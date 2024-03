per Mail teilen

Trotz Sahara-Staubs und Wolken war der Karsamstag mild in Baden-Württemberg. Unteruhldingen (Bodenseekreis) verzeichnete dank Föhns sogar eine Höchsttemperatur von 22,9 Grad Celsius. Am Sonntagvormittag rechnen die Meteorologen mit viel Sonnenschein, der Sahara-Staub zieht ab. Nachmittags gibt es in manchen Regionen Schauer, etwa im Schwarzwald, auf der Baar und der Schwäbischen Alb - bei Höchsttemperaturen von 20 Grad. Der Ostermontag soll aber deutlich wechselhafter werden bei 12 bis 15 Grad.