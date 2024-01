Im ersten Moment klingen 118 Millionen Euro nach ganz viel Geld. Ist es auch, zweifelsfrei. So hoch ist der Schuldenhaufen, den das Land Rheinland-Pfalz dem Kreis Kaiserslautern abnimmt. Das macht den ganzen Schuldenberg zwar deutlich kleiner, reicht dem Kreis aber hinten und vorne nicht.

Ein Landkreis übernimmt viele Aufgaben für Bürgerinnen und Bürger, wie zum Beispiel wichtige Sozialleistungen: Wohngeld, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege und Leistungen für Asylbewerber. Dafür und für viele weitere Kosten braucht die Kommune jede Menge Geld. Und das hat der Kreis Kaiserslautern nicht, wie so viele andere Kommunen im Land. Im Gegenteil: Die Schuldenberge wachsen und wachsen.

Schuldenberg des Kreis Kaiserslautern schrumpft auf 43 Millionen Euro

Das Land Rheinland-Pfalz übernimmt von den Kommunen einen Großteil der Schulden, wenn diese bestimmte Voraussetzungen dafür erfüllt haben. Im Kreis Kaiserslautern war das zum Beispiel die Erhöhung der Kreisumlage für die Bürgerinnen und Bürger. Dieser Prozess ist der sogenannte Kommunale Entschuldungsfonds. Beim Kreis Kaiserslautern schrumpft der Schuldenberg zwar von 161 Millionen auf rund 43 Millionen Euro. Das reicht aber noch lange nicht, sagt Landrat Ralf Leßmeister (CDU) im Gespräch mit dem SWR.

So läuft das Entschulungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz Das Land wird in den kommenden Wochen und Monaten den Städten, Kreisen und Gemeinden in Rheinland-Pfalz einen Teil ihrer Schulden abnehmen. Bei dem sogenannten Kommunalen Entschuldungsfonds übernimmt die Landesregierung die sogenannten Kassenkrediten der Kommunen, also Kredite zur Finanzierung laufender Ausgaben - vergleichbar mit dem Dispo-Kredit bei Privatleuten. Diese Kredite werden auch Liquiditätskredite genannt. Insgesamt haben die Städte, Kreise und Gemeinden Kassenkredite von mehr als vier Milliarden Euro angehäuft. Das Land stellt insgesamt rund drei Milliarden Euro zur Verfügung, um sie zu entschulden.

Kreis Kaiserslautern braucht mehr Geld, um Kitas und Schulen zu finanzieren

Grundsätzlich freue Leßmeister sich darüber, dass das Land einen großen Haufen der Schulden übernimmt. Tatsache sei aber, dass nach wie vor zu wenig Geld da sei. Es gebe zu viele Aufgaben für den Landkreis und dafür zu wenige Mittel, so Leßmeister. Diese Schere klaffe immer weiter auseinander.

Mehr Geld brauche der Landkreis in diesem Jahr nicht nur für Sozialleistungen, sondern auch für Schulen und um den Nahverkehr zu finanzieren. Und dieser ist in einer ländlich geprägten Region wie dem Kreis Kaiserslautern ohnehin von hoher Bedeutung.

Landrat: Müssen mehr für Kitas im Kreis Kaiserslautern zahlen

Außerdem, so Landrat Leßmeister, könnte es künftig auch schwierig werden, Geld für Erzieherinnen und Erzieher in Kitas aufzutreiben.

Und das in Zeiten, in denen die Kirchen weniger in Kindertagesstätten investieren, weil sie selbst weniger Kirchensteuern bekommen. Das bedeutet nach Angaben des Landrats, dass der Kreis Kaiserslautern künftig mehr in das Kita-Personal investieren muss als bisher.

Wie es zu dem Entschuldungsprogramm für die Kommunen kam Die Bertelsmann Stiftung hat festgestellt, dass die Verschuldung der rheinland-pfälzischen Städte und Kreise in den vergangenen zehn Jahren im Verhältnis zu den Kommunen anderer Länder immer weiter zugenommen hat. Nach Auswertung der Stiftung kommen von den hundert am höchsten verschuldeten Städten und Kreisen Deutschlands inzwischen rund ein Drittel aus Rheinland-Pfalz. Die Kommunen selbst, der Landesrechnungshof und auch die CDU-Opposition fordern seit vielen Jahren, dass das Land den Kommunen bei der Entschuldung helfen soll. Der Landesrechnungshof hatte schon 2017 festgestellt: Die Stadt Kaiserslautern ist aus Kassenkrediten doppelt so hoch verschuldet wie alle baden-württembergischen und bayerischen Gemeinden und Gemeindeverbände zusammen. 2018 stellte der Rechnungshof zu Pirmasens fest: Die Stadt müsste 30 Jahre lang jedes Jahr 14 Millionen Euro zahlen, um ihren Schuldenberg aus Kassenkrediten abzubauen. Das habe Pirmasens zuletzt nicht ansatzweise geschafft. Der Druck auf die Landesregierung nahm weiter zu, nachdem auch das höchste Gericht im Land, der Verfassungsgerichtshof, in einem Urteil zur Finanzierung der Kommunen 2020 feststellte, dass das Land den Kommunen bei der Entschuldung helfen muss. Ende vergangenen Jahres kündigte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) dann überraschend im Parlament an, das Land plane, den Kommunen die Hälfte ihrer Kassenkredite abzunehmen.

Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieses Artikels ist uns ein Rechenfehler passiert. Wir hatten gesagt, dass das Land etwa 75 Millionen Euro der Schulden des Kreises übernimmt. Das ist falsch. Richtig ist, dass 118 Millionen Euro übernommen werden. Das haben wir nun entsprechend angepasst. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.