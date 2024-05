Wie die Menschen in Pirmasens ihre Stadt sehen

Hohe Energiepreise, drei Jahre Corona-Pandemie und Krieg in Europa: Die weltpolitische und wirtschaftliche Lage bleibt auch im neuen Jahr schwierig. Auch Städte und Kommunen tragen in diesen Zeiten schwer an ihren Aufgaben und müssen Belastungen an ihre Bürger weitergeben. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund zieht heute Bilanz für 2022 und wagt einen Ausblick auf 2023. Die meisten Schulden pro Einwohner hat in Rheinland-Pfalz seit Jahren die Stadt Pirmasens. Aber Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) zeigt sich insgesamt optimistisch. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit ihm darüber gesprochen, was seine Stadt im Kampf gegen die Schulden erreicht hat – und was sie dieses Jahr schaffen will.