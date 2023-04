Ostermärsche in BW: Forderung nach Frieden in der Ukraine

Auch in diesem Jahr stehen die Friedensdemonstrationen zu Ostern im Zeichen des Krieges in der Ukraine. In Baden-Württemberg fand die zentrale Kundgebung in Stuttgart statt.

In zahlreichen Städten Baden-Württembergs haben am Karsamstag Menschen für Frieden und ein Ende des Krieges in der Ukraine demonstriert. Die zentrale Kundgebung fand in Stuttgart statt. Unter dem Motto "Krieg stoppen, Frieden vorbereiten" riefen die Organisatoren des Friedensnetzes Baden-Württemberg unter anderem die Bundesregierung auf, sich für eine diplomatische Friedensoffensive im Ukraine-Krieg sowie für einen sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine stark zu machen.

Solidarität mit Opfern - nicht nur im Ukraine-Krieg

In der Mitteilung des Friedensnetzes heißt es weiter: "Wir lehnen Krieg als Mittel der Politik ab und verurteilen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der seit dem 24. Februar 2022 zu unzähligen Toten und Verletzten sowie zu Millionen Geflüchteten geführt hat. Unser Mitgefühl und unsere Solidarität gelten allen Opfern dieses Krieges und aller anderen Kriege, die in Vergessenheit geraten sind."

Ostermärsche auch im Zeichen der Klimakrise

Kriege und Aufrüstung bedeuteten auch Rückschläge im Kampf gegen die Klimakrise, so die Organisatoren. Ein "Nein zur 'Zeitenwende' und Aufrüstung" sei das Anliegen der Ostermärsche. Sicherheit könne nicht gegeneinander, sondern nur gemeinsam erreicht werden. Die ersten Ostermärsche in Baden-Württemberg hatten bereits am Gründonnerstag in Freiburg und am Karfreitag in Biberach stattgefunden.

Rund 250 Personen haben am Karsamstag laut Polizei am Ostermarsch in Heidelberg teilgenommen. SWR

Zentrale Kundgebung auf dem Schlossplatz in Stuttgart

Für den Karsamstag waren Ostermärsche in Stuttgart, Ellwangen (Ostalbkreis), Freudenstadt, Ulm, Heidelberg, Mannheim und Offenburg geplant. Zum zentralen Ostermarsch in Stuttgart luden neben dem Friedensplenum auch die Gesellschaft Kultur des Friedens und die Informationsstelle Militarisierung aus Tübingen ein. Auftakt für die Stuttgarter Friedensdemo war eine Kundgebung am Europäischen Kommando der USA (EUCOM) in Stuttgart-Vaihingen. Der eigentliche Ostermarsch führte auf den Stuttgarter Schlossplatz beginnen, wo zur Stunde auch die Abschlusskundgebung stattfindet.

Ostermarsch in Ulm führt an Rüstungsfirmen vorbei

In Ulm startete der Ostermarsch am Samstagmittag am Weststadthaus, in der Nähe der Firmen HENSOLDT, Airbus DS und MBDA. Dass der Demonstrationszug an diesen Firmen vorbeizog, begründete Veranstalter und Friedensaktivist Rainer Schmid so: "Wegen des 100-Milliarden-Aufrüstungs-Programms knallen dort in den Chef-Etagen die Sektkorken." Mehr als 300 Menschen schlossen sich dem Ulmer Ostermarsch an, der sein Ende am Hans-und-Sophie-Scholl-Platz fand.

Am Ulmer Ostermarsch beteiligten sich mehr als 300 Menschen. SWR

DGB: "Querdenken"-Demo in Karlsruhe ist "Etikettenschwindel"

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisierte eine für Ostersonntag geplante Kundgebung in Karlsruhe unter dem Namen "Friedensmarsch". Der Demonstrationszug sei ein "Etikettenschwindel", denn er stehe in Verbindung mit der sogenannten Querdenken-Szene und habe nichts mit den traditionellen Ostermärschen des Friedensbündnisses zu tun, so die Gewerkschaft. Laut Ordnungsamt sind bis zu 1.000 Teilnehmende angemeldet.

Märsche in Baden-Württemberg noch bis Ostermontag

Auch am Ostermontag finden noch Veranstaltungen in der Tradition der Ostermärsche statt, darunter der Internationale Bodensee-Friedensweg im schweizerischen Heiden, ein Osterspaziergang in Mannheim und ein Ostermarsch in Müllheim im Markgräflerland.