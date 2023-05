Sechs Polizisten bei Einsatz in Mainzer Altstadt verletzt

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte von zwei Männern angegriffen, als sie versuchten bei einer Schlägerei zu schlichten. Sechs Polizistinnen und Polizisten wurden verletzt.

Der Polizei war in der Nacht zum Sonntag per Notruf eine Schlägerei "Am Kirschgarten" in der Mainzer Altstadt gemeldet worden. Dort sei eine fünfköpfige Gruppe mit zwei anderen Personen in Streit geraten. Als die Einsatzkräfte die Situation beruhigen wollten, griff laut Polizei einer der Beteiligten die Beamtinnen und Beamten an.

Polizei setzt Taser und Schlagstock ein

Der 25-Jährige habe die Einsatzkräfte dermaßen aggressiv attackiert, dass Taser und Schlagstock eingesetzt worden seien. Wegen der großen Gegenwehr sollte der Mann laut Polizei gefesselt werden. Dabei sei ein auf dem Boden kniender Beamter von einem weiteren Beteiligten gegen den Kopf getreten worden.

Auch dieser Mann habe weitere Einsatzkräfte angegriffen. Nach Polizeiangaben wurde auch er schließlich unter Einsatz von Taser und Schlagstock festgenommen.

Vermutlich Alkohol und Drogen im Spiel

Die beiden Männer sollen insgesamt sechs Polizistinnen und Polizisten verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, mussten alle von Rettungskräften behandelt werden, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Auch die beiden Angreifer seien verletzt worden.

Die beiden Beschuldigten aus Hessen sollen unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben. Es wurden Blutproben entnommen. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Zeugen gesucht

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher der Altstadt sollen das Geschehen beobachtet haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, insbesondere zur vorausgegangenen Schlägerei, aber auch den Auseinandersetzungen um die Festnahmen.