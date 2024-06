17:15 Uhr

So wählt Europa

Bei der Europawahl geht es um die Zusammensetzung des 720-köpfigen EU-Parlaments. In der gesamten EU sind insgesamt etwa 350 Millionen Menschen wahlberechtigt. In Deutschland dürfen 65 Millionen Menschen an der Europawahl teilnehmen, davon leben rund 3,2 Millionen in Rheinland-Pfalz. Deutschland schickt 96 Abgeordnete in das EU-Parlament und damit als bevölkerungsreichstes Land die meisten aller EU-Staaten.

Insgesamt geht die Europawahl vom 6. bis 9. Juni über die Bühne, in den Niederlanden beispielsweise war bereits am Donnerstag Wahltag. In Irland wird am Freitag, in Lettland und in der Slowakei am Samstag abgestimmt. In Deutschland gibt es bei der Europawahl keine Fünf-Prozent-Hürde - anders als bei Bundestagswahlen. Dadurch ziehen aus Deutschland auch Parteien, die nur wenige Stimmen bekommen, mit Vertretern ins Europaparlament ein.