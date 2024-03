In Ellwangen und Ulm finden die traditionellen Ostermärsche statt. Mit Demo-Zügen durch die beiden Innenstädte wollen Aktivisten für Frieden und gegen Krieg auf die Straße gehen.

Am Osterwochenende gibt es auch in Ellwangen und Ulm traditionelle Ostermärsche. Mit Demonstrationszügen durch die Innenstädte wollen Aktivistinnen und Aktivisten für Frieden und Abrüstung auf die Straße gehen. In Biberach ist eine Mahnwache am Karfreitag geplant.

Bei allen Unterschieden: Gemeinsam gegen Krieg in Ellwangen

Rund um das Ellwanger Comboni Missionshaus blüht es. Gelbe, weiße und rosafarbene Blüten kündigen Ostern an - und Ostern sorgt für Aufregung im Haus: Das Organisationsteam des alljährlichen Ostermarschs trifft letzte Vorbereitungen vor der Veranstaltung am Samstag.

Ich habe mittlerweile so eine große Angst vor dem Krieg. Das ist für mich die Motivation, selber aktiv einen Beitrag zu machen.

Die Gründe, warum sich die Einzelnen im "Aktionsbündnis Mahnwache Ellwangen" engagieren, sind unterschiedlich. Kathrin Simon ist aus einem benachbarten Landkreis zum Treffen gekommen. Die Angst vor einem Krieg, sagt sie, ist ihr Antrieb, sich als Rednerin bei der Friedensveranstaltung zu engagieren. Bernd Brasse aus Ellwangen hingegen fehlt bei der ganzen Angst vor dem Krieg meist eine "ernsthafte Vision, um die Zukunft zu gestalten", wie er sagt. Deswegen steht er am Samstag bei der Kundgebung im Fuchseck auf der Bühne.

Das Aktionsbündnis Mahnwache Ellwangen will mit ihrem Ostermarsch für Frieden und Abrüstung werben. SWR

Umweltschutzgruppe "Klimahelden" führt Ellwanger Ostermarsch an

Angeführt wird der Ellwanger Friedensmarsch in diesem Jahr von den "Klimahelden", einer Umweltschutzgruppe des Jugendzentrums. Auf ihrem fahrbaren Transparent prangt der Slogan des diesjährigen Ostermarschs. Er ist schlicht, aber bringt die Motivation der einzelnen Ostermärschler - bei all ihrer Verschiedenheit - auf den Punkt: "Endlich Frieden machen". Ein Aufschrei gegen Aufrüstung und Krieg, erklärt Mitorganisator Gerhard Schneider.

Dass sich die jungen Menschen aus Ellwangen für Frieden engagieren, finden die meisten hier im Comboni Missionshaus gut, darunter auch Josef Baumann, der die Veranstaltung moderiert: "Wir sind hier alle 50 Jahre aufwärts. Dass wir jetzt junge Leute kriegen, finde ich klasse."

Ostermarsch in Ulm führt an Rüstungsfirmen vorbei

In Ulm findet die Demonstration unter dem Motto "Stoppt das Töten! Verhandeln jetzt" statt. Die Route startet um 11 Uhr am Weststadthaus und führt die Aktivisten direkt an den Rüstungsunternehmen Hensoldt, Airbus und Thales vorbei bis zum Hans-und-Sophie-Scholl-Platz in der Ulmer Innenstadt. Sie fordern unter anderem ein Ende der Kriege und der Aufrüstung.

Woher die Tradition der Ostermärsche stammt Die Ostermärsche der Friedensbewegung haben eine mehr als 60-jährige Tradition. Inspiriert wurden die ersten Aktionen in Deutschland von Großbritannien, wo Friedensaktivisten an Ostern 1958 einen dreitägigen Protestmarsch von London zum Atomwaffen-Forschungszentrum Aldermaston organisierten. Einen Höhepunkt erreichten die Ostermärsche zu Beginn der 1980er Jahre, als sich der Protest besonders gegen die Stationierung von atomaren Mittelstreckenraketen richtete. Zeitweise beteiligten sich hunderttausende Menschen. Mit dem Ende des Kalten Krieges verloren die Ostermärsche rapide an Bedeutung.

Mahnwache am Karfreitag in Biberach

In mehr als zehn Städten in Baden-Württemberg finden Ostermärsche und ähnliche Veranstaltungen statt, darunter auch in Biberach. Das Friedensbündnis veranstaltet am Karfreitag eine Mahnwache auf dem Marktplatz von 17 bis 18 Uhr. Das Thema: "Erzähl mir vom Frieden".