und Soldaten an einen Angriff auf Mitglieder der Bundeswehr am Karfreitag vor 14 Jahren in Afghanistan: Am 2. April 2010 wurden bei dem Angriff aus dem Hinterhalt drei deutsche Soldaten getötet und weitere schwer verletzt.

6:01 Uhr Aprilwetter am Dienstag Heute ist bei 10 bis 15 Grad eigentlich alles dabei: am Vormittag überwiegend Sonne und Wolken, am Nachmittag dann zunehmend Schauer, aber nicht überall. Dazu ein frischer Wind. Eigentlich kann man nur eine Wetterlage ausschließen: Schnee gibt's nicht. April eben.