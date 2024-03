Die Temperaturen werden an Ostern steigen, aber es bleibt wechselhaft, sagt Wetterexperte Sven Plöger - immerhin bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 20 Grad. "Zum Ostermontag geht es wieder ein bisschen zurück", so der Meteorologe. Der Karfreitag präsentiere sich traurig und regnerisch, aber "das passt ja auch gedanklich zusammen" - mit Temperaturen von gerade mal 8 bis 13 Grad. Am besten sehe es an Karsamstag aus mit 20 Grad und nur im Westen ein paar Schauern - am Montag dann wieder überall.