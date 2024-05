Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

++ Neue Funkzentrale für Feuerwehr in Zweibrücken ++

15:15 Uhr

Die Feuerwehr in Zweibrücken weiht heute ihre neue Funkeinsatzzentrale ein. Von dort aus werden alle Einsätze der Feuerwehr koordiniert. Die Feuerwehr in Zweibrücken ist damit nun voll digitalisiert. Nach Angaben des stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs in Zweibrücken wurde vorher noch mit Technik aus den 90er Jahren gearbeitet. Außerdem gab es bisher auch zu wenig Arbeitsplätze. Das hat sich jetzt aber alles geändert. Denn neben der neuen Technik gibt es auch mehr Besprechungsräume. Bei einem Katastrophenszenario kann man jetzt auch schneller reagieren, weil es nun einen eigenen Raum mit Großbildschirm für die Einsatzleitung gibt. Außerdem bekommt die Feuerwehr in diesem Jahr auch noch eine neue Fahrzeughalle. Insgesamt investiert die Stadt Zweibrücken in die Feuerwehr rund sieben Millionen Euro. Das Land hat das Projekt mitfinanziert.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2024 um 13:30 Uhr.

++ Fehrbachtunnel wird gereinigt und gesperrt ++

14:54 Uhr

Autofahrer brauchen auf der B10 in der Südwestpfalz Geduld: Der Fehrbachtunnel wird gereinigt – und deshalb zeitweise gesperrt. Heute ist die Tunnelröhre in Richtung Landau dran - und zwar ab 19 Uhr bis ungefähr 6 Uhr morgen Früh. In der entgegengesetzten Richtung wird dann morgen die Tunnelröhre gereinigt. Auch kommende Woche wird der Tunnel nochmal für Reinigungsarbeiten gesperrt.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2024 um 13:30 Uhr.

++ Stadtradeln startet in Pirmasens ++

13:38 Uhr

In Pirmasens startet ab heute wieder die Aktion Stadtradeln. Wer teilnimmt, tritt in die Pedale statt Auto zu fahren. Die Kilometer trägt man dann entweder online ein oder benutzt dafür die Stadtradel-App. Im vergangenen Jahr haben in Pirmasens knapp 200 Menschen an der Aktion teilgenommen. Gemeinsam haben sie mehr als 35.000 Kilometer zurückgelegt - und damit sechs Tonnen CO2 eingespart. Mitmachen können alle, die in Pirmasens leben, arbeiten, zur Schule gehen oder dort studieren. Und: Auch E-Bike-Fahrer können bei der Aktion mitmachen.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2024 um 13:30 Uhr.

++ Jugendliche bedrohen 18-Jährigen mit Schreckschusswaffe ++

12:05 Uhr

In Enkenbach-Alsenborn haben am Wochenende Jugendliche einen 18- Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 18-Jährige Streit mit einer Gruppe von Teenagern gehabt. Ein 16-Jähriger habe ihm die Waffe an den Hals gehalten und ihm damit mehrmals ins Gesicht geschlagen. Ein 14-Jähriger habe ihn außerdem mit einem Hockeyschläger bedroht. Die Polizei konnte einen Teil der Angreifer ausfindig machen. Der 16-Jährige hat die Tat eingeräumt.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2024 um 11:30 Uhr.

++ Erlebnisturm am Kranichwoog eröffnet ++

11:28 Uhr

Der Kranichwoog in Hütschenhausen im Kreis Kaiserslautern ist ein wichtiges Projekt für Natur- und Artenschutz. Ab sofort kann man sich das Gebiet auch von oben anschauen: von einem neuen Erlebnisturm aus. Dieser ist 24 Meter hoch. Interessierte haben von dort aus also einen guten Blick auf die beiden großen Wasserflächen des Kranichwoogs. Im Turm hängen nach Angaben der Kreisverwaltung Kaiserslautern auch Info-Tafeln, die zum Beispiel über den Naturschutz informieren. Der Erlebnisturm ist Höhepunkt eines knapp fünf Kilometer langen Rundwegs, der um das Naturschutzgebiet führt. Auch am Weg stehen verschiedene Info-Tafeln. Der Kranichwoog in Hütschenhausen ist ein großes Naturschutzgebiet, das Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten ist. Außerdem leben am Gewässer karpatische Wasserbüffel - sie begrasen die Weideflächen rund um den Kranichwoog.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2024 um 10:30 Uhr.

++ Gräfensteiner Wanderwoche gestartet ++

10:50 Uhr

Heute hat die 43. Gräfensteiner Wanderwoche mit einer geführten Wanderung in Donsieders in der Südwestpfalz begonnen. Die 7,5 Kilometer lange Strecke führt die Teilnehmer unter anderem zum Wallfahrtsort Maria Rosenberg und ins Schwarzbachtal. Mitwandern kann jeder kostenlos und ohne vorherige Anmeldung. Am Mittwoch folgt eine Wanderung in Leimen. Die letzte Tour führt am Freitag unter anderem zum Bruderfelsen in Rodalben und zum Abschluss zum Hilschberghaus des Pfälzerwald-Vereins. Dort bekommen alle Teilnehmer der Wanderungen eine Urkunde.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2024 um 6:30 Uhr.

++ Kinder-Uni in Zweibrücken ++

10:35 Uhr

Die Hochschule Kaiserslautern lädt heute Kinder ein, um den Uni-Alltag zu erleben. Im Rahmen der Kinder-Uni öffnet die Hochschule an ihren verschiedenen Standorten die Türen für Kinder, wie auch andere Hochschulen im Land. Am Campus in Zweibrücken können sie etwas über künstliche Intelligenz lernen. Die Kinder werden von einem Uni-Professor spielerisch an das Thema herangeführt. Sie lernen, wie künstliche Intelligenz funktioniert, was sie kann und was sie nicht kann. Kinder zwischen acht und zwölf Jahren können sich im Internet zur Kinder-Uni anmelden.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2024 um 10:30 Uhr.

++ Blitzer in Kaiserslautern angezündet ++

7:25 Uhr

Blitzer sind bei den meisten Autofahrern nicht gerade beliebt. In Kaiserslautern hat das ein fest installierter Blitzer jetzt besonders zu spüren bekommen: Er wurde angezündet.





Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2024 um 6:30 Uhr.

++ Pferd stirbt bei Unfall auf A63 ++

6:25 Uhr

Bei einem Unfall auf der A63 bei Börrstadt im Donnersbergkreis ist gestern Nachmittag ein Pferd gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer aus Frankreich in ein Gespann aus Auto und Pferde-Anhänger gekracht. Warum, ist noch nicht klar. Durch den Zusammenstoß war der Hänger umgekippt. Das Pferd darin wurde so schwer verletzt, dass es an der Unfallstelle gestorben ist - noch bevor ein Tierarzt da war. Die beiden Autofahrer wurden nicht verletzt. Wegen des Unfalls war die A63 bei Börrstadt knapp eine Stunde voll gesperrt.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2024 um 6:30 Uhr.

++ Fehrbachtunnel zeitweise gesperrt ++

6:15 Uhr

Autofahrer, die in den nächsten Tagen durch den Fehrbachtunnel fahren, müssen Umleitungen in Kauf nehmen. Der Tunnel wird gereinigt und ist deshalb ab heute bis Mittwoch zeitweise gesperrt. Heute ist die Tunnelröhre von Zweibrücken nach Landau zu, und zwar ab 19 Uhr bis ungefähr 6 Uhr morgen früh. Die Tunnelröhre in die entgegengesetzte Richtung wird dann morgen zur gleichen Zeit gesperrt. Auch da werden die Arbeiten in der Nacht durchgeführt. Mittwochmorgen soll der Tunnel wieder frei sein. Auch nächste Woche wird der Tunnel nochmal für Reinigungsarbeiten gesperrt.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2024 um 6:30 Uhr.

++ Telekom-Mitarbeiter streiken wieder ++

6:00 Uhr

Heute und morgen streiken die Mitarbeiter der Telekom erneut bundesweit - auch bei der Niederlassung Kaiserslautern. Die Gewerkschaft ver.di hatte in den vergangenen Wochen bereits mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen. Dieses Mal weitet sie den Streik auf zwei Tage aus. Für Kunden in der Westpfalz könnte das zum Beispiel bedeuten, dass sie vergeblich auf Servicemitarbeiter warten. Auch die Bauarbeiten am Glasfasernetz könnten durch den Streik stillstehen. Ver.di fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem zwölf Prozent mehr Lohn. In Kaiserslautern arbeiten für die Telekom rund 50 Menschen.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2024 um 6:30 Uhr.