Barockmusik bis Breakdance: Osterfestival in Colmar

Das traditionelle Osterfestival in Colmar bietet eine musikalische Zeitreise vom 16. bis zum 21. Jahrhundert. Auf der Bühne: große internationale Dirigenten und Solisten, aber auch junge Talente.

Barockmusik ist die Salonmusik des auslaufenden 16. Jahrhunderts. Interpretiert von Breakdancern der Jetztzeit. Musik und Breakdance, beides Ausdrucksformen menschlicher Leidenschaft. Beim Osterfestival in Colmar wird dieser Zeitsprung auf spannende Weise überbrückt. Unter anderem durch einen Tänzer der im Rahmen der Olympischen Spiele in Paris auftreten wird. Noch bis zum 3. April sind diese musikalischen Experimente beim traditionellen Osterfestival in Colmar zu erleben.