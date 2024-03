ver.di: Streik im Handel am Donnerstag in Rheinland-Pfalz

Wer am Donnerstag in Rheinland-Pfalz noch einkaufen will für Ostern, könnte Probleme bekommen. Grund sind Streiks im Einzel- und Großhandel.

Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di. Mit dem Ausstand im Ostergeschäft will sie den Druck im Tarifstreit erhöhen. Groß- und Außenhandel sowie Einzelhandel werden bestreikt Betroffen vom Streikaufruf sind im Groß- und Außenhandel: Netto Lager Worms

Sanacorp Mainz

WASGAU Frischwaren Pirmasens

Metro C+C Ludwigshafen Im Einzelhandel wird gestreikt bei:

Amazon Koblenz

IKEA Kaiserslautern und Koblenz

und Hornbach Kaiserslautern

Smyths Toys Koblenz

Primark Kaiserslautern

H&M Kaiserslautern, Ludwigshafen und Mainz

und Kaufland Alzey, Mainz, Schifferstadt, Trier Alleencenter, Trier Aachener Straße, Hermeskeil, Speyer ver.di wirft Arbeitgebern Verantwortungslosigkeit vor Monika Di Silvestre, Landesfachbereichsleiterin und Verhandlungsführerin für den Handel im ver.di-Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland, sagt, den Arbeitgebern fehle jegliches Verantwortungsgefühl und der ernsthafte Wille für eine Tariflösung. Diese verweigerten seit fast einem Jahr dringende Einkommenserhöhungen für ihre Beschäftigten, so Silvestre. Mitarbeitende des Handels bei einem Streik in RLP. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marcus Brandt Gewerkschaft verlangt mehr Einkommen - auch für Auszubildende Die Gewerkschaft fordert für den Einzelhandel eine Erhöhung aller Einkommen um 2,50 Euro je Arbeitsstunde, für den Großhandel um 425 Euro pro Monat. Für Auszubildende wird eine Erhöhung der Vergütung um 250 Euro je Ausbildungsjahr gefordert. Die Laufzeit der Tarifverträge soll zwölf Monate betragen. Eine weitere Forderung ist eine gemeinsame Initiative zur Beantragung der Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge, was bedeutet, dass sie in der gesamten Branche gelten sollen. Streikversammlung und Demo am Donnerstag in Mainz Die landesübergreifende Streikversammlung mit Streikdemo und Kundgebung wird am 28. März in Mainz sein. Es würden etwa 850 Streikende vor Ort erwartet. Treffen sei ab 10 Uhr an der Geschäftsstelle von ver.di in Mainz auf dem Münsterplatz. Ab 11 Uhr beginne der Demozug durch die Mainzer Innenstadt. Die Kundgebung ist für etwa 12 Uhr auf dem Ernst-Ludwig-Platz geplant.