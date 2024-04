per Mail teilen

Er soll Passanten geschlagen und Polizisten beschimpft und bespuckt haben: Immer wieder sorgt ein aggressiver Mann in Mainz für Ärger.

Allein am Ostersonntag hat der 56-Jährige in Mainz für zwei Polizeieinsätze gesorgt. Die Beamten hatten den Mann zunächst in der Mainzer Innenstadt kontrolliert, weil er kurz zuvor offenbar jemanden verletzt hatte.

Mit Spucken gegen Handfesseln gewehrt

Bei der Kontrolle weigerte er sich dann, seinen Ausweis zu zeigen. Er beschimpfte die Polizisten und wehrte sich aggressiv gegen eine Durchsuchung. Als ihm Handfesseln angelegt werden sollten, spuckte der 56-Jährige einem Polizisten ins Gesicht.

Polizisten mussten Mann mit Spuckschutz bändigen

Daraufhin wurde ihm eine sogenannte Spuck-Schutzhaube über das Gesicht gezogen. Seine Personalien konnten dann doch aufgenommen werden und der Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Diese Freiheit währte aber nur kurze Zeit: Noch am selben Abend wurde er von der Bundespolizei in eine Zelle gesteckt, weil er erneut aggressiv geworden war. Laut Polizei ist der Mann bereits mehr als 130 Mal wegen ähnlicher Geschichten aufgefallen.