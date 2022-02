"Wir – Was die Gesellschaft zusammenhält" ist der Arbeitstitel der ARD Themenwoche unter Federführung des SWR und des HR vom 6. bis 12. November 2022.

Der Fernsehfilm "Und ihr schaut zu" fragt nach Mitmenschlichkeit und Respekt. Er wird am FilmMittwoch in der ARD Themenwoche "Wir – Was die Gesellschaft zusammenhält" (AT) ausgestrahlt. Ergänzend ist eine Dokumentation geplant.

Suche nach den Schaulustigen

Nach dem Verlust ihrer Tochter ist Jenni im Internet mit unzähligen Bildern des tödlichen Unfalls konfrontiert: Gaffer aller Art haben zugeschaut, gefilmt – und nichts getan. Die schrecklichen Bilder verfolgen sie. Geradezu besessen macht Jenni sich auf die Suche nach den Schaulustigen, um sie mit den Auswirkungen ihrer Selbstbezogenheit zu konfrontieren.

Und ihr schaut zu

mit anschließender Dokumentation im Rahmen der ARD Themenwoche, Herbst 2022, 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek

ARD Themenwoche 2022. © SWR SWR

Pressekontakt Inken-Dürten Ebenau E-Mail: inken-duerten.ebenau@SWR.de

Pressekontakt Annette Gilcher E-Mail: annette.gilcher@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.