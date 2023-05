per Mail teilen

Auf einem Grünstreifen in Wiesbaden-Dotzheim ist ein toter Mann entdeckt worden. Was genau passiert ist, steht noch nicht fest.

Ein Fußgänger hatte den Toten in der Nacht auf Donnerstag um kurz nach Mitternacht entdeckt. Laut Polizei lag er auf einem Grünstreifen im Wohngebiet Schelmengraben in der Hans-Böckler-Straße in Wiesbaden-Dotzheim.

Wurde 49-Jähriger getötet?

Der Fußgänger habe die Rettungsleitstelle verständigt. Die Rettungskräfte stellten den Tod des Mannes fest und alarmierten die Polizei. Daraufhin nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen am Fundort auf. Auch Spezialisten der Spurensicherung des Polizeipräsidiums Westhessen waren vor Ort.

Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei um einen 49 Jahre alten Mann. Nach den bisher vorliegenden Spuren kann ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden.

Auf diesem Grünstreifen in Wiesbaden-Dotzheim wurde der Tote in der Nacht auf Donnerstag entdeckt. SWR Andreas Neubrech

Toter wird obduziert, Polizei sucht Zeugen

Die Hintergründe sind derzeit noch völlig unklar, es wird weiter ermittelt. Nach Angaben der Polizei wird die Leiche des 49-Jährigen obduziert, um die genaue Todesursache feststellen zu können.

Die Wiesbadener Kripo sucht nun Personen, die im Bereich der Hans-Böckler-Straße in der vergangenen Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie sollen sich bitte bei der Wiesbadener Kriminalpolizei melden unter der Telefonnummer 0611- 345-0.