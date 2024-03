Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:42 Uhr 📅 Und sonst so am 28. März? 2023: Die EU-Staaten beschließen, dass ab 2035 keine Neuwagen mehr zugelassen werden dürfen, die Benzin oder Diesel tanken. Auf deutsches Betreiben werden Ausnahmen für klimaneutrale synthetische Kraftstoffe zugelassen. 2009: Bei einem der schwersten Schiffsunglücke der letzten Jahre im Mittelmeer kommen 234 Bootsflüchtlinge aus Afrika ums Leben. 1989: Das serbische Parlament hebt die weitgehenden Autonomie- und Selbstverwaltungsrechte der Provinzen Kosovo und Vojvodina auf. 1979: Im Kernkraftwerk Three Mile Island/Harrisburg (Pennsylvania) kommt es zum bis heute schwersten Atomunfall in den USA. Eine radioaktive Wolke wird noch mehrere hundert Kilometer vom Unglücksort gemessen. Mehr als 200.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Sicherheitspersonal vor dem Kernkraftwerk am 28. März 1979. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / UPI | UPI

9:24 Uhr 🥚 Woher kommen Ostereier, Osterhase & Co.? Wollt ihr über das lange Osterwochenende mit Angeberwissen rund um Ostern punkten? Dann spitzt mal die Lauscher oder Löffel (Osterhase... ihr versteht...), hiermit könnt ihr beim Osterfrühstück rumstrebern: 🥚 Ostereier haben eine lange Tradition als Symbol für Fruchtbarkeit und Neubeginn. Ursprünglich wurden Eier bereits in vorchristlichen Kulturen als Zeichen des Frühlings und des Lebenszyklus gefeiert. Ostern markiert im christlichen Glauben die Auferstehung Jesu Christi, der nach seinem Tod am Kreuz wieder zum Leben erweckt wurde. Die Eiersymbolik passte also perfekt zur Botschaft von Wiedergeburt und Erneuerung, die Ostern verkündet. Aber dann gibt's ja auch noch Osterhase, Oserlamm & Co.! Was genau es mit den anderen Oster-Traditionen auf sich hat, hat mein Kollege Florian Wagner für euch zusammengetragen: RLP FAQ: Alles über Ostern Wieso feiern wir mit Osterhasen, Ostereiern und Co.? Viel passiert rund um die Feiertage, doch wieso feiern wir eigentlich mit Symbolen wie Hasen und Eiern? Und warum fällt Ostern immer auf ein anderes Datum? Hier gibt es die Antworten.

9:10 Uhr 🚬 Droht der "Kiffer-Tourismus" in RLP? An Ostermontag tritt das neue Gesetz zur Teil-Legalisierung von Cannabis in Kraft, ab dem 1. April dürfen also Erwachsene 25 Gramm dabei haben und in der Öffentlichkeit rauchen. Begleitet wird dieser Schritt nach wie vor von anhaltender Kritik. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl von der CDU hat etwa vor einem "Kiff-Tourismus" aus dem Nachbarland Frankreich gewarnt. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Wie wahrscheinlich ist es, dass aus unseren Nachbarländern bald Menschen zum Kaufen und Konsumieren von Cannabis zu uns reisen? Die Einschätzungen und Hintergründe dazu hat meine Kollegin Susanne Weber für euch recherchiert. Wie es in Rheinland-Pfalz aussieht, lest ihr hier.

8:54 Uhr 🚢 Ausflugsschifffahrt startet in die Saison Habt ihr schon Pläne für das Osterwochenende? Vielleicht wäre eine Bootstour auf Mosel & Co. was für euch. Denn viele Ausflugsschiffe starten zu Ostern in die Saison. Rund um Koblenz geht es bei einigen Schiff-Unternehmen ab morgen los. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Artcolor Aber Achtung, es wird teurer! Aufgrund hoher Spritpreise und gestiegener Lebensmittelkosten mussten viele Ausflugsschiffer die Ticketpreise nach eigenen Angaben anheben. Alles in allem blicken die Betriebe jedoch optimistisch in die neue Saison: Nach Corona würden wieder mehr Menschen gerne mit dem Schiff fahren, berichten sie meinen Kollegen aus dem Studio Koblenz. Sendung am Do. , 28.3.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

8:41 Uhr Nach Unfall: Straßensperrung bei Kaiserslautern Autofahrer in der Pfalz aufgepasst! Die Kreisstraße zwischen Kaiserslautern-Einsiedlerhof und Rodenbach ist aktuell wegen eines Unfalls voll gesperrt. Das hat die Polizei vor wenigen Minuten mitgeteilt. Was genau passiert ist und wie lange die Sperrung dauert, ist noch nicht bekannt. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Sendung am Do. , 28.3.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

8:33 Uhr ❓ Wie feiern die Menschen in RLP Ostern? Was macht ihr in den nächsten Tagen - Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag? Meine Kollegin Caro Keil hat Menschen in Mainz gefragt, ob und wie sie 🐰💐 Ostern feiern. Das Ergebnis seht ihr hier:

8:15 Uhr Reichsadler an öffentlichen Gebäuden dürfen nicht entfernt werden Auf Instagram hat gestern dieses Thema für Diskussion gesorgt: Reichsadler an den Fassaden des Amtsgericht in Bingen am Rhein sowie an den Gebäuden der Finanzämter Alzey und Mainz dürfen nicht entfernt werden - obwohl es sich dabei um Nazi-Symbole handelt. Denn das Symbol stammt zwar aus dem Römischen Reich, im Nationalsozialismus wurden die Reichsadler jedoch instrumentalisiert und mit Hakenkreuzen versehen. Dennoch dürfen die Symbole an den öffentlichen Gebäude nicht entfernt werden, denn die Bauten sind denkmalgeschützt. Aus Sicht der zuständigen Behörden sind die Figuren bauliche Hinterlassenschaften und mahnende Relikte für künftige Generationen. Eine Bingerin jüdischen Glaubens hatte sich jüngst beim Land über die Figur am Amtsgericht beschwert und gefordert, sie entfernen zu lassen. In Bingen soll jetzt zumindest ein QR-Code am Gebäude über den historischen Kontext aufklären.

7:47 Uhr Frontalzusammenstoß mit sechs Verletzten im Westerwald Bei Kirchen im Westerwald sind gestern Abend bei einem Unfall sechs Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer war auf der B62 in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto frontal zusammengestoßen, berichtet die Polizei. In dem Auto saß eine fünfköpfige Familie. Der 18-jährige Sohn und der vermutliche Unfallverursacher wurden schwer verletzt. Alle Beteiligten kamen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße 62 war längere Zeit voll gesperrt. Sendung am Do. , 28.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:43 Uhr 🚉 Wieder Ausfälle im Stellwerk in Kandel Bahnpendler in der Pfalz brauchen starke Nerven! Nicht nur auf der Strecke zwischen Pirmasens und Zweibrücken gibt es Probleme, sondern auch rund um Kandel ist das Bahnreisen derzeit schwierig. Nachdem bereits am Dienstag das Stellwerk in Kandel stundenlang unbesetzt gewesen war, weil Mitarbeiter kurzfristig krank geworden waren, gab es gestern erneut Personalausfälle. Zwischen dem südpfälzischen Winden und Karlsruhe fielen deswegen gestern ab dem Nachmittag alle Züge aus. Bis Mitternacht mussten stattdessen Busse eingesetzt werden. Ohne Fahrdienstleiter ist kein Zugverkehr möglich. Sendung am Do. , 28.3.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

7:36 Uhr ⚽ Ärger um Tickets für Pokal-Halbfinale zwischen FCK und FC Saarbrücken Nächste Woche ist es soweit: Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem FC Kaiserslautern und dem FC Saarbrücken steht an. Viele Fans haben versucht, an Tickets zu kommen - doch der Platz im kleinen Saarbrücker Stadion ist begrenzt. Ein Rollstuhlfahrer aus Mainz, der Fan vom FC Saarbrücken ist, ist mit dem Versuch gescheitert, sich ein Ticket für ein Fußballspiel vor Gericht zu erstreiten. Unzulässig und unbegründet sei der Antrag, sagte das Amtsgericht in seinem Beschluss. Die Art und Weise wie der FCS die 34 vorhandenen Rollstuhlplätze verteilt habe, sei nicht zu beanstanden und stelle keine Ungleichbehandlung von Menschen mit Behinderung dar. Dass der FCS für die Rollstuhlplätze das gleiche Verteilsystem wie für die anderen Plätze angewandt habe, also zuerst Inhaber von Dauerkarten und Vereinsmitglieder mit Tickets versorgt hat, sei legitim. Sendung am Do. , 28.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

7:25 Uhr 🚘 So sieht es auf den Straßen aus In Rheinland-Pfalz gab's heute Morgen bereits ein paar Unfälle. Passt also auf dem Weg zur Arbeit, oder wohin ihr sonst heute unterwegs seid, gut auf euch auf! Besondere Vorsicht ist auf der A643 Wiesbaden in Richtung Mainz zwischen der Schiersteiner Brücke und Mainz-Mombach geboten. Dort ist eine ungesicherte Unfallstelle. Und auch auf der A8 Pirmasens in Richtung Neunkirchen zwischen Walshausen und Contwig hat es am Morgen bereits gekracht. Dort ist wegen der Beseitigung der Unfallschäden von 8 bis 13 Uhr die linke Spur gesperrt. Aktuelle Verkehrsmeldungen

7:05 Uhr Keine relevanten Hinweise auf Mainzer Fall nach "Aktenzeichen XY" Gestern hatte ich es hier im Ticker bereits angekündigt: In der Jubiläumssendung von "Aktenzeichen XY" im ZDF wurde gestern Abend ein Fall aus Mainz behandelt. Vor zwei Jahren wurde ein Mainzer Rentnerpaar in seinem Haus im Stadtteil Weisenau von Einbrechern überfallen. Die Täter konnten bislang nicht gefasst werden. Aber die Beamten tappen auch nach der Sendung weiter im Dunkeln. Denn nach der Ausstrahlung meldeten sich war einige Menschen bei der Polizei. Relevante Hinweise seien aber bisher nicht eingegangen, sagte die Polizei heute Morgen. Sendung am Do. , 28.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:57 Uhr 🛤️ Bahnstrecke in der Pfalz gesperrt Kein Newsticker am Morgen ohne schlechte Nachrichten für Bahnpendler 😥! Heute aus der Pfalz: Bahnreisende zwischen Pirmasens, Zweibrücken und Saarbrücken müssen sich ab heute Alternativen suchen. Denn auf der Strecke zwischen Saarbrücken und St. Ingbert wird an den Gleisen gearbeitet. Deshalb fällt die Regionalbahn, die sonst auf der Strecke fährt, bis nächsten Freitag komplett aus. Die Bahn rät Reisenden deutlich mehr Zeit einzuplanen und alternative Verbindungen über Homburg und Kaiserslautern zu nutzen, um trotzdem ans Ziel zu kommen. Sendung am Do. , 28.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

6:46 Uhr 🟢 Gründonnerstag: Der "stille Feiertag" Der Gründonnerstag in Rheinland-Pfalz: Eben ging es um den inhaltlichen Hintergrund dieses Tages und was Christinnen und Christen an diesem Tag begehen. "Das letzte Abendmahl" von Leonardo da Vinci IMAGO Imago/Zoonar Interessant ist in diesem Zusammenhang auch: Der Gründonnerstag ist in Deutschland kein gesetzlicher Feiertag. Aber in einigen Bundesländern, wie bei uns in RLP, zählt der Gründonnerstag zu den "stillen Feiertagen". Das heißt, seit 4 Uhr besteht in Rheinland-Pfalz ein Tanzverbot. Gleiches gilt übrigens auch in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland.

6:43 Uhr 🤔 Gründonnerstag: Was war da nochmal genau? Heute ist nicht nur der letzte Donnerstag, bevor das lange Osterwochenende beginnt, sondern auch Gründonnerstag. Er zählt bereits zu den drei Kartagen vor dem Osterfest. Aber an was genau erinnern Christinnen und Christen nochmal an diesem Tag? Hier könnt ihr euer Wissen testen: Woran gedenken Christen am Gründonnerstag? An das letzte Abendmahl Jesu Christi mit seinen zwölf Jüngern am Vorabend seiner Kreuzigung An die Kreuzigung Jesu Christi An die Auferstehung Jesu Christi richtige Antwort: An das letzte Abendmahl Jesu Christi mit seinen zwölf Jüngern am Vorabend seiner Kreuzigung

6:30 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt 💌 Die Deutsche Post befördert innerhalb der Bundesrepublik ab sofort keine Briefe mehr per Flugzeug. Sie hat diese Flüge nach mehr als 60 Jahren eingestellt. Die letzte Maschine hob um kurz nach Mitternacht in Berlin ab und landete in Stuttgart. Zuletzt hatte die Post mit solchen Flügen etwa drei Prozent der täglichen Briefmenge in Deutschland transportiert. Sie verzichtet zukünftig darauf, um Kosten zu senken und eine bessere Klimabilanz zu haben. 📝 Neben den Zahlen für Rheinland-Pfalz gibt es auch die bundesweite Auswertung: Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht heute die Statistik für den deutschen Arbeitsmarkt im Monat März. ⛪ Im Petersdom in Rom findet die Gründonnerstagsmesse mit Papst Franziskus statt. Außerdem besucht der Papst ein Frauengefängnis in Rom und es gibt wieder die traditionelle Fußwaschung. 🧑‍🤝‍🧑 In Deutschland starten heute die ersten Ostermärsche. Sie stehen ganz im Zeichen der Kriege in der Ukraine und in Nahost. So ist am Nachmittag in Freiburg eine Kundgebung samt Demozug durch die Innenstadt geplant unter dem Motto "Friedenstüchtig statt kriegsbereit!".

6:21 Uhr 🐕 Good News: Hündin nach 12 Tagen wiedergefunden Das muss ein großer Schock gewesen sein: Mitte März sprang Hündin Famke von dem Schiff ihrer Besitzer in die Mosel - und war seitdem spurlos verschwunden. Aber jetzt wurde die 15 Jahre alte Hündin entdeckt: Campingplatzbesucher wurden auf das Tier aufmerksam, das sich ihnen gegenüber auf einer Insel befand, in Höhe von Zell an der Mosel. So berichtet es die Polizei. Die Feuerwehr konnte Famke retten. Die Hündin wurde von einem Tierarzt untersucht und sei in guter Verfassung. Da werden ihre Besitzer sicher sehr erleichtert sein. ❤️ Mehr von diesen guten Nachrichten aus RLP gibt's übrigens in unserem Good News-Blog. Sendung am Do. , 28.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

6:09 Uhr ✈️ Noch ein Tarifstreit beigelegt Diese Woche scheint das Einigungspotential hoch zu sein - oder alle wollen ihre offenen Streits vor den Ostertagen noch beilegen. So oder so: Nachdem sich GDL und Bahn im Tarifstreit am Dienstag einig geworden sind, gibt es nun auch eine Lösung für das Lufthansa-Bodenpersonal. Die Gewerkschaft ver.di und die Lufthansa haben am Mittwoch bekanntgegeben, man habe sich nach erfolgreicher Schlichtung auf Grundzüge eines Tarifvertrages für die rund 25.000 Beschäftigten geeinigt. Mehr Details dazu gibt es noch nicht. Einzelheiten sollen heute noch festgezurrt werden. Aber: Die Beteiligten zeigten sich zufrieden. Und: Weitere Streiks gibt es vorerst nicht mehr. Sendung am Do. , 28.3.2024 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz 🛍️ Wer heute noch schnell einkaufen gehen will für Ostern, der könnte Probleme bekommen. Grund sind Streiks im Einzel- und Versandhandel in Rheinland-Pfalz. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di. Mit dem Ausstand im Ostergeschäft will sie den Druck im Tarifstreit erhöhen. In Mainz findet eine Streikdemo statt. Wo genau gestreikt wird, könnt ihr hier nachlesen. 📉 2023 war von vielen Krisen geprägt. Wie die rheinland-pfälzische Wirtschaft durch das Jahr gekommen ist, berichtet nun das Statistische Landesamt. Es wird unter anderem das Bruttoinlandsprodukt 2023 vorgestellt. Weitere Themen sind die Inflation und deren Folgen. 📄 Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit legt heute Zahlen zum rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt für den März vor. Experten gehen von einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit im Land aus. Im Februar waren 121.800 Menschen in RLP ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,4 Prozent und war damit unverändert im Vergleich zum Januar.

6:01 Uhr 🌧️ So wird das Wetter in RLP Die Regenjacke ist heute mal wieder angesagt, denn es wird vor allem am Nachmittag nass. Da gibt es Schauer, teils auch Gewitter. Und auch ordentliche Windböen. Dazwischen zeigt sich auch mal kurz die Sonne. Immerhin, es wird nicht allzu kalt. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 13 Grad. Video herunterladen (26,8 MB | MP4)