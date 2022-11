"Im Park" - ein Projekt in Pirmasens

Es geht um Zusammenhalt, Spaltung und Konflikte in einer Gesellschaft. Dazu waren Schüler der Deutschen Journalistenschule München im Spätsommer eine Woche in Pirmasens unterwegs.

Im Strecktalpark in Pirmasens haben sich die 15 Journalistenschüler aus München mit ganz unterschiedlichen Menschen getroffen. Eine Woche lang wird jeden Tag eine neue Folge aus der Serie "Im Park" veröffentlicht. SWR

Im Park kommen die Menschen zusammen, so das Kalkül der 15 Münchner Journalistenschülerinnen und Schüler. Also sind sie in den Strecktalpark in Pirmasens gegangen und haben dort mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen. Immer mit der Fragestellung im Hinterkopf wie sich soziale Teilhabe trotz sozialer Ungleichheiten gestaltet.

Warum Pirmasens?

In Pirmasens fördert die Hans-Frieder-Baisch-Stiftung neben dem kulturellen Leben auch regelmäßig die Deutsche Journalistenschule München (DJS) durch finanzielle Zuwendungen. Dadurch können alle zwei Jahre Schüler der DJS nach Pirmasens kommen und dort ein journalistisches Projekt realisieren.

Die Hans-Frieder-Baisch-Stiftung Die Hans-Frieder-Baisch-Stiftung wurde 2003 vom Namensgeber selbst gegründet. Baisch (1937-2005) war Verleger und Chefredakteur der Pirmasenser Zeitung. Und selbst Schüler des ersten Jahrgangs an der Deutschen Journalistenschule in München (DJS). Nachdem er sich aus dem Berufsleben zurückgezogen hatte, blieb er der DJS Zeit seines Lebens verbunden. Mit seiner Stiftung wollte Baisch sicherstellen, dass einerseits der journalistische Nachwuchs der DJS finanziell unterstützt wird und andererseits, dass auch das kulturelle Leben in der Region in und um Pirmasens gefördert werden soll. Den Vorstand bilden Michael Schieler, der ehemalige Beigeordnete der Stadt Pirmasens, und Henriette Löwisch, Geschäftsführerin und Schulleiterin der DJS.

Für das Projekt mit der Stadt Pirmasens und der DJS ist für dieses Jahr das SWR-Studio Kaiserslautern als weiterer Partner dazugekommen. Damit wollen auch wir den journalistischen Nachwuchs fördern. Ein spannendes Onlineprojekt für die ARD Themenwoche "Wir gesucht – was hält uns zusammen?" war das Ziel. Und da Pirmasens in den vergangenen Jahren medial nicht immer gut weggekommen ist, war die Stoßrichtung, zu schauen, wie der soziale Zusammenhalt in einer Stadt funktioniert, in der viele arbeitslose Menschen leben, die einen hohen Anteil an Kinderarmut aufweist und die seit dem Niedergang der Schuhindustrie immer zu kämpfen hatte.

Pirmasens überrascht

Eine Woche lang haben die Schülerinnen und Schüler in der Jugendherberge in Pirmasens gewohnt, haben die Stadt erkundet und ihre Menschen kennengelernt. Und waren am Ende überrascht.

"Der Strecktalpark, in dem wir wohl die meiste Zeit verbracht haben, ist wunderschön grün, die Menschen sind offen und herzlich, malerische Altbauten wechseln sich mit verlassenen Läden ab – und die Heimatverbundenheit steckt in allen Ecken."

Der unverstellte Blick von außen öffnet oft neue Perspektiven – das haben auch wir vom SWR-Studio Kaiserslautern gemerkt. Die Schüler, von denen keiner aus der Region kommt, haben viele Dinge anders wahrgenommen als wir das vielleicht manchmal tun – einfach, weil wir die Region kennen und uns vielleicht manche Dinge einfach nicht mehr auffallen.

Die Schüler der 60. Kompaktklasse der Deutschen Journalistenschule München. Und zwei Mitarbeiter des SWR-Studios Kaiserslautern, die das Projekt betreut haben. Deutsche Journalistenschule München

Willkommen im Strecktalpark von Pirmasens

Für "Im Park" haben sich die Schülerinnen und Schüler mit Menschen unterschiedlichsten Alters, Bildungshintergrunds, Herkunft und sozialer Schichten getroffen – und unterhalten. Themen waren unter anderem wie der Strecktalpark überhaupt entstanden ist, Kinderarmut, wie Jung und Alt in der Stadt miteinander umgehen oder auch wo die Herausforderungen und Möglichkeiten in der Innenstadt mit ihren alteingesessenen Geschäften auf der einen, aber auch dem Leerstand auf der anderen Seite, liegen.

Eine Woche lang jeden Tag eine neue Facette, klicken Sie sich durch den Strecktalpark und lernen Sie Pirmasens und seine Menschen einmal ganz anders kennen.

Die Folgen im Überblick