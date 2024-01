Die NATO hat ihr größtes Manöver seit dem Kalten Krieg gestartet. Der Ulmer Standort ist unmittelbar eingebunden. Wie NATO-Befehlshaber Alexander Sollfrank die Sicherheitslage einschätzt.

Das NATO-Unterstützungskommando JSEC in Ulm koordiniert beim aktuellen NATO-Manöver Truppen im gesamten Bündnisgebiet. Es ist das größte Manöver seit Ende des Kalten Krieges. Am Mittwochabend informierte NATO-Generalleutnant Alexander Sollfrank in Ulm über das NATO-Manöver und die aktuelle Sicherheitslage in Europa.

90.000 NATO-Streitkräfte nehmen in den kommenden Monaten an der Übung teil. "Steadfast Defender" nennt sich das Manöver, 31 NATO-Nationen sowie Beitrittsanwärter Schweden sind daran beteiligt. Es ist das größte seit dem Kalten Krieg und richtet sich gegen "potenzielle Aggressoren", so Generalleutnant Sollfrank.

Das Szenario des Manövers ist ein russischer oder terroristischer Angriff auf ein alliiertes Territorium, der zum Bündnisfall führen würde. Mit dieser Übung möchte die NATO eine schnelle Verlegung von nationalen und multinationalen Truppen an die NATO-Ostflanke trainieren.

Militärfahrzeuge und Equipment der NATO - das JSEC-Kommando in Ulm ist beim größten NATO-Manöver seit dem Kalten Krieg unmittelbar eingebunden. SWR Peter Schmid

Unmittelbar eingebunden in das Manöver ist auch das in der Ulmer Wilhelmsburgkaserne stationierte NATO-Unterstützungskommando JSEC, das Joint Support and Enabling Command. Von hier aus werden Truppenverlegungen und Materialtransporte im gesamten Bündnisgebiet koordiniert.

Das Multinationale Kommando Operative Führung und JSEC in Ulm Multinationale Kommando Operative Führung Das Multinationale Kommando Operative Führung ist ein militärstrategisches Hauptquartier an der Schnittstelle zwischen EU und NATO. Es soll im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik multinationale Einsätze und Übungen führen. Zudem unterstützt es das sich ebenfalls in der Ulmer Wilhelmsburgkaserne befindliche JSEC-Kommando. Aktuell sind im Multinationalen Kommando Operative Führung Soldatinnen und Soldaten aus acht Nationen stationiert.



Quelle: Bundeswehr JSEC JSEC ist die Abkürzung für Joint Support and Enabling Command. Grob übersetzt heißt das: gemeinsames Unterstützungs- und Befähigungskommando. Wenn ein Bündnisfall eintritt, werden von Ulm aus NATO-Truppen in Europa koordiniert. JSEC kümmert sich dann auch um den Materialtransport. Die Logistik ist aber nur ein Teilaspekt. Das Kommando ist auch dafür zuständig, die Kräfte im Bündnisfall zusammenzuführen, auszubilden und zu trainieren. Aktiviert wird das Kommando nur im Krisenfall, aber schon in Friedenszeiten muss JSEC jederzeit einsatzbereit sein.



Generalleutnant Sollfrank, Kommandeur dieses NATO-Unterstützungskommandos, erklärte: "Es ist einfach erforderlich, dass militärische Kräfte ihre Abläufe üben." Die NATO wolle wirksam abschrecken. Elementar dafür sind laut Sollfrank entsprechende Logistik und Munition. Aber gerade Munition beispielsweise fehle unter anderem durch die militärische Unterstützung der Ukraine.

Die Bürgerinnen und Bürger können sich auf die Bundeswehr und die anderen NATO-Nationen voll verlassen.

"Abschreckung heißt das entscheidende Wort." Hierzu müsse die NATO ihre Verteidigungsfähigkeit demonstrieren, aber auch die Glaubwürdigkeit, es zu tun.

Der Ulmer NATO-General Alexander Sollfrank klärte im Pressegespräch über die aktuelle Sicherheitslage und das größte NATO-Manöver seit dem kalten Krieg auf. SWR

Es sei wichtig, sich beim Aufrüsten keine Zeit zu lassen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte bereits erklärt, die Bundeswehr "kriegstüchtig" zu machen. Laut Sollfrank könne Deutschland "sofort Krieg führen." Allerdings sei das Risiko hoch. Nun gehe es darum, dieses Risiko zu mindern und hohe Verluste im Verteidigungsfall zu verhindern.

Laut Sollfrank ist es weiterhin wichtig, der Ukraine im Kampf gegen den russischen Aggressor zu helfen. Der Krieg im Osten Europas sei keineswegs entschieden. Sollte Putins Russland den Krieg gegen die Ukraine gewinnen, gebe es ein „wirkliches Risiko, dass die Aggression nicht endet“, so der General.

Klar ist, wenn Russland aufhört zu kämpfen und sich aus den überfallenen Gebieten zurückzieht, herrscht sofort Frieden. Wenn die Ukraine aufhört, hat sie verloren.

Damit eine Abschreckung und Verteidigung der NATO-Staaten wirklich funktioniert, sei weiteres Personal auch in der Bundeswehr nötig. Für Sollfrank wäre die Rückkehr zu einer Wehrpflicht eine Option. Zumindest solle in der Gesellschaft diskutiert werden, welche Folgen eine Wehrpflicht, aber auch ein Verzicht haben könnten.

Allerdings: Er kenne niemanden, "der die alte Wehrpflicht zurück will." Deshalb sei es wichtig, dass der Verteidigungsminister untersuchen lässt, welche Optionen es überhaupt gibt. "Der Wille und die Fähigkeit zur Abschreckung und zur Verteidigung müssen auch in der Bevölkerung verankert sein", so Sollfrank in seiner Rede im Ulmer Kornhaus. Frieden, Freiheit und Wohlstand seien nicht selbstverständlich, unterstrich er.

Mit dem NATO-Hauptquartier des JSEC und der EU-Ausrichtung des Multinationalen Kommandos Operative Führung hat der Ulmer Standort eine besondere Bedeutung für die Bundeswehr. Der Blick der beiden Kommandos in der Wilhelmsburg richtet sich dabei nicht nur auf die Lage in der Ukraine. Instabile Situationen wie in den afrikanischen Ländern Mali oder Niger sind ebenso im Fokus wie der Krieg im Gazastreifen. Hier wird gerade ein internationaler Einsatz mit deutscher Beteiligung vorbereitet.