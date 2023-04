Im Sommer 2021 war im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel ein Mann erschossen worden. Immer noch ist unklar, wer ihn getötet hat. Der Fall läuft jetzt auch bei Aktenzeichen XY ... ungelöst.

Am 14. Juli 2021 entdeckte ein Zeuge die Leiche von René Kunze. Sie lag in einer Unterführung nahe der Kleingartenanlage "Am Gleisdreieck" in Mainz-Kastel. Der 41-Jährige war erschossen worden. Die Obduktion ergab, dass er in der Nacht zuvor mit zwei Schüssen getötet worden war. Unsicher ist, ob der Fundort auch der Tatort ist.

Bis heute ist nicht geklärt, wer René Kunze erschossen hat. Polizei und Staatsanwaltschaft haben deshalb jetzt eine Belohnung von bis zu 5.000 Euro ausgesetzt. Wer in der Nacht auf den 14. Juli 2021 den Getöteten gesehen hat oder andere auffällige Dinge beobachtet hat, soll sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 345 3333 melden. Am Mittwochabend wird der Fall auch bei Aktenzeichen XY ... ungelöst im ZDF vorgestellt.

Das Fahndungsplakat der Polizei Westhessen zeigt ein Foto von René Kunze und die Kleingartenanlage in Mainz-Kastel, in der seine Leiche gefunden wurde. Pressestelle Polizei Westhessen

Verdacht gegen Frau nicht erhärtet

Nach der Tat war zunächst eine 35-jährige Frau festgenommen worden. Sie wurde später aber wieder aus der Untersuchungshaft entlassen. Der dringende Tatverdacht gegen sie hatte sich nicht erhärtet, wie der zuständige Staatsanwalt damals dem SWR sagte.