Junge Frau in Mainz durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt 

Fußgänger in Mainz machten am Montagabend eine schreckliche Entdeckung: Auf offener Straße fanden sie eine 21-Jährige mit schweren Stichverletzungen.

Nach Angaben der Polizei wurde die Frau gegen 18 Uhr im Hartmühlenweg, einer Fahrradstraße im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld, gefunden. Ihr Zustand sei zunächst kritisch gewesen, habe aber im Krankenhaus im Laufe der Nacht stabilisiert werden können, so die Polizei.

Mutmaßlicher Täter stellt sich

Noch während die Einsatzkräfte nach dem mutmaßlichen Täter suchten, stellte sich ein 24-jähriger Mann auf der Wache der Bundespolizei am Mainzer Hauptbahnhof. Er gab laut Polizei an, dass er die 21-Jährige mit dem Messer verletzt hat. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen.

Die Polizei suchte noch am Abend rund um den Tatort nach der Tatwaffe. Bislang wurde sie jedoch nicht gefunden.

Motiv der Tat ist noch unklar

Warum der junge Mann die Frau so schwer verletzt hat, sei unklar. Auch sei noch nicht geklärt, in welcher Beziehung die beiden zueinanderstehen oder ob sie sich überhaupt kannten. Das 21-jährige Opfer wohnt laut Polizei in Ingelheim, der mutmaßliche Täter in Wien.

Nach Angaben eines Polizeisprechers laufen gerade die Vernehmungen. Danach soll entschieden werden, ob der Mann dem Haftrichter vorgeführt wird.